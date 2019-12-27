Đừng sợ mất lòng chồng, có 4 việc phụ nữ nên biết PHŨ để bản thân bình yên

Phụ nữ yêu 27/12/2019 15:45

Người phụ nữ thương chồng nhiều đến mấy cũng phải biết phũ đúng thời điểm để bản thân được tôn trọng, những tháng năm sau này sẽ bình yên, thoải mái hơn.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải dành cho nhau sự tôn trọng. Xã hội hiện đại, phụ nữ không còn phải chịu cảnh "chồng chúa, vợ tôi" như ngày xưa. Dù thương chồng đến mấy, phụ nữ khôn ngoan phải biết từ chối khi chồng đòi bạn làm những điều này.

Yêu cầu vợ bỏ việc

Công việc là nguồn sống của phụ nữ, vì vậy đừng từ bỏ dễ dàng chỉ vì chồng yêu cầu. Khi nghe câu “ở nhà anh nuôi”, bạn hãy lập tức lắc đầu từ chối. Đừng ậm ừ cho qua hoặc từ bỏ ngay công việc yêu thích của mình để làm hài lòng chồng.

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Phụ nữ thương chồng đến mấy cũng phải biết từ chối đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thương chồng nhiều đến mấy cũng đừng làm mọi điều mà anh ấy muốn. Phải biết từ chối những yêu cầu vô lý để bản thân được sống thoải mái, không phải lệ thuộc vào ai. Hãy tự kiếm tiền, đừng để bản thân phải phụ thuộc vào đàn ông.

Lưu giữ những hình ảnh nhạy cảm của hai vợ chồng

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Phụ nữ đừng dại chiều chuộng chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Đây một trong những điều phụ nữ nên biết phũ để quãng đời sau này được bình yên hơn. Dù đã là vợ chồng nhưng bạn đừng để anh ấy lưu giữ những hình ảnh nhạy cảm của mình. Bởi cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Lỡ sau này không còn ở bên nhau nữa, biết đâu anh ấy sẽ dùng những tấm hình đó để đe dọa bạn thì sao?

Thay đổi diện mạo theo ý chồng

Người đàn bà dại mải mê chạy theo mẫu hình mà chồng thích. Còn phụ nữ khôn luôn biết giữ bản chất riêng, không cần bắt chước ai. 

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Hãy là chính mình, đừng sống vì ai - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi bản thân theo ý người khác, bạn không thể nào có được hạnh phúc. Cuộc đời đàn bà mải làm hài lòng người khác sẽ không bao giờ có được những điều mình muốn.

Bỏ hết mọi mối quan hệ khác để một lòng tận tụy vì chồng

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Phụ nữ đừng tận tâm vì ai quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường khá ích kỷ, họ chỉ muốn vợ một lòng một dạ với mình. Tuy nhiên khi chồng đòi bạn làm điều này, bạn nên biết từ chối ngay. Hãy cho anh ấy biết rằng anh ấy rất quan trọng nhưng mối quan hệ bạn bè, gia đình cũng không thể nào thiếu trong cuộc đời bạn.

Nói rõ quan điểm ngay từ đầu, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của chồng cũng như có những chuỗi ngày bình yên sau này. Đừng để đàn ông “dắt mũi” mà bản thân lại ngu ngơ hy sinh hết lòng.

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Đàn ông nông cạn thường nghĩ những cuộc vui bên ngoài quan trọng hơn vợ. Vì vậy mà họ thường chuốc lấy thất bại, nỗ lực cả đời cũng không thể nào giàu sang.

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