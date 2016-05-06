Bà nội nhớ về con trai bà và xúc động. Bà nhớ lại cơn ác mộng và nhìn vào ảnh của ông. Bà nói bà đã quên mất quyền lực của thần linh. Bà ôm lấy ảnh của ông ấy. Gehna không thể ngủ được và nhớ lại những lời Basant nói. Cô nhớ lại Basant đã tặng cho cô một chiếc vòng trong lễ tắm trẻ. Cô nghĩ về những lời nói của ông rằng ông muốn cô hãy sống cuộc sống theo cách của riêng cô. Cô khóc một cách thảm thương.

Tập phim bắt đầu với cảnh Sanchi đang nghĩ về những lời nói của Vivek rằng anh đã sai lầm khi tin cô. Cô nhìn Vivek. Cô nhận được cuộc gọi của Meenu thông báo về cái chết của Basant. Sanchi bị sốc và hỏi ông đã chết như thế nào. Meenu nói với cô rằng đó là một tai nạn. Anandi ở đó để ở bên cạnh họ. Sanchi nói cô sẽ nói chuyện với Anandi và Jagya vào ngày mai. Meenu tắt điện thoại.

Bà nội dậy và tưởng tượng ra con trai bà – Basant. Bà xúc động. Bà nhìn thấy Jagya đang ngồi buồn rầu và hỏi tại sao anh lại ngồi ở đây? Jagya nói anh không ngăn nước mắt của mình rơi được nữa. Anh không thể chịu thêm được nữa và ôm bà khóc.

Buổi sáng hôm sau, Anandi hỏi bà nội về Gehna. Ganga mang đến cho cô ấy. Nandu đến và nhìn vào khung ảnh của bố cậu đầy ngấn lệ. Cậu gọi ông và khóc. Ganga và bà nội gọi cậu. Cậu nhìn vào dòng nước mắt của mẹ cậu và đi vào phòng. Gehna bảo Ganga hãy để cậu chiến đấu với nỗi đau của cậu để chấp nhận sự thật.

Bà nội bảo rằng khi Jagya đi lên thành phố học, bà đã rất buồn và nghĩ rằng bà không thể sống mà không có anh. Bà nói: Basant của tôi đã đi tới nơi mà nó không thể quay lại. Shiv nói: đây là sự thật, chúng ta sẽ không để cho Nandu và Bhairavi cảm nhận được sự vắng mặt của bố chúng. Nandu đến và bôi bindi lên trán Gehna. Gehna sốc và tức giận với cậu. Bà nội hỏi cô tại sao lại la mắng cậu. Gehna nói thần linh đã cướp mất quyền được trưng diện của cô vì cô đã trở thành góa phụ. Nandu xin lỗi cô và nói với cô rằng trông cô không được tốt khi không có bindi. Jagya đưa cậu ra ngoài. Bà nội nói với Gehna cứ bôi bindi vì niềm vui của Nandu. Bà nói với cô rằng ước nguyện cuối cùng của Basant là được nhìn mọi người hạnh phúc.

Bà nói: khi nó còn ở với chúng ta, chúng ta đã không nhớ tới nó, giờ nó đang ở với chúng ta vì chúng ta đang nhớ tới nó bây giờ và về sau nữa. Bà bảo cô đừng làm tổn thương Nandu và hãy sống vì những đứa con của cô. Bà nói, cô là nguồn động viên duy nhất của chúng lúc này. Gehna đi về phòng của cô.

Hardik bảo Gulli hãy kể với anh chuyện gì đã xảy ra. Gulli nói cô muốn đến Jaitsar để nhìn Basant lần cuối nhưng … Hadik nói: vậy em hãy đi đi. Gulli nói cô không thể vì bà nội đã bảo cô không được đến. Hardik bảo cô hãy đến và nói anh chắc chắn rằng bà sẽ hiểu. Gulli nói cô không thể quên lời dặn của bà. Subhadra đang nghe họ nói chuyện.

Jagya trở về nhà sau khi mang theo bình tro của Basant. Anh nói nó vẫn còn nóng. Bà nội bảo mọi người hãy cầu nguyện cho ông.

