12 chữ ĐỪNG giúp phụ nữ thoát khỏi bất hạnh, chẳng khổ đau vì ai

Phụ nữ yêu 28/12/2019 10:09

Phụ nữ hạnh phúc khi nắm được những điều này, dù lấy phải chồng vô tâm, phản bội cũng có thể thoát khỏi một cách nhẹ nhàng.

Nếu nắm được những điều dưới đây, phụ nữ sẽ không còn khổ sở vì chuyện chồng con, dù kết hôn rồi vẫn sống tự do, làm những điều mình thích. Khi đó, bạn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc.

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Phụ nữ hạnh phúc phải biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ăn quá no: Cuộc đời phụ nữ đừng nên ăn quá nhiều, đừng để cân nặng của bản thân tăng không kiểm soát được.

Đừng ở nơi quá rộng: Việc ở trong một không gian quá rộng sẽ khiến bạn cảm thấy cô đơn nhiều hơn. 

Đừng đi quá nhanh: Đi quá nhanh khiến bạn bỏ lỡ nhiều điều thú vị ở trên đường, đồng thời còn dễ gặp tai nạn. 

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Phụ nữ đừng làm việc quá sức ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đừng làm việc quá sức: Cuộc đời ngắn ngủi, đừng chỉ biết đến công việc mà bỏ qua sức khỏe của bản thân. Hãy biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để không rước bệnh vào người.

Đừng nhát gan: Dù là phái yếu, bạn vẫn cần có bản lĩnh. Đừng nhút nhát, chuyện gì cũng dựa dẫm hay nhờ vả người khác. Hãy một lần thử thách bản thân để biết năng lực mình đến đâu.

Đừng giận dữ: Dù ở bất cứ trường hợp nào, bạn cũng nên biết tiết chế cảm xúc của bản thân. Đừng nóng giận mất khôn ảnh hưởng đến những mối quan hệ của mình.

Đừng cưỡng cầu: Ở đời thứ gì của mình sẽ là của mình, đừng săm soi, tranh giành, cưỡng cầu hạnh phúc của người khác.

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Muốn an yên đừng bỏ rơi bản thân không quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trang điểm quá đậm: Người phụ nữ xinh đẹp nhất khi tôn trọng những gì tự nhiên. Trang điểm giúp bạn xinh xắn hơn nhưng đừng quá lạm dụng kẻo trở thành trò cười của người khác.

Đừng vì ai mà bỏ rơi mình: Phụ nữ đừng vì ai mà bỏ rơi bản thân. Dù có thương yêu người đó nhiều đến mấy, đừng vì họ mà đánh đổi thanh xuân, thời gian.

Đừng để tâm đến lời người khác: Người phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng đặt nặng lời người khác trong lòng. Miệng lưỡi thiên hạ, cứ để họ nói cho đã, sau đó sẽ tự động im lặng.

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Muốn hạnh phúc đừng quá lười biếng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lười biếng: Muốn hạnh phúc hãy đặt ra mục tiêu và nỗ lực hết mình, đừng ngồi một chỗ rồi mơ mộng viển vông. Bởi hạnh phúc và thành công không bao giờ dành cho những người lười biếng.

Đừng chấp nhất tiểu nhân: Cuộc đời phụ nữ đừng quan trọng tiểu nhân nói gì về mình. Có câu quân tử không chấp tiểu nhân, người đàng hoàng không lời qua tiếng lại với kẻ lưu manh.

Những điều đàn ông nói ‘cho vui’, chỉ có phụ nữ dại mới gật gù cho là thật

Những điều đàn ông nói ‘cho vui’, chỉ có phụ nữ dại mới gật gù cho là thật

Đàn ông hay hứa, phụ nữ dại lại hay tin nên tự chuốc lấy khổ đau. Vì lỡ tin lời hứa hẹn, cả đời họ phải trả giá cho sự khờ dại của bản thân.

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