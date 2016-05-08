Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 82: Saurabh rơi vào bẫy của Sanchi và Vivek

Shivani nói, cháu không có ý xúc phạm Ganga. Đó chỉ là vô ý thôi. Cháu che giấu sự thật với Gauri để bảo vệ cô ấy. Cô xin lỗi Ganga và nói rằng Gauri là người bạn thân yêu của cô. Cô thấy cô ấy đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Cô ấy thậm chí đã quên mất Jagat. Cháu không thể tưởng tượng được chuyện đó. Cô yêu cầu họ không được nói cho Gauri rằng Ganga đang là vợ của Jagya. Jagya từ chối, nói rằng sự thật sẽ làm Gauri giận giữ nếu cô ấy biết muộn hơn. Anh từ chối. Ganga nói, cô ấy là bệnh nhân của chúng tôi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi để giúp cô ấy cho đến khi cô ấy hồi phục. Jagya hỏi, em có ý gì? chúng ta sẽ đồng ý với lời nói của Shivani sao?

Tập phim bắt đầu với cảnh Ganga đang nói với Dadisaa rằng cô chỉ là một y tá cho Gauri. Shivani giới thiệu cô là một y tá. Cô không biết phải nói gì. Dadisa hỏi, ai đã cho Shivani quyền che giấu sự thật. Ganga bảo bà đừng quan trọng hóa vấn đề. Dadisaa nói, tại sao cô ấy lại phải che giấu rằng cháu chính là vợ của Jagya. Jagya nói, bà nói đúng, nhưng ... Ngay sau đó họ thấy Shivani đang đứng ở trước cửa của họ. Shivani bước vào. Dadisaa hỏi cô, tại sao cô không giới thiệu Ganga là vợ của Jagya.

Ganga nói đúng. Jagya nói, chúng ta đang cho Gauri sự điều trị tốt nhất cho Gauri. Những gì em đang nói rất rắc rối. Dadisaa đồng ý với Ganga. Bà nói, Ganga đã hoàn toàn tin tưởng cháu. Bà bảo anh hãy cảm thấy tự hào về suy nghĩ của cô ấy. Dadisaa nói Shivani rằng họ đồng ý với yêu cầu của cô. Shivani cảm ơn họ.

Saurabh mở cửa và thấy Saachi. Vivek bảo anh ta đóng cửa lại. Suman nói không. bà bảo Saachi vào bên trong. Bà hỏi, tại sao cô lại đến đây? Nhà của chúng tôi đã đóng cửa với cô rồi. Saachi nói với bà rằng cô đến để mời họ đến sinh nhật Daddu. Suman nói, nó có nghĩa là cô đã không thông báo cho họ. gia đình cô nên đến mời họ. Saachi yêu cầu họ đến. Suman bảo cô hãy kể về việc cô đã chia tay với Vivek với Daddu. Saachi bảo Saurabh thuyết phục Suman. Saurabh bảo cô chờ đợi, anh ta sẽ đến và nói chuyện với cô ấy trong 5 phút. Saachi nhắn tin cho Vivek. Vivek nhắn lại cho Saachi.

Vivek nói với Saachi rằng Saurabh đang thuyết phục họ tham dự bữa tiệc và bảo cô hãy đồng ý với Saurabh. Anh nói rằng, chúng ta sẽ không có được một cơ hội tốt hơn để làm lộ bản chất của nó hơn lúc này. Saachi nói, chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Vivek nói, anh có thể hiểu được nỗi khổ của em. Em phải tỏ ra mạnh mẽ và làm như anh nói. Saurabh đến đó và nói với Saachi rằng anh ta sẽ thuyết phục gia đình anh ta nhưng tôi sẽ được nhận lại những gì? Saachi hỏi, anh cần những gì? Saurabh nói anh ta muốn họ ở bên nhau trong vài giờ. Saachi từ chối chấp nhận điều kiện của anh ta. Cô hỏi, làm sao anh có thể nghĩ rằng tôi sẽ trao danh dự của tôi cho anh.

