Anandi bảo cô không phải lo lắng. Họ nói về mối quan hệ của họ. Anandi nói: chị giống như dì của em. Gulli nhớ lại thời thơ ấu của cô với Anandi.

Gulli nói Anandi rằng cô muốn làm việc và gây ấn tượng với Subhadra. Anandi ca ngợi Subhadra và nói rằng bà có quyền tức giận với họ.

Anandi nói, chị rất mừng cho em và em sẽ nhận được tất cả mọi thứ em xứng đáng có. Gulli chạm chân và nhận phước lành của cô. Anandi ôm cô ấy.

Gehna mang trà đến cho Dadisa và Basant. Bà yêu cầu Basant đưa bà đến đền. Basant đồng ý. Gehna hỏi ông ăn gì để cô nấu. ông nói cô hãy làm món khichdi. Dadisa và Jagya nói làm món đó luôn cho họ. Ganga đến và mang Prasad cho họ.

Dadisa nói Jagya rằng bà lo lắng cho Gulli vì cô ấy đang sống cùng gia đình mới và con người mới. Basant nói, Anandi và Shiv cũng ở chung với cô ấy. Nhưng Subhadra cũng có ở đó. Ông gọi cho Anandi và đưa máy cho Dadisa.

Anandi nói với bà rằng cô biết bà đang căng thẳng về Gulli. Dadisa nói phải. Anandi nói, em ấy ổn và rất hạnh phúc. Bây giờ em ấy đang pha trà. Dadisa nói, bây giờ bà có thể nhẹ nhõm rồi. Bà nói với cô rằng Basant sẽ mua đồ ngọt ngon cho họ.

Anandi nói bà chuyển máy cho Basant. Anandi bảo ông cũng phải mua đồ ngọt cho cô. Basant nói cô hãy tới lấy bánh ngọt trong tay ông. Anandi nói, vâng sẽ sớm thôi.

Subhadra nhớ lại lúc ngăn cản Hardik kết hôn với Gulli. Bà lại nhớ tới Daddu đã ủng hộ cho Hardik và thậm chí Ira cũng ủng hộ cho họ. Bà nghĩ rằng Gulli đã làm phép với gia đình Daddu. Bà nghĩ Gulli giống Anandi, nói chuyện rất ngọt ngào.

Gulli mang trà cho Subhadra và mời bà uống. Subhadra ném chén trà và nói rằng bà chết còn tốt hơn uống trà của cô ấy. Anandi đến. Gulli xin lỗi. Anandi nói, cô sẽ mang trà cho bà. Subhadra nói, không cần thiết và yêu cầu cô đừng để bà thấy mặt cô. Gulli và Anandi rời khỏi phòng.

Dadisa và Basant đến đền. Thầy tế nói với Basant rằng dạo này ít thấy ông ghé đền. Basant nói, ông phải coi ngó công việc vì em trai ông không có ở đây. Thầy tế chúc phúc cho ông. Basant nói Dadisa ở lại làm Aarti, còn ông đi làm việc.

Điện thoại của Gulli đổ chuông. Cô nói với ông bà của mình rằng cô sẽ gọi lại sau. Cô tiếp tục nấu ăn. Sau đó cô nghĩ phải gọi lại cho ông bà ngoại.

Subhadra đến và kiểm tra thực phẩm trong nhà bếp. Bà nghĩ Gulli chuẩn bị rất nhiều món ăn trong thời gian ngắn và nghĩ rằng bà không thể ăn cùng với tất cả mọi người. Bà lấy thức ăn cho mình và nghĩ phải quăng chỗ thức ăn còn lại.

Gehna chuẩn bị Sabodana Ki Khichdi cho Basant và nói với Nandu rằng ba của con sẽ thấy hạnh phúc trong ngày hôm nay. Nandu đi chơi. Gehna nói rằng cô không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy được một người chồng đáng yêu và cầu nguyện Thần linh không bao giờ lấy mất hạnh phúc của cô.

Subhadra ăn thức ăn của Gulli nấu và khen ngon. Bà nghe tiếng Hardik thì giấu thức ăn đi rồi giả vờ buồn bã. Hardik đến và ôm bà. Subhadra mỉm cười và nói anh không phải bày tỏ tình cảm, bà sẽ không nói chuyện với anh đâu. Hardik nói, Gulli đã làm thức ăn cho tất cả mọi người và mời bà đi ăn. Subhadra thay đổi sắc mặt và đồng ý. Bà nghĩ "tôi sẽ đến để xem các món cô cực khổ nấu nướng, giờ thì đã biến mất trong sọt rác".

