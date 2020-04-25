100% đàn ông bí mật để ý 5 điểm này ở phụ nữ

Phụ nữ yêu 25/04/2020 05:23

Nhiều người cho rằng bản chất của đàn ông là người hời hợt, chỉ để ý qua loa. Thực tế, họ cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ, đặc biệt là bí mật để ý 5 điểm này ở phụ nữ.

Quả thật, nhiều phụ nữ chưa biết rõ về bản chất của đàn ông. Đàn ông có thể vô tâm và hời hợt nhưng có những điểm ở phụ nữ họ “soi” vô cùng kỹ.

Biểu cảm trên khuôn mặt

Không chỉ phụ nữ thích đọc biểu cảm trên mặt đàn ông, đàn ông cũng thích nhìn biểu cảm của phụ nữ. Không chỉ chú ý đến nụ cười, nước mắt của phụ nữ, đàn ông còn đặc biệt để ý đến thái độ của phụ nữ thể hiện qua đôi mắt, hay đôi môi.

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Đàn ông muốn thông qua biểu cảm gương mặt của phụ nữ để biết phụ nữ muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn thông qua biểu cảm gương mặt của phụ nữ để biết phụ nữ muốn gì. Đôi khi đàn ông cũng thấy hứng thú để khám phá cách thể hiện của phụ nữ qua biểu cảm khuôn mặt.

Màu trang phục

Màu sắc sẽ mang lại nhiều tác động đến tâm trạng, cảm xúc của con người. Chẳng hạn như, màu đỏ sẽ cho ta cảm giác đam mê, quyến rũ, màu đen tượng trưng cho sự huyền bí, sang trọng, màu hồng mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Đàn ông sẽ chú ý đến màu trang phục của phụ nữ chọn khi đi hẹn hò. Họ sẽ đoán biết tâm trạng và mong muốn của phụ nữ khi ấy.

Cách nhắn tin

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Đàn ông luôn muốn hiểu phụ nữ hơn qua cách nhắn tin - Ảnh minh họa: Internet

Khi đối thoại trực tiếp, ít người sẽ thể hiện rõ cảm xúc thật. Nhưng trong cách nhắn tin có thể một phần đoán biết đối phương đang như thế nào. Vì thế, đàn ông luôn muốn hiểu phụ nữ hơn qua cách nhắn tin.

Chẳng hạn như, với người phụ nữ có cảm tình, thấy thoải mái khi trò chuyện, họ sẽ thường nhắn tin kèm theo những biểu tượng cảm xúc. Đàn ông sẽ để ý cách nhắn tin của phụ nữ để biết bản thân đang ở vị trí nào, phải làm gì với đối phương.

Trang phục phụ nữ mặc để gây ấn tượng

Đàn ông ít khi để ý trang phục của phụ nữ thuộc nhãn hiệu nào, có đắt tiền không. Nhưng họ để ý đến gu thẩm mỹ, phong cách của phụ nữ.

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Qua cách ăn mặc, đàn ông đánh giá về phong cách, cá tính của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Qua cách ăn mặc, đàn ông đánh giá về phong cách, cá tính của phụ nữ. Ví dụ như, khi phụ nữ mặc váy đẹp, xõa tóc nữ tính, có nghĩa là họ muốn thu hút đàn ông. Đàn ông cũng sẽ đánh giá từng kiểu phụ nữ khác nhau qua cách ăn mặc. Phụ nữ ăn mặc qua lố lăng sẽ cho đàn ông cảm giác phản cảm. Phụ nữ ăn mặc kín đáo sẽ khiến đàn ông tôn trọng nhưng tò mò.

Vì thế, phụ nữ có thể dùng trang phục để thể hiện bản thân trước đàn ông.

Thói quen ăn uống

Thói quen ăn uống của phụ nữ thể hiện trước mặt đàn ông sẽ nói lên nhiều điều. Chẳng hạn như, đàn ông biết phụ nữ cố gắng ăn ít, chậm rãi là vì để gây ấn tượng với họ. Dù vậy, đàn ông lại thích kiểu phụ nữ thoải mái trong ăn uống, tự tin thể hiện bản thân. Và đàn ông cũng thấy thoải mái hơn khi hẹn hò với người phụ nữ như thế.

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Đàn ông lại thích kiểu phụ nữ thoải mái trong ăn uống, tự tin thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng, bản chất của đàn ông là sinh vật “săn mồi”. Vì thế, có những điểm họ cực kì để ý, để đánh giá phụ nữ khách quan, để khám phá và chinh phục.

10 điểm đàn ông không bao giờ để ý trên người phụ nữ

10 điểm đàn ông không bao giờ để ý trên người phụ nữ

Có những sự thật về đàn ông mà phụ nữ ít biết. Chẳng hạn như có những điểm trên cơ thể của phụ nữ mà đàn ông hoàn toàn không để ý tới.

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