10 dấu hiệu ‘giả vờ yêu’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại lọt bẫy!

1. Anh ấy thường xuyên nói mình bận với bạn. Mỗi lần như thế anh ấy sẽ nói khoa trương bằng nhiều cách để bạn tin rằng anh ấy thật sự bận, dù muốn bên bạn nhưng cũng đành bất lực. Bạn sẽ có cảm giác mình làm phiền anh ấy nhưng thật ra là anh ấy chỉ đang lừa dối bạn để ở bên một người khác.

Có nhiều người đàn ông vốn không yêu thật lòng , chỉ là giả vờ yêu sâu đậm để đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ. Đây là những dấu hiệu của kiểu đàn ông như thế, phụ nữ nhất định phải cẩn thận!

3. Anh ấy không muốn dành thời gian để trò chuyện với bạn. Tình yêu càng sâu đậm thì càng có sự thấu hiểu nhiều, muốn như thế thì cả hai phải trò chuyện, lắng nghe nhau nhiều. Nếu một người đàn ông không thích nói chuyện với bạn thì anh ta làm sao có thể yêu bạn nhiều được?

2. Khi bạn gọi hay nhắn tin, anh ấy thường trả lời thờ ơ như “ừm”, “vậy à”… Dù bạn có nói nhiều thế nào, tìm nhiều chủ đề ra sao anh ấy cũng không đáp lại. Đừng nghĩ anh ấy không có thời gian trả lời tin nhắn của bạn, hay nghe anh ấy ngụy biện rằng không thích nhắn tin hay gọi điện. Sự thật là người đàn ông này chỉ đang cố né tránh bạn.

4. Nếu có việc quan trọng, anh ấy ít khi liên lạc với bạn. Bạn luôn là người chủ động tìm anh ấy. Và nếu bạn không liên lạc, anh ấy cũng sẽ quên luôn bạn. Liệu có người nào yêu bạn lại quên bạn như thế?

5. Khi bạn bệnh, anh ấy ngoài hỏi han vài câu, an ủi vài lời thì chưa từng đưa bạn đi khám, mua thuốc cho bạn uống hay ở bên bạn phút giây nào. Vì anh ta không yêu như bạn nghĩ, sức khỏe của bạn ra sao anh ta cũng không quan tâm.

6. Anh ấy khó chịu khi bạn quá chú ý đến đời tư của anh ấy. Anh ấy ít khi đưa bạn đi gặp bạn bè hay người thân.

Anh ấy ít khi đưa bạn đi gặp bạn bè hay người thân - Ảnh minh họa: Internet

7. Bạn luôn là người đầu tiên like, bình luận, xem qua những bài viết, hình ảnh của anh ấy trên trang cá nhân. Nhưng anh ấy chưa từng xem bạn đăng những gì, chưa từng tương tác với bạn trên mạng xã hội. Chỉ là vì anh ấy không quan tâm mà thôi.

8. Anh ấy không muốn đến những buổi hội họp với bạn bè của bạn. Người đàn ông yêu bạn luôn muốn tìm hiểu về bạn bè của bạn, thậm chí thân thiết với họ để hiểu thêm về bạn. Ngược lại, vì không xem trọng bạn nên cũng lười tìm hiểu.

9. Anh ấy không bao giờ nhớ đến những sở thích của bạn. Người đàn ông yêu bạn sẽ nhớ mọi thứ thuộc về bạn, hãy nhớ điều đó.

Người đàn ông không yêu thật lòng sẽ không chủ động chi một đồng nào cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

10. Người đàn ông không yêu thật lòng sẽ không chủ động chi một đồng nào cho bạn. Anh ấy cũng không thích tặng quà cho bạn, thậm chí anh ta còn muốn bạn tặng hay cho anh ta mượn tiền.

Nếu có những dấu hiệu này, mong bạn hãy sớm nhận ra đây không phải người đàn ông thật lòng với bạn. Hãy sớm kết thúc trước khi bạn là người tổn thương nhiều nhất.