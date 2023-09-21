3 ĐẠI KỴ khi làm 'chuyện ấy' vợ chớ dại phạm phải kẻo chồng chán, sa vào lưới tình của 'gái hư'

Đàn bà phạm phải những sai lầm tai hại này khi lên giường chẳng khác nào dâng chồng cho đàn bà khác. Dù yêu đến mấy thì chồng chán vợ là điều tất yếu.

Giữ im lặng suốt cuộc yêu

Đàn bà thường khờ dại nghĩ rằng việc “ồn ào” trên giường sẽ khiến bản thân bị đánh giá là không đoan chính, hư hỏng hay lẳng lơ. Họ sợ bị chồng khinh thường nên khi vợ chồng gần gũi thường giữ im lặng, không dám đưa ra những đòi hỏi, càng không dám bộc lộ cảm xúc của mình.

Chính sự im lặng đến lạnh nhạt ấy khiến đàn ông “mất hứng” khi gần gũi. Họ chán cảnh phải “hùng hục” bên người vợ quá ngoan, không biết tạo không khí để cuộc yêu thêm cuồng nhiệt, nóng bỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Không ngừng cằn nhằn

Vợ chồng chung sống sẽ khó tránh khỏi những bất đồng, mâu thuẫn và cả những xung đột. Lúc ấy, cả hai cần bình tĩnh ngồi lại với nhau để nói chuyện phải trái đúng sai, để rút kinh nghiệm và hiểu nhau hơn.

Khi vợ chồng gần gũi, đàn bà đừng dại tận dụng thời gian “rảnh rỗi” để cằn nhằn chồng. Đừng khiến anh ấy đang hừng hực lửa yêu thì bị xối cả thau nước lạnh vào mặt, chẳng còn chút hứng thú nào với vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Không dám đòi hỏi

Đàn bà khôn luôn biết cách tận hưởng chuyện ái ân, họ thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân, không tiếc lời khen ngợi hay hướng dẫn chồng cách để mình có được nhiều hạnh phúc nhất. Nhờ thế, họ có đời sống lứa đôi viên mãn, vợ chồng ngày càng hòa hợp, quấn quýt.

Ngược lại, chính vì chẳng bao giờ dám chủ động đòi hỏi, càng không dám nói thật những gì mình muốn nên làm chuyện ấy với người vợ quá ngoan sẽ khiến chồng chán nản. Thậm chí, chính vì vợ quá bảo thủ nên đàn ông không thỏa mãn nhu cầu sinh lý, ra ngoài tìm kẻ thứ ba để đổi gió.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ai-ky-khi-lam-chuyen-ay-vo-cho-dai-pham-phai-keo-chong-chan-sa-vao-luoi-tinh-cua-gai-hu-618355.html