Saurabh nói, cái gì nếu tôi lấy lại cho cô cuộc hôn nhân của cô, Vivek của cô? Chỉ cần dành vài giờ với tôi, và dành phần còn lại của cuộc đời với Vivek. Anh ta bảo cô hãy đến với anh ta trong vài giờ. Anh ta bảo cô hãy quyết định. Saachi cảm thấy ghê tởm. Cô nghĩ làm thế nào để đồng ý với yêu cầu rẻ tiền của hắn ta. Saurabh nói, danh dự của cô quan trọng rất nhiều đối với cô. Tôi nghĩ rằng tôi nên đi. Saachi nói cô đã sẵn sàng. Saurabh nói, cô đã tự bảo vệ cho mình. Ngày mai Kabra sẽ đến bữa tiệc của cô và cô sẽ được quay lại với cuộc sống của Vivek.

Daddu nhận được cuộc gọi của Dadisaa. Dadisaa chúc ông sinh nhật vui vẻ và cầu nguyện cho sức khỏe của ông. Daddu cảm ơn bà. Ông nói rằng, tất cả mọi người đang bận rộn trong ngày kỉ niệm. Dadisaa bảo ông hãy thưởng thức lễ kỷ niệm. Ông nói rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau kỉ niệm sớm thôi. Dadisaa bảo ông hãy chúc mừng Hardik và Gulli.

Jagya hỏi Gauri rằng bố mẹ cô đã đi đâu? Gauri nói, họ đã đi đến một ngôi đền với Shivani. Cô nói, một vài thứ đang làm tôi lo lắng rất nhiều. Tôi trông sẽ thế nào sau khi tháo băng này? Jagya nói anh đã nói chuyện với bạn bè của mình và anh đã nghiên cứu báo cáo của cô. Anh nói rằng các vết sẹo sẽ có trên khuôn mặt của cô và gợi ý phẫu thuật thẩm mỹ. Jagya nói, họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Gauri nói cô đã sẵn sàng. Cô nói, cô muốn ca phẫu thuật của cô được thực hiện ở Mumbai và bảo anh hãy đưa cô đến đó. Jagya nói, anh đã nói chuyện với bác sĩ đó và anh ấy đang ở Jaitsar ngay bây giờ. Anh ấy sẽ làm phẫu thuật cho cô vào ngày mai. Gauri nắm tay anh cảm ơn. Jagya nói, không cần phải cảm ơn. Anh quay lại và nhìn thấy Ganga đang đứng. Ganga nhìn thấy họ đang nắm tay nhau.

Tập 82b

https://www.youtube.com/watch?v=uTWD6a3KDtg

Tập phim bắt đầu với cảnh Gauri đang cảm ơn Jagya vì đã nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật về ca phẫu thuật của cô. Cô nắm lấy tay anh. Jagya nắm tay cô và nói với cô không cần phải cảm ơn. Anh quay lại và nhìn thấy Ganga đứng. Ganga nhìn vào tay của họ. Jagya rời tay cô. Ganga nói Gauri rằng cô đã đến kiểm tra BP của cô ấy. Jagya nói với cô rằng anh sẽ đi một vòng. Ganga nói với Jagya rằng một số bệnh nhân đang chờ anh.

Có một lễ kỷ niệm lớn cho sinh nhật của Daddu và hôn nhân của Hardik-Gulli. Anandi bảo Saachi đừng căng thẳng vì họ đã làm xong mọi việc chuẩn bị. Saachi nói, cô không thể chịu thua lúc này. Cô đã phải đối mặt đủ và đã đến lúc để chấm dứt sự tra tấn của Saurabh. Ira hỏi Anandi về Shiv. Anandi nói, anh ấy đã đi ra ngoài.

