3 cách ghen ‘CỰC ĐỘC’, chỉ người vợ khôn ngoan mới áp dụng được

Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ dù khôn ngoan hay nông cạn đều thương tổn, đớn đau tận cùng. Thế nhưng, đây cũng là lúc bạn cần giữ bình tĩnh để áp dụng cách ghen cực khôn khéo này để kéo chồng về nhà thay vì nóng nảy mà dâng chồng cho con giáp thứ 13.

Nhờ thế, đàn ông dù có muốn phản đòn cũng không dám vì vợ đã biết tường tận mọi chuyện. Lúc này, bạn chỉ cần nhỏ nhẹ hỏi chồng “bây giờ anh muốn như thế nào, quay về hay đi luôn” là đủ.

Nếu phụ nữ nông cạn phát hiện được một manh mối nhỏ đã nhanh chóng nhảy xổ vào buộc tội chồng bội bạc thì người vợ khôn ngoan không như thế. Cô ấy sẽ lẳng lặng tìm thêm chứng cứ, “bắt tận tay, day tận mặt” để chồng không thể chối cãi.

Nàng ôn hòa ngồi xuống chuyện trò nghiêm túc để biết lý do chồng ngoại tình, nhận ra những thiếu sót của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Không chửi bới, quát tháo hay kể xấu chồng với bất cứ ai

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng sợ người khác đánh giá hay xem thường mình. Phụ nữ khôn ngoan thừa hiểu điều ấy. Vậy nên, dù đã bóc trần sự thật về người chồng bội bạc nàng cũng không làm to chuyện, càng không lớn tiếng chửi bới hay kể xấu chồng với người khác.

Họ giữ thể diện cho chồng, cũng như cho chính mình. Nàng ôn hòa ngồi xuống chuyện trò nghiêm túc để biết lý do chồng ngoại tình, nhận ra những thiếu sót của cả hai. Có như thế họ mới mong cứu vãn được cuộc hôn nhân đang trên bở vực thẳm của mình.

Đây cũng là cuộc đánh cược mà họ phải dùng nửa đời còn lại để trả giá - Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh lại bản thân

Dù quyết định bước tiếp hay dừng lại thì phụ nữ khôn ngoan luôn dành thời gian để suy nghĩ thật cẩn trọng. Họ hiểu rằng, đây là quyết định liên quan đến hạnh phúc đời mình. Đây cũng là cuộc đánh cược mà họ phải dùng nửa đời còn lại để trả giá.

Một khi đã thứ tha nàng sẽ gác lại chuyện cũ, cùng chồng vun vén để là lại từ đầu. Nếu chấp nhận buông tay, nàng vẫn cố gắng bình thường hóa quan hệ, xem chồng đúng nghĩa là chồng cũ để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Họ không ngại điểu chỉnh lại bản thân để giúp bản thân hạnh phúc hơn.