3 bài học đắt giá từ người phụ nữ có cuộc hôn nhân từng trên bờ vực đổ vỡ

Tôi thật sự muốn phụ nữ ngoài kia hiểu rằng chúng ta tuy là vợ, là người được cưới hỏi đàng hoàng nhưng liệu có bao giờ chị em biết mình thua thiệt những cô bồ nhí kia ở đâu không? Khi chúng ta gồng mình với trách nhiệm gia đình thì chồng lại yêu chiều những ả đàn bà chỉ biết đòi hỏi và làm nũng.

Tôi 38 tuổi và hôn nhân của tôi từng trên đà đổ vỡ. Khi tôi phát hiện chồng ngoại tình với một người phụ nữ khác đẹp và trẻ hơn tôi, tôi đã đau lòng vô cùng. Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra, nguyên nhân mấu chốt không hẳn là vì chồng tôi có tính lăng nhăng, mà do tôi đã hy sinh quá nhiều. Và anh ấy đã xem sự hy sinh đó là đương nhiên và không biết trân trọng.

Sau khi sinh con, tôi đương nhiên mập lên hẳn. Sau khi hai đứa con chào đời, tôi hầu như không kiểm soát được cân nặng của bản thân. Tôi vẫn cứ mặc kệ với suy nghĩ đã hy sinh để sinh con sinh cháu cho chồng và cha mẹ chồng. Tôi xứng đáng được ghi nhận và trân trọng vì sự hy sinh đó. Nhưng thật ra, chính tôi cũng thấy mình xấu đi, thì huống chi là chồng? Sinh con, làm mẹ là một thiên chức, không ai ép tôi cả, và việc làm đẹp chính mình là nhiệm vụ của bản thân tôi.

Tôi đã thức tỉnh sau một cơn ác mộng chồng ngoại tình và quyết phải thay đổi bản thân. Đến hôm nay, vợ chồng tôi hằng đêm đã có thể nắm tay nhau, thủ thỉ với nhau mọi điều. Dù rằng nỗi đau khi chồng ngoại tình không hề biến mất nhưng tôi đã may mắn khi kịp nhận ra mình phải làm gì với cuộc hôn nhân của bản thân…

Và chính vì tự ti với thân hình mập mạp của mình, tôi không còn muốn mua đồ đẹp, ăn mặc sexy khi ngủ cạnh chồng. Thay vào đó, tôi trông luộm thuộm hơn. Tôi còn mắc chứng tiếc tiền của phụ nữ khi có chồng con. Không biết tự lúc nào, tôi trở thành một “mẹ sề” hay cau có, xấu xí trong mắt chồng.

Bỏ bê bản thân, không yêu cơ thể của mình khiến tôi đẩy chồng đến với nhân tình. Những đồng tiền tôi tiếc không tiêu cho mình, chồng lại đem dâng cho nhân tình. Điều này chứng tỏ rằng, đàn ông sẵn sàng chi tiền để được chiêm ngưỡng và yêu chiều cái đẹp. Vậy tại sao tôi không dùng tiền đó để mình đẹp hơn, được chồng yêu thương hơn?

Tăng cân thì đã sao, sẽ giảm được thôi, người đẹp cũng nhờ quần áo. Tôi bỏ tiền ra đi tập luyện lấy lại dáng, mua quần áo đẹp. Tôi còn hỏi chồng bộ váy nào đẹp, muốn chồng mua cho tôi cái này cái kia. Tôi bắt đầu đòi hỏi chồng, chủ động muốn chồng quan tâm và chiều chuộng tôi. Đương nhiên khi tôi đẹp hơn, anh ấy cũng sẽ biết cách giữ và chiều tôi hơn. Để rồi sau này, mỗi lần đi đâu xa nhà, chồng đều mua quà về cho tôi. Vì anh ấy biết đó là cách lấy lòng vợ, càng không tiếc chi tiền.

Phụ nữ phải biết cách tiêu tiền của chồng để chiều chồng mới là khôn ngoan nhất.

Đừng bao giờ quên đòi hỏi vào những ngày kỷ niệm

Đàn ông thích cảm giác chinh phục, được là người hùng với những lời khen ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước tôi cũng từng nghĩ đã là vợ chồng rồi thì không cần phải để ý những ngày lễ hay kỷ niệm. Chồng tôi cũng không lãng mạn. Và tôi cũng mắc một sai lầm như những người phụ nữ khác, tôi từ chối những bó hoa hay quà ban đầu chồng tặng, vì tiếc tiền. Rồi chồng cũng quen chẳng nhớ những ngày kỷ niệm. Nhưng anh lại dành những bó hoa, món quà đó cho nhân tình.

Sau này tôi mới hiểu đàn ông luôn muốn là người đem đến niềm vui, bất ngờ cho người phụ nữ của họ. Họ thích cảm giác chinh phục, được là người hùng với những lời khen ngọt ngào. Và nếu bạn không thể cho anh ấy cảm giác đó, anh ấy sẽ đi tìm người khác.

Tôi dần thay đổi. Những dịp kỷ niệm, tôi hay nhắn những lời chúc cho chồng, đồng thời cũng thủ thỉ với anh những món tôi thích. Tôi có thể mua nhưng tôi muốn anh biết tôi muốn anh mua cho tôi. Hoặc những ngày lễ, tôi muốn chồng cùng tôi nấu ăn, dành thời gian cho gia đình. Bởi thế, khi biết tôi phát hiện anh ngoại tình, anh đã cầu xin tôi tha lỗi, vì tôi đã ngày một thay đổi trong mắt anh.

Đừng bao giờ cho đi quá nhiều mà không cần nhận lại

Điều đàn ông cần là một người vợ để họ chở che bảo bọc, và có thể cho họ chỗ dựa khi yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng từng ngồi lại để thẳng thắn về cuộc hôn nhân của mình và có những điều khiến tôi quá bất ngờ. Anh nói rằng anh có cảm giác tôi không cần anh, vì tôi đã làm được mọi thứ. Trong mái ấm của mình, thấy tôi không cần anh làm bất cứ điều gì, anh thấy mình trở nên vô dụng. Những gì anh muốn làm cho tôi, tôi đều từ chối. Những gì tôi cho rằng tốn kém, phù phiếm, anh lại thật sự muốn dành tặng cho tôi. Từ đó, anh dễ mềm lòng trước người phụ nữ cho anh cảm giác muốn được chở che họ.

Khi ấy, tôi đã không cầm được nước mắt. Thật sự là có những điều phụ nữ chúng ta nghĩ mình đã làm đúng, dành những gì tốt nhất cho chồng con rồi. Nhưng không phải thế, đàn ông họ không muốn lấy một người vợ quá mạnh mẽ và không cần họ giúp đỡ. Họ cũng không yêu cầu vợ phải hoàn hảo. Điều đàn ông cần là một người vợ để họ chở che bảo bọc, và có thể cho họ chỗ dựa khi yếu đuối.

Phụ nữ hy sinh cho chồng con là đúng, nhưng đừng quá mức. Nếu không, đàn ông sẽ không xem đó là sự hy sinh mà trân trọng, họ chỉ thấy bản thân vô dụng và không còn trách nhiệm với gia đình. Đã thế, họ phải tìm một người khác để được trở thành một người đàn ông trong gia đình đúng nghĩa.