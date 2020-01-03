2 sự hy sinh ‘ngốc nghếch’ vô ích nhất của phụ nữ trong hôn nhân

Đàn ông nào khi thấy vợ từ xinh đẹp trẻ trung trở nên xuống sắc già nua cũng đều thất vọng, hơn là cảm thông rằng đó là sự hy sinh của vợ vì chồng con. Phụ nữ sai lầm nhất chính là có suy nghĩ bản thân xấu đi, già đi là vì sống cho chồng, và đó là một sự hy sinh cao cả to lớn.

Khi phụ nữ hy sinh hai thứ này thì chính là “ngốc” nhất mà cũng vô ích nhất.

Dù là sự hy sinh lớn hay nhỏ, nhưng nếu không được chồng công nhận thì đó sẽ trở thành nỗi khổ vô ích với phụ nữ. Bản năng của đàn ông là thích ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp, lại dễ vô tâm. Vì thế, thay vì chỉ âm thầm hy sinh và dần trở nên mờ nhạt trong mắt chồng, phụ nữ hãy ý thức chăm sóc cơ thể của bản thân. Phụ nữ xinh đẹp, trước nhất là vì chính mình, sau đó là để giữ trái tim của chồng.

Hy sinh sở thích, thói quen

Đừng trở thành một người khác chỉ vì bạn đã lấy chồng. Từ những thói quen, sở thích, đam mê, thời gian đều thuộc về bạn và bạn không cần phải hy sinh những điều này vì nghĩ sẽ tốt cho chồng con. Gia đình cần bạn, nhưng bạn cũng cần là chính mình.

Phụ nữ lấy chồng, trước khi sống vì người khác, phải sống vì chính mình đầu tiên. Vì nếu bạn không giữ những gì làm bản thân vui vẻ, thì sẽ cạn năng lượng để vun vén cho gia đình. Những thói quen, sở thích, đam mê sẽ cho phụ nữ nguồn năng lượng tích cực. Muốn có một gia đình hạnh phúc, bản thân phụ nữ phải học cách hạnh phúc với chính mình trước.

Đừng trở thành một người khác chỉ vì bạn đã lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, nếu không thể tự tìm niềm vui cho bản thân, dồn hết tâm tư vào chồng con thì phụ nữ sẽ dần rơi vào cô đơn. Chồng con cũng cần có không gian riêng, sẽ có những niềm vui bên ngoài. Và nếu bạn lúc nào cũng “bám” lấy họ, thì sẽ trở thành gánh nặng, phiền phức trong lòng họ.

Và nếu bạn đánh mất bản thân sau khi kết hôn, thì đàn ông sẽ khó chấp nhận. Họ sẽ nghĩ rằng bạn đã thay đổi thành một người khác, hơn là nghĩ rằng bạn đang hy sinh vì gia đình.

Trong hôn nhân, phụ nữ có thể hy sinh, nếu bạn thấy xứng đáng. Nhưng đừng hy sinh những điều một khi đánh mất sẽ khiến bạn trở thành một người khác, hoặc những gì dù hy sinh chồng cũng không thấu hiểu, yêu thương bạn hơn. Cách tốt nhất là đừng hy sinh quá nhiều, bạn có 10 phần thì chỉ nên cho đi 7 phần. Và mọi sự hy sinh đều nên được công nhận, được cảm thông và ca ngợi.

Vì phụ nữ hy sinh sai cách khi yêu sẽ tự làm khổ chính mình, càng cho đi sẽ càng chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Hy sinh không bao giờ là nghĩa vụ của phụ nữ trong hôn nhân. Đó là cách phụ nữ yêu thương và trân trọng gia đình. Và nếu bạn yêu thương sai cách, sự trân trọng của bạn không được thấu hiểu, thì hãy dừng lại. Vì phụ nữ hy sinh sai cách khi yêu sẽ tự làm khổ chính mình, càng cho đi sẽ càng chịu thiệt thòi.