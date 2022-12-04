3 mẫu phụ nữ vừa nhìn đã biết được chồng yêu chiều hơn cả bà hoàng, muốn gì được nấy, cả đời an nhàn

Đàn ông không thích tuýp phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ, cái gì cũng làm được và không bao giờ biết khuất phục trước chồng.

Thay vào đó, một người phụ nữ thông minh sẽ dừng lại đúng lúc và ôm mặt khóc, khiến chồng cảm thấy ray rứt và phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Khi cô ấy không làm gì cả, sẽ khiến đàn ông hối hận và trân trọng. Còn nếu cô ấy chọn cách im lặng rời xa, anh ấy sẽ phải hối tiếc và dằn vặt chính mình trong một thời gian dài, thậm chí là cho đến cuối đời.

Ví dụ: khi chồng làm gì đó khiến vợ giận, người vợ liền nổi đóa lên và đòi “xử lý” ngay, đồng thời làm thêm nhiều việc khác để làm mất mặt chồng. Đây được xem là kiểu người phụ nữ không biết chịu thua trước đàn ông. Trong mắt chồng, người vợ hiền lương ngày nào đã biến thành một “con cọp cái” sẵn sàng giương nanh vuốt lên để vồ bất cứ con mồi nào làm trái ý mình. Cách xử sự như vậy chỉ càng đẩy chồng ra xa và không thể hàn gắn được.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cho đàn ông sự tự do

Trái ngược với những người phụ nữ thích bám riết lấy chồng mọi lúc mọi nơi, không bao giờ cho đàn ông không gian để tự do thì những người phụ nữ chẳng thèm đoái hoài gì đến chồng mới thực sự là người được chồng trân trọng.

Sau khi đi làm về, đầu óc còn ngổn ngang và chưa muốn ở cạnh vợ ngay, đàn ông sẽ vào phòng riêng một mình để xả stress. Sau khi cân bằng được, anh ấy tự khắc bước ra và vui vẻ với vợ. Có thể nói, trong khoảng thời gian ở một mình, anh ấy không muốn bị ai làm phiền, nên phụ nữ đừng dại kêu réo, càm ràm.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không dạy đời đàn ông

Mặc dù có cái nhìn sâu xa và giác quan thứ sáu mạnh hơn đàn ông, thế nhưng, phụ nữ hay bị cám dỗ rằng phải thể hiện sự tài giỏi, thông minh của mình ra để đàn ông ngưỡng mộ, để bảo toàn sự nghiệp của chồng không có biến cố gì, để chồng không phải nhúng tay vào việc nhà... Thế nhưng, người vợ càng thể hiện như vậy càng khiến đàn ông nghĩ rằng vợ coi thường mình, không tin tưởng nên mới dạy đời mình. Điều này càng khiến chồng chán ghét vợ.

Thay vào đó, những người biết giữ im lặng và không nhanh nhảu giúp đỡ đàn ông mới thực sự là người phụ nữ được chồng yêu chiều. Dù biết trước những gì đàn ông làm có thể thất bại, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm im lặng và chỉ động viên khi anh ấy thua cuộc, thất thế. Người vợ tâm lý như vậy mới chính là đối tượng để chung sống trăm năm mà bất cứ người chồng nào cũng muốn có được.