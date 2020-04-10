3 cấp bậc của phụ nữ - đâu là người đàn bà thượng đẳng?

Trong mắt đàn ông, có những kiểu phụ nữ khác nhau với những cấp bậc riêng, không phải đánh giá bằng dung mạo, địa vị, mà là phẩm hạnh, thần thái từ cách cư xử.

Theo quan niệm của người xưa, phụ nữ có 3 cấp bậc để phân biệt. Phụ nữ thượng đẳng như rượu thơm hữu hạn, phụ nữ trung đẳng như vị canh ngọt, còn phụ nữ hạ đẳng chỉ là ly nước không mùi không vị tầm thường.

Kiểu phụ nữ này cúi mình trước bản năng tầm thường. Có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn, có thể vì danh vọng mà giẫm đạp người khác. Kiểu phụ nữ này có thể giàu, xinh đẹp nhưng không bao giờ tỏa sáng. Trong lòng đã nuôi dưỡng những điều xấu xa thì hào quang không thể phát sáng. Dù họ có giỏi che đậy đến đâu cũng không thể.

Một người đàn bà kém thu hút không phải vì không xinh đẹp, nghèo khổ, mà là nằm ở tâm địa, tầm nhìn hẹp hòi, cư xử ích kỷ. Đó là kiểu phụ nữ sẵn sàng hạ mình trước những gì tầm thường để đạt được mục đích cá nhân. Họ không quan tâm sẽ tổn thương người khác, chỉ biết mục đích nhỏ mọn của chính mình.

Phụ nữ trung đẳng bình thường nhưng kém tư vị

Phụ nữ hạ đẳng có những khối đen trong lương tri thì phụ nữ trung đẳng chỉ bình lặng, thậm chí là nhạt nhẽo. Nhưng ở họ luôn cho người khác cảm giác an toàn. Họ không thu hút, có thể mờ nhạt. Họ không quá nổi bật với nội hàm mạnh mẽ, can đảm trước cuộc sống. Họ luôn chọn những con đường dễ đi nhất. Kiểu phụ nữ trung đẳng hầu như không bao giờ bắt mắt với người khác. Nhưng họ biết rõ bản thân là ai, muốn gì. Chỉ là họ không có đam mê, khát vọng lớn. Họ thực tế, sống lặng lẽ và không bon chen, đố kỵ.

Những người phụ nữ trung đẳng có một tâm hồn thiện lương - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng những người phụ nữ trung đẳng có một tâm hồn thiện lương. Họ là kiểu phụ nữ đơn thuần không tính toán, sẵn sáng giúp đỡ người khá. Ở người phụ nữ này có hương vị bình thường nhưng thân quen, chẳng khác gì một bát canh mẹ nấu, không quá đặc biệt mà đong đầy tình cảm.

Phụ nữ thượng đẳng là người mê hoặc đàn ông

Phụ nữ thượng đẳng là kiểu phụ nữ đàn ông muốn cưới làm vợ nhất. Là người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng lại hấp dẫn đầy mê hoặc. Dù họ không mặc đồ hiệu xài đồ sang nhưng vẫn có thần thái ngời ngời tao nhã. Dù họ không quá tài giỏi nhưng lại khôn khéo, sắc sảo. Ở người phụ nữ này có một sắc đẹp tổng hòa của khí chất, phẩm hạnh.

Phụ nữ thượng đẳng hiểu rõ bản thân, luôn mài giũa giá trị của mình. Họ biết yêu chiều chính mình, nhưng cũng là người có nguyên tắc riêng cứng rắn. Họ có thể không quá xinh đẹp nhưng luôn biết cách làm đẹp. Bởi họ hiểu ngoại hình là yếu tố cho họ nhiều cơ hội. Họ phát triển bản thân từ ngoại hình đến tư chất, chắt lọc những gì phù hợp nhất với chính mình.

Sinh là phụ nữ, hãy là châu báu vàng bạc, những gì thượng hạng nhất trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, phụ nữ thượng đẳng cũng có khi mắc sai lầm, cũng có lúc yếu đuối và cần được chở che. Nhưng họ không mưu mô tranh giành, không đánh mất giá trị của bạn thân. Dù là lúc ngặt nghèo nhất, họ vẫn không ngừng chứng minh bản thân có giá trị. Đó là bản năng không thể thay đổi, cũng là khí chất chỉ của riêng phụ nữ thượng đẳng. Là những gì đẳng cấp nhất của phái yếu.

Đây là kiểu phụ nữ “thơm” từ vẻ ngoài đến nhân phẩm. Họ như vị rượu thơm hữu hạn, đàn ông vừa muốn thưởng thức từng chút một, vừa muốn giữ lại thật lâu. Họ khiến đàn ông muốn lại gần tiếp cận, nhưng cũng không dễ để có được hoàn toàn.

Sinh là phụ nữ, hãy là châu báu vàng bạc, những gì thượng hạng nhất trong mắt đàn ông. Có như thế thì bạn mới không bị xem thường, lúc nào cũng được nâng niu, yêu chiều.