Tập 78-B

https://www.youtube.com/watch?v=4xSsSDfL7kM

Tập phim bắt đầu với cảnh bà nội đang nói rằng hôm nay họ sẽ cầu nguyện cho Basant. Gehna đến mặc bộ saree màu hồng cùng với dấu bindi trên trán của cô. Mọi người nhìn cô. Nandu rơi nước mắt. Cô xin lỗi con trai của mình vì đã làm tổn thương cậu. Nandu nói bhaisaa đã giải thích cho con mọi chuyện. Gehna nói mọi người đã đổ lỗi cho góa phụ về cái chết của chồng họ. Cô nói cô sẽ sống cuộc sống vui vẻ cùng với những ký ức về chồng của mình. Cô bảo Nandu hãy giống như ba cậu. Nandu nói được thôi và bảo cô hãy luôn bôi bindi lên trán. Họ ôm nhau. Bà nội mỉm cười. họ ngồi xuống để cầu nguyện. mọi người bắt đầu bàn tán về cái chết của Basant.

Ganga mang cho Gehna. Tất cả bọn họ đều nhìn cô sốc và bắt đầu bàn tán. Bà nội bảo Panditji bắt đầu lễ puja. Một người phụ nữ lớn tuổi nói: vợ của Basant đang mặc đẹp và kết tội Gehna. Họ hỏi bà nội: bằng cách nào bà có thể để con dâu của mình ăn mặc như một người phụ nữ đã kết hôn. Họ bảo Gehna mặc đồ của góa phụ. Bà nội nói những nghi thức đó đã cổ hủ rồi, tôi đã làm điều tương tự như vậy với Suguna. Tôi nên làm cái gì đây? Tôi nên đẩy con bé ra khỏi cuộc sống ư, bảo con bé tự làm đồ ăn riêng cho mình? Tôi không thể làm thế, bây giờ mắt tôi vẫn đang mở, tôi không thể làm cho con dâu của mình chết được, tôi không thể làm điều tội lỗi này được. Người phụ nữ lớn tuổi nói: chúng ta đang sống trong một xã hội vì vậy phải tuân theo quy tắc.

Bà nội tranh cãi lại và hỏi họ sẽ được gì sau khi phá hoại cuộc đời của một ai đó. Bà nói đó là sự phát triển của chúng ta để đi đúng thời điểm. Người phụ nữ lớn tuổi hoi: bà sẽ đi ngược lại các luật lệ? Bà nội nói đúng như vậy. Bà nói: chúng tôi không thể làm cho cuộc đời con bé bị khó khăn. Bà nói với mọi người rằng dấu bindi của Gehna bây giờ là biểu tượng của tình mẫu tử và chồng của cô sẽ hạnh phúc khi thấy cô hạnh phúc, nếu bất kỳ ai có bất cứ sự phản đối nào thì họ có thể đi, Basant của tôi sẽ không được bình yên. Mọi người hiểu ý của bà và nói tất cả chúng tôi sẽ theo bà.

Panditji bắt đầu cầu nguyện. Gehna khóc. Mọi người đều cầu nguyện. Jagya bảo bà nội rằng anh phải đi đến haridwar vì Asthi Visarjan. Anh nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Jagya nói với gia đình của anh về vụ tai nạn trên đường và những người bị thương được đưa đến bệnh viện của chúng ta để điều trị. Bà nội bảo anh đi. Jagya nói cháu phải đến haridwar , Shiv nói tôi sẽ đến đó và bảo anh hãy đến bệnh viện. Bà nội nói, Shiv cũng thích con trai của cháu và bảo anh hãy đưa Nandu đi cùng anh. Jagya bảo Ganga đi cùng anh. Ganga nói không. Gehna bảo cô hãy đi và cô sẽ chăm sóc cho lũ trẻ.

Anandi nói cháu có nên ở đây lâu thêm chút nữa không. Bà nội nói khong và bảo cô hãy chăm sóc cho gia đình của mình. Anandi bảo Gehna rằng cô không ở quá xa và sẽ quay về nếu cô ấy cần cô. Gehna gật đầu. Jagya đưa bình tro cho Shiv. Anandi bảo Ganga hãy chăm sóc cho Gehna và bà nội. Shiv và Anandi rời đi cùng Nandu.

Jagya và Ganga đến bệnh viện để xem những nạn nhân của vụ tai nạn. Họ thấy một người phụ nữ. Bác sĩ thông báo với anh rằng có mẩu kính đâm xuyên qua trên mặt cô ấy. Jagya bảo anh hãy đưa cô ấy đến phòng cấp cứu.

Tập 79a

https://www.youtube.com/watch?v=Sxa5yJLFgsI

Anandi trở về nhà và ôm Amol. Amol hỏi cô về Jaitsar. Anandi nói với thằng bé rằng bác của cô không còn và những giọt nước mắt cứ rơi. Cô nói với Amol rằng Basant muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc và yêu cầu mọi người không được khóc. Amol nói, ông là người rất mạnh mẽ. Cô không nên khóc.

