3 câu nói chẳng khác nào THUỐC CỰC ĐỘC, giết chết hôn nhân, khiến chồng TRỞ MẶT, phụ nữ chớ dại thốt ra

Phụ nữ yêu 27/06/2020 14:19

Dưới đây là 3 câu dù có “đánh chết” phụ nữ thông minh cũng không thốt ra trước mặt chồng, phụ nữ khờ dại hãy thuộc lòng để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Khi vợ chồng cãi nhau, nếu phụ nữ nông cạn mặc sức chửi bới, miệt thị bạn đời thì phụ nữ thông minh luôn có giới hạn của mình. Dưới đây chính là 3 câu nói đặc biệt ‘KIÊNG KỴ’ vợ khôn sẽ không bao giờ thốt ra khi cãi nhau với chồng.

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Vợ đòi ly dị như đòn chí mạng, khiến đàn ông đau khổ cùng cực, dằn vặt khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

“Ly dị đi, tôi không sống với anh được nữa đâu!”

Dù giận chồng đến mấy, cãi nhau to đến đâu thì phụ nữ khôn ngoan cũng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Cô ấy chẳng dại dột thốt ra câu nói “ly hôn đi” để hù dọa bạn đời, cũng chẳng nói cho “sướng miệng”, cho thỏa những uất ức, bực dọc trong lòng.

Nàng hiểu rằng, hôn nhân không phải trò chơi, càng không nên xem chuyện ly hôn như trò đùa. Dù khi nghe vợ hăm dọa ly hôn đàn ông sẽ luống cuống xin lỗi, xuống nước làm hòa nhưng nếu cứ nói mãi ắt sẽ  nhàm. Sẽ có ngày khi bạn nói “ly hôn đi” chồng chẳng cần ngần ngại đáp ngay “ly hôn thì ly hôn, tôi sợ cô à” thì chính bạn sẽ là người thua thiệt.

Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng đưa ra những quyết định quan trọng khi đang mất bình tĩnh kẻo bạn phải dành nửa đời còn lại để trả giá cho sai lầm của mình.

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Nếu phụ nữ khờ dại nói rằng mình hối hận vì đã cưới anh ấy, đồng nghĩa với việc nỗ lực, cố gắng của đàn ông bấy lâu này đều là vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

“Sai lầm lớn nhất đời tôi là cưới anh làm chồng”

Điều khiến đàn ông tự hào nhất không phải là lấy được người vợ xinh đẹp, tài giỏi mà là khi họ có thể mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Thế nên, nếu phụ nữ khờ dại nói rằng mình hối hận vì đã cưới anh ấy, đồng nghĩa với việc bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của đàn ông bấy lâu này đều là vô nghĩa.

Hờn giận, tủi thân và cả thương tổn nặng nề là những gì đàn ông thương vợ phải nếm trải khi vợ chỉ vì nóng giận mà thốt ra lời không hay.

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Sai lầm này sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu xí cực kỳ trong mắt bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Chửi bới cha mẹ chồng

Khi vợ chồng cãi nhau, cả hai cần thẳng thắn nhìn vào sai lầm của chính mình, thẳng thắn nhận lỗi và tìm cách giải quyết vấn đề. Đấy mới là cách để vợ chồng càng thêm thấu hiểu, yêu thương và học cách bao dung cho nhau.

Nếu chỉ vì “đuối lý” mà quay sang chửi tục, quát tháo hay mắng nhiếc nhà chồng vô cớ thì phụ nữ đã phạm phải điều đại kỵ. Dù yêu vợ đến mấy, nhưng một khi vợ không tôn trọng gia đình mình, hỗn láo với bố mẹ chồng, đàn ông ắt sẽ không nhịn thêm nữa.

Sai lầm này sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu xí cực kỳ trong mắt bạn đời, khiến chàng thất vọng về sự lựa chọn của mình và ngầm nghĩ đến chuyên ly hôn.

Vậy nên, phụ nữ thông minh cần lý trí và quản lý lời nói, đừng giận quá mất khôn kẻo tự tay bóp ngạt cuộc hôn nhân của mình, hai tay dâng chồng cho đàn bà khác.

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chị em chỉ cần chờ đến tối rồi kiểm tra 5 điểm này trên người chồng sẽ rõ!

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chị em chỉ cần chờ đến tối rồi kiểm tra 5 điểm này trên người chồng sẽ rõ!

Chỉ đàn ông thương vợ mới có 5 thói quen này vào mỗi tối, chị em hãy tự kiểm chứng để biết mình lấy đúng người hay đã lấy nhầm chồng.

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Từ khóa:   vợ chồng cãi nhau phụ nữ khôn ngoan cuộc sống hôn nhân

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