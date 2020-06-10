3 thời điểm đàn ông dễ hư nhất, phụ nữ dửng dưng mất chồng như chơi

Người đàn ông hư vì rơi vào bế tắc trong công việc, cảm thấy chán nản cuộc sống hôn nhân và còn rất nhiều nguyên nhân khác, phụ nữ nên biết để cứu vãn mối quan hệ của mình.
- Cứ mãi trăn trở 4 điều này mà không bắt tay hành động, 10 năm sau người trẻ sẽ hối hận vô cùng
- Chạm ngưỡng tuổi 30, có 13 điều quan trọng chị em công sở phải học nếu muốn cuộc đời sang trang mới
Dưới đây là những thời điểm đàn ông hư nhanh và nguy hiểm nhất, đàn bà khôn ngoan đừng dửng dưng mà hãy tìm cách kéo chồng về bên gia đình.
Khi sự nghiệp của đàn ông xuống dốc
Ở thời điểm này, đàn ông dễ sinh tật nếu không được vợ thông cảm, thấu hiểu. Khi sự nghiệp xuống dốc, đàn ông sẽ đâm ra chán nản. Có người lao vào con đường rượu chè, có người gái gú cờ bạc. Nếu vợ cứ dửng dưng trách móc chồng vô dụng, hãy chuẩn bị cho hôn nhân đổ vỡ.
Vì không cảm nhận được sự quan tâm của vợ, đàn ông rất dễ nghiêng ngả, thậm chí sẽ bỏ rơi vợ con. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng thờ ơ với cảm xúc của chồng. Hãy quan tâm, động viên chồng lúc khó khăn.
Khi không được vợ tôn trọng
Đàn ông vốn trọng sĩ diện. Họ không thể chịu được việc vợ không xem mình ra gì trong nhà. Hơn nữa họ thích thể hiện bản lĩnh. Nếu không làm được điều đó trong gia đình, chắc chắn họ sẽ ra đường tìm vài ba cô để chứng minh điều đó.
Vợ ở nhà có thể không xem họ ra gì nhưng gái lạ ngoài đường chắc chắn sẽ tâng bốc họ lên tận mây xanh. Thế nên nếu cứ nói những lời tổn thương chồng, sớm muộn gì bạn cũng đánh mất cuộc hôn nhân này.
Trong một mối quan hệ, muốn bền lâu cả hai phải tôn trọng, yêu thương nhau. Dẹp bỏ cái tôi của mình sang một bên để có thể thấu hiểu bạn đời nhiều hơn.
Khi vợ chồng cãi nhau nảy lửa
Khi vợ chồng cãi nhau, nhiều người đàn ông thường bỏ đi ra ngoài. Điều này vô cùng nguy hiểm vì khi cảm xúc không được ổn định, đàn ông rất dễ nghiêng ngả. Chỉ cần một cô gái nào đó rót vào tai anh ấy vài câu dễ nghe, bạn sẽ mất chồng như chơi.
Thế nên ở nhà có cãi nhau lớn đến mấy cũng hãy thỏa thuận rằng không được đi ra ngoài. Hoặc vợ khôn ngoan nên biết “nhịn” chồng một chút để nhà cửa ấm êm. Đàn ông giống đứa trẻ to xác, chỉ cần bạn nhẹ nhàng, mềm mỏng thì nói gì họ cũng nghe.