Saurabh đến khách sạn và lấy chìa khóa phòng. Shiv nhìn anh ta. Anh lấy chìa khóa dự phòng từ lễ tân. Alok đi ra khỏi nhà hàng. Saurabh nhìn thấy ông và trốn đi. Suman chúc mừng Daddu vào ngày sinh nhật của ông. Saachi nhận phước lành từ nhà chồng của cô. Daddu nói rằng Saachi đang hạnh phúc khi nhìn thấy Vivek. Meenu bảo Saachi hãy mời họ ngồi và bà sẽ gọi người phục vụ. Vivek chúc mừng Daddu. Kabra không vui khi thấy Vivek gặp gia đình của Saachi. Suman nói với Saachi rằng họ đến đây vì Saurabh. Cô bảo cô hãy cám ơn Saurabh.

Hardik và Gulli công bố một món quà dành cho Daddu vào ngày sinh nhật của ông. Saurabh đang chờ Saachi trong phòng khách sạn và uống rượu. Những tấm ảnh của Daddu được phát từ thời thơ ấu của ông. Subhadra nói với tất cả mọi người về anh ta. Saachi được một tin nhắn từ Saurabh bảo cô đến phòng 504. Vivek bảo cô hãy trả lời rằng cô đang tới. Saachi trả lời anh ta mặc dù cô đang bị căng thẳng.

Mọi người vỗ tay cho Daddu. Subhadra nói rằng bhaiyya của bà không có tóc từ những ngày này của ông. Mọi người đều thích thú khi nhìn thấy hành trình của Daddu. Saurabh nhận được tin nhắn của Saachi. Anh ta nghĩ quay lại mọi thứ trong máy ảnh của anh ta để chứng minh rằng tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý muốn của Sanchi. Và cũng nghĩ để chứng minh rằng anh ta vô tội. Anh ta đặt camera. Anh ta nói rằng, hành động của anh ta sẽ là một thứ lớn nhất cho đến nay và sự hưởng thụ sẽ được thưởng thêm cho anh ta.

Một chương trình khiêu vũ theo sau sự thích thú của mọi người. Shiv bảo Saachi không phải lo lắng vì họ đang ở với cô. Anandi cũng nói như vậy. Vivek bảo Saachi quay số của anh. Anh nói, chúng ta được kết nối ngay bây giờ. Hãy giữ điện thoại mở loa để chúng ta có thể cùng nghe thấy. Saachi đi. Suman nói với Roshan rằng họ phải đi bây giờ. Anandi bảo họ đến xem một vở kịch. Cô nói họ sẽ bị sốc. Vivek bảo họ đến. Suman và Roshan bị căng thẳng. Vivek hỏi Rakhi hãy tự ở lại đó.

Saurabh mở cửa và thấy Saachi. Anh ta bảo cô hãy vào trong. Saachi bước vào trong phòng. Saurabh đóng cửa lại. Anh ta bảo cô hãy đến với anh thật phong cách và ôm anh ta. Saachi hỏi, tại sao? Saurabh cho biết, anh ta đã quyết định mọi thứ về cuộc gặp ngày hôm nay. Anh ta nói anh ta muốn hồi tưởng tất cả mọi thứ. Anh ta bảo cô hãy ôm anh ta. Suman và tất cả mọi người nghe anh ta nói trên điện thoại của Vivek. Saurabh bảo Saachi ôm anh ta.

Vivek nói với Roshan rằng họ đã đang nói về thói quen xấu của Saurabh. Anh đã làm cho họ nhận ra sai lầm của mình và bảo họ hãy nhìn bằng đôi mắt của chính mình. Saachi bị căng thẳng. Saurabh bảo cô hãy đến với anh ta và mở rộng cánh tay của mình. Saachi nhớ lại Saurabh đang hãm hiếp cô. Saurabh bảo cô hãy chạy và đến với anh ta. Saachi nghĩ làm ơn đến sớm đi anh Vivek. Vivek, Anandi, Shiv và Kabra đang tiến về phía căn phòng.