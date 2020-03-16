2 việc tưởng tốt nào ngờ lại hại vô cùng khiến đàn bà bất hạnh suốt đời

Phụ nữ yêu 16/03/2020 10:57

Người đàn bà bất hạnh khi lầm tưởng những điều có hại này là điều tốt khiến bản thân loay hoay cả đời trong cô đơn, nếu không thay đổi đừng mong hạnh phúc.

Phụ nữ ai cũng nghĩ hy sinh nhiều, tận tâm nhiều là điều tốt, sẽ được chồng yêu thương. Nhưng thực tế đó chỉ là “con dao” mỗi ngày cứa vài nhát vào tim khiến bạn không có cuộc sống bình yên. Vì vậy muốn cả đời yên ổn, đừng làm những điều này.

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Đàn bà bất hạnh trong hôn nhân khi sống quá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Quá tốt với người khác

Người đàn bà bất hạnh khi sống quá tốt với người khác nhưng lại vô tâm với bản thân. Họ nghĩ như vậy là nghĩa cử cao đẹp nhưng thực tế, đó chỉ là hành động khiến họ bất hạnh. Sống ở đời, tốt với người khác là điều nên làm nhưng vì người khác mà bỏ rơi bản thân là dại. 

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Phụ nữ đừng cố làm hài lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại mải mê làm vừa lòng thiên hạ, còn đàn bà khôn biết quan tâm đến chính mình. Nếu chồng con ăn ngon mặc đẹp, họ cũng sẽ mặc đẹp, ăn ngon. Họ không nhường hết mọi thứ tốt đẹp cho người khác để bản thân cô đơn, lạnh lẽo. Họ không phấn đấu trở thành người mẹ, người vợ tuyệt vời nhất, mà chỉ cố gắng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Biết quá nhiều

Ai cũng nghĩ phụ nữ biết nhiều sẽ được hạnh phúc. Nhưng người càng tinh thông mọi thứ càng mệt tâm. Chuyện gì người ta cũng nhờ vả, bạn khó có thời gian để quan tâm đến bản thân. Ví dụ trong gia đình, người vợ quá giỏi giang, chuyện gì cũng biết, chồng con sẽ ỷ lại, dựa dẫm. Họ luôn có tư tưởng rằng chuyện này đã có vợ lo, có mẹ làm.

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Phụ nữ giỏi giang quá cũng khiến đàn ông chán chê - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, những dịp đám tiệc, người phụ nữ giỏi giang phải quần quật dưới bếp, không có thời gian nghỉ ngơi. Do đó, lĩnh vực nào phụ nữ cũng nên biết một ít để phòng thân, đừng nên biết quá nhiều. Đừng tỏ ra giỏi giang trước mặt mọi người mà mệt thân, mệt người. Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, đừng ở hoài trong gian bếp chật hẹp hoặc làm những chuyện không công chỉ để được người khác khen ngợi.

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Phụ nữ càng biết nhiều càng mệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không phải là người giỏi nhất trong gian bếp mà phải trở thành người hạnh phúc nhất. Muốn vậy, đừng cố gắng làm hài lòng ai, cũng đừng tỏ ra bản thân chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng giỏi giang.

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