Amol nói: con sẽ cầu nguyện với Thần linh sẽ chăm sóc Badi nani (Basant) nên mẹ không được khóc! Anandi mỉm cười và ôm anh.

Trong bệnh viện Jaitsar, bác sĩ loại bỏ các mảnh thủy tinh trên khuôn mặt người phụ nữ và nói với Jagya rằng cô ấy cần một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình vì khuôn mặt của cô ấy không thể nhận dạng.

Subhadra nói Hardik rằng bà đã đúng và bà đã nghe họ nói chuyện. Một hồi tưởng được thể hiện Gulli và Hardik nói chuyện. Gulli yêu cầu anh mặc kurta trong khi Hardik nói anh không thích kurta. Subhadra nói, cả hai dường như là hai thái cực. Hardik nói, vậy tại sao họ đã phải lòng yêu nhau. Subhadra nghĩ rằng anh ấy không để ý đến lời nói của bà.

Gehna mang sữa cho Dadisa và cảm ơn bà đã ủng hộ mình và làm cho cô ấy cảm thấy rằng họ không đơn độc.

Dadisa nói, con là một phần của ngôi nhà này.

Gehna nói, mẹ làm cho con cảm thấy mẹ giống như mẹ ruột con vậy! Mẹ không yêu cầu con vứt bỏ bindi trên trán con và cũng không cho phép Nandu làm lễ mundan (cạo đầu).

Gehna nói tiếp: con không thể không nói với mẹ rằng, con có được nhiều sức mạnh từ những lời của mẹ. Mẹ giữ lời và mong muốn của Basant.

Dadisa nói với cô: các nghi lễ đã được thực hiện mà không làm tổn thương bất cứ ai. Con không phải lo lắng vì mẹ của con luôn ở bên con. Gehna tựa đầu lên vai bà.

Jagya kiểm tra các bệnh nhân. Ganga yêu cầu anh ta đưa nghỉ ngơi 1 lúc. Jagya nói, vẫn còn một số bệnh nhân cần điều trị. Anh không thể để họ một mình. Ganga nói, cô cũng không thể ngủ.

Sáng hôm sau, Jagya nói Ganga rằng họ sẽ về nhà. Một nhân viên BV đến và thông báo rằng người phụ nữ vừa phẩu thuật ngày hôm qua đang la hét. Jagya đi đến đó kiểm tra cô ta.

Người phụ nữ hét lên và yêu cầu y tá bỏ tay cô ra. Jagya đến và nắm tay cô. Người phụ nữ cảm nhận là Jagya và hỏi anh là ai? Jagya cảm thấy anh đã từng nghe giọng nói này trước đây và hỏi ngược lại cô là ai? Người phụ nữ ngất xỉu.

Jagya bảo y tá hãy thông báo cho anh khi cô ấy hồi tĩnh và yêu cầu các y tá khác thông báo cho cảnh sát.

Anandi và Gulli đang nấu thức ăn. Anandi hỏi Gulli, có chuyện gì đã xảy ra. Gulli nói với cô rằng Hardik đã tức giận với cô ấy vì cô ấy khăng khăng bảo anh ta mặc kurta thay vì áo thun và đó là lý do tại sao anh hủy bỏ kế hoạch. Cô cho biết, anh ta không nói chuyện với cô.

Anandi nói với cô rằng Hardik có suy nghĩ khác biệt và yêu cầu cô cho anh ta một thời gian. Anandi yêu cầu Guuli hãy làm một cái gì đó cho Hardik để làm hài lòng anh ta. Gulli nghĩ sẽ làm sữa sô cô la sủi bọt.

Subhadra lắng nghe họ nói chuyện.

Gehna hỏi Dadisa về Jagya và Ganga.

Cô hỏi: giờ con đi mang trà?

Dadisa nói: hãy chờ họ về. Chúng ta sẽ uống trà cùng nhau.

Jagya và Ganga trở về nhà, Ganga nói với bà rằng họ đã phải ở trong bệnh viện.

Jagya ngồi với Dadisa. Dadisa hỏi anh về các bệnh nhân. Jagya nói với bà rằng có rất nhiều người bị thương. Anh nói về người phụ nữ bị thương trên khuôn mặt. Dadisa nói, bà sẽ cầu nguyện với thần Devi maa và nói rằng bà sẽ đến và thăm cô ấy.

Gehna và Ganga mang trà đến. Họ cầm tách trà để mời Basant và nhận ra rằng ông không còn nữa. Họ buồn và đôi mắt đẫm lệ.