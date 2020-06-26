Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chị em chỉ cần chờ đến tối rồi kiểm tra 5 điểm này trên người chồng sẽ rõ!

Phụ nữ yêu 26/06/2020 15:19

Chỉ đàn ông thương vợ mới có 5 thói quen này vào mỗi tối, chị em hãy tự kiểm chứng để biết mình lấy đúng người hay đã lấy nhầm chồng.

Nếu lấy được người chồng luôn làm 5 điều này mỗi tối, vợ hãy yên tâm hưởng phúc bởi anh ấy đích thị là người đàn ông thương vợ nhất đời, yêu hơn cả bản thân mình. 

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Muốn biết đâu là chồng thương vợ, đâu là người chồng vô tâm chị em chỉ cần chờ đến tối rồi kiểm tra 5 điểm này trên người chồng là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tối nào đàn ông thương vợ cũng làm 5 điều này, nếu chồng có đủ bạn sẽ cả đời hưởng phúc.

Vòng tay ôm vợ

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn được chạm vào người phụ nữ của mình, nhất là khi đi ngủ. Sau một ngày xa cách, thời gian được nằm bên nhau, được tỉ tê tâm sự và chia sẻ với nhau những gì đã trải qua trong ngày chính là giây phút giúp các cặp vợ chồng thêm gắn kết.

Thế nên, dù là vô thức nhưng việc được chạm vào người phụ nữ của mình, được ôm bạn vào lòng hay luồn tay vuốt tóc bạn chính là dấu hiệu chỉ có ở đàn ông yêu vợ, một lòng chung thủy.

Cho vợ gác chân

Thông thường, những người đàn ông chán vợ sẽ luôn cảm thấy khó chịu khi vợ chạm vào người mình. Họ luôn nằm quay lưng về phía bạn đời, từ chối mọi sự tiếp xúc cơ thể và bực bội mỗi khi vợ gác chân hay đùa giỡn với mình.

Ngược lại, đàn ông yêu vợ lại chẳng bao giờ than phiền dù điều ấy khiến mình không thoải mái. Thậm chí, họ còn nhân tiện lúc vợ gác chân lên người mình để massage cho cô ấy. Chàng muốn mỗi giây phút bên nhau đều có thể cho vợ cảm giác được nuông chiều, che chở và nâng niu từng chút một.

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Ngoài bạn ra anh ấy chẳng thèm tơ tưởng đến bất cứ đàn bà nào - Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh dáng ngủ cho vợ

Trong khi đàn ông vô tâm chỉ cần đặt lưng xuống giường sẽ ngủ quên cả đất trời, “đánh” một giấc đến sáng thì người chồng tinh tế không vô tư như thế. Họ quan tâm đến bạn đời từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc đắp chăn cho vợ khi cô ấy ngủ say khiến chăn bị xô lệch, điều chỉnh tư thế ngủ để vợ không bị mỏi sau một đêm dài.

Hành động này không chỉ chứng minh chàng rất quan tâm vợ, mà còn đảm bảo rằng ngoài bạn ra anh ấy chẳng thèm tơ tưởng đến bất cứ đàn bà nào.

Dành cho vợ những lời khen ngợi

Thay vì soi mói những thiếu sót của vợ, thay vì cằn nhằn hay cáu gắt vì những điều chưa tốt nơi vợ. Đàn ông thương vợ sẽ dành những lời ngọt ngào để khích lệ bạn đời, để khuyến khích cô ấy phát huy những thế mạnh của mình.

“Cơm hôm nay em nấu ngon quá”, “vợ anh xinh nhất”, “sao da em mềm thế”,… chính là những lời đàn ông yêu chân thành không bao giờ tiếc với vợ.

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Đàn ông vô tâm thường mặc kệ vợ phải thức trắng đêm trông con - Ảnh minh họa: Internet

Trông con để vợ ngủ

Nuôi con nhỏ là giai đoạn khiến phụ nữ rất mệt mỏi. Bởi ban ngày vừa phải trông con, làm ty tỷ việc nhà và quán xuyến gia đình, đến khi đêm xuống lại phải cho con uống sữa, thay bỉm cho con sẽ khiến người vợ gần như kiệt sức.

Hiểu được điều ấy nên đàn ông chung thủy luôn chủ động thức trông con để vợ ngủ. Anh ấy muốn vợ có thời gian hồi phục sức khỏe, xót vợ nên chẳng nề hà bất cứ việc gì.

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