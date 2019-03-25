10 thói quen cực tai hại đang âm thầm ‘bóp chết’ cuộc đời bạn

Phụ nữ yêu 25/03/2019 17:08

Những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại hại không tưởng này đang âm thầm “bóp chết” cuộc đời của rất nhiều người...

Dù là đàn ông hay phụ nữ, đã già hay còn trẻ bạn nhất định phải đọc bài viết này ít nhất 1 lần để không bước vào vết xe đổ của rất nhiều người khác…

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Dành quá nhiều thời gian cho điện thoại đã vô tình cướp mất của bạn rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Việc dán mắt vào smartphone cả ngày, từ khi thức giấc đến giờ đi ngủ sẽ khiến bạn mất thời gian một cách vô bổ. Trong khi, nếu dùng chính quỹ thời gian ấy để quan tâm đến người thân, chăm sóc gia đình thì nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc hơn.

2. Thức quá khuya. Dù còn trẻ hay đã bước vào tuổi trung niên, bạn đừng ỷ lại vào sức khỏe của mình, cũng đừng dễ dãi thốt lên câu “ôi dào, hôm nay thức khuya thì mai ngủ bù”. Bởi lẽ, thức quá khuya không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể.

3. Uống quá ít nước. Mối người nên uống ít nhất 1,5 – 2 lít nước một ngày. Nếu uống quá ít nước sẽ khiến bạn gặp vấn đề về da, thận, tiêu hóa. Đừng chờ đến khi khát mới uống nước, bởi lúc ấy cơ thể bạn đã thiếu nước đến mức báo động.

10 thói quen cực tai hại đang âm thầm ‘bóp chết’ cuộc đời bạn - Ảnh 2
Đừng chỉ chăm chăm hưởng thụ, cũng đừng lười lao động kẻo chờ đến khi người khác đã có cuộc sống ổn định bạn vẫn đang kiếm ăn từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

4. Lười vận động. Đừng chỉ đi học, đi làm rồi về nằm ườn trên giường xem ti vi hay ngủ nướng. Bạn nên tập thể dục, chăm vận động để cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

5. Ăn uống không khoa học. Thói quen ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ, lười ăn rau, chỉ ăn thịt cá. Hay việc nhịn ăn để giảm cân, bỏ bữa hoặc ăn quá nhiều trong một bữa sẽ khiến dạ dày của bạn phải trả giá đắt.

6. Chi tiêu không khoa học. Khi còn trẻ, còn khỏe bạn hãy chăm chỉ kiếm tiền. Đừng chỉ chăm chăm hưởng thụ, cũng đừng lười lao động kẻo chờ đến khi người khác đã có cuộc sống ổn định bạn vẫn đang kiếm ăn từng ngày.

7. Không dám từ chối. Việc ngại nói “không” khiến bạn gặp nhiều phiền toái hơn bạn tưởng. Bởi lẽ, người cả nể sẽ bị người khác lợi dụng mà không dám oán than, ôm hết việc vào người mà chẳng dám than vãn nửa lời. Cuối cùng, chỉ riêng bạn phải chịu thiệt thòi.

10 thói quen cực tai hại đang âm thầm ‘bóp chết’ cuộc đời bạn - Ảnh 3
Hãy nhớ tâm sinh tính, chỉ khi lạc quan, yêu đời thì vận số mới tươi sáng hơn được - Ảnh minh họa: Internet

8. Giấu dốt. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đừng lười học hỏi, cũng đừng ngại tìm hiểu về những gì mình không biết. Càng tiếp thu nhiều kiến thức bạn sẽ càng có vốn hiểu biết sâu rộng, càng mở mang tầm mắt. Đừng giấu dốt kẻo bị lạc hậu, dậm chân tại chỗ.

9. Quá bi quan. Thay vì buồn bã, khóc than khi gặp phải chuyện không may bạn cần học cách bình tâm đón nhận mọi điều. Hãy nhớ tâm sinh tính, chỉ khi lạc quan, yêu đời thì vận số mới tươi sáng hơn được.

10. Tự ti. Chẳng cần người khác xem thường bạn, nếu tự ti với chính mình thì cả đời này bạn cũng chẳng ngóc đầu lên được. Dù là phụ nữ hay đàn ông, hãy dũng cảm, tự tin để đối mặt với cuộc sống này. Bạn càng tự ti, càng nhút nhát thì càng bị đẩy về phía sau. Yêu thương chính mình mới là cách khôn ngoan nhất để trở thành người tài năng, xuất sắc.

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Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc thói quen xấu

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