Dadisa nói với nhóm phụ nữ tại đền rằng bà sẽ đợi Basant đến đón. Họ hỏi Dadisa có nghe bhagan không. Dadisa nói rằng bà còn phải trông lũ trẻ ở nhà. Bà nghĩ thôi thì cứ đi bộ từ từ vì thể nào Basant cũng sẽ đến đón bà.

Một chiếc xe tải đang chạy đến từ phía sau, Dadisa không nghe thấy tiếng la hét của tài xế. Basant đang lái xe jeep và thấy chiếc xe tải đang lao đến đến. Ông hét lên để Dadisa di chuyển vào bên lề đường. Dadisa phát hiện ra chiếc xe đang lao đến mình nhưng không kịp phản ứng gì cả. Basant nhảy từ chiếc xe jeep của mình và đẩy bà ra xa. Ông bị xe tải hất tung rơi ngay bánh xe tải. Dadisa khóc to lên gọi ông. Ông trút hơi thở cuối cùng.

Tập 76b

https://www.youtube.com/watch?v=Tl7GDBMxYbU

Basant nhảy từ chiếc xe jeep của mình để cứu Dadisa. Ông đẩy Dadisa vào lề đường và bị bánh xe tải cán qua. Dadisa bị sốc và bảo dân làng gọi cho Jagdish.

Basant nói với bà: Đã đến lúc con phải đi rồi, con chỉ muốn nằm trên đùi của mẹ. Dadisa khóc: Con đừng nói gì nữa.

Basant giọng yếu dần: Mẹ hãy lắng nghe con một cách cẩn trọng, con mong muốn tất cả mọi thứ vẫn sẽ giống như trước đây, không được thay đổi. Mọi người nên hạnh phúc. Trẻ em sẽ được vui chơi, linh hồn của con sẽ ...... Mẹ, mẹ hãy nhớ rằng con yêu mẹ ...... .. ông nhắm mắt lại.

Dadisa sốc và khóc. Bà vội vàng đưa Basant đến bệnh viện. Jagya đưa ông vào phòng cấp cứu.

Ganga đảm bảo với Dadisa rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Dadisa đang chờ đợi bên ngoài đọc lời cầu nguyện với thần Devi Maa.

Jagya đi ra từ phòng cấp cứu, nước mắt lăn dài trên má anh, anh tiến về phía Dadisa. Dadisa khóc. Jagya đặt tay lên vai bà.

Dadisa hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cháu lại khóc? Con trai của bà vẫn ổn mà!

Jagya nói: Bác đã bỏ chúng ta ra đi rồi! Bác ấy chết ngay khi xảy tai nạn. Dadisa và Jagya nhìn nhau cùng khóc.

Dadisa không thể tin vào tai mình và nói: Cháu điên rồi sao? Basant là con trai lớn của bà. Nó không thể đi bỏ bà mà ra đi thế này. Bà lao vào trong phòng phẫu thuật và nhìn thấy Basant đã chết. Ganga đang đứng buồn bã. Dadisa gọi Basant: Dậy đi con, dậy đi mình còn phải trở về nhà. Gehna đã nấu ăn xong và đợi mình ở nhà.

Bà cố gắng đánh thức ông. Bà khóc và vuốt ve khuôn mặt của ông. Ganga ôm Jagya khóc. Jagya an ủi bà. Dadisa đau đớn khóc nấc lên.

Gehna kiểm tra khichdi và thêm ớt vào. Sau đó, cô nếm nó và mỉm cười nói rằng cô không thể không khen mình. Cô chờ chồng về và dọn thức ăn.

Cô nhìn đồng hồ và nghĩ không biết Basant đang ở đâu? Cô gọi vào số của ông và số thuê bao không thể liên lạc được. Cô rất căng thẳng, sau đó cô nghĩ rằng hay là dọn sẵn bữa tối rồi chờ ông về.

Cô nghe tiếng xe jeep và thấy một nhóm đàn ông mang thi thể vào nhà, đi sau là Dadisa, Jagya và Ganga. Cô vén tấm vải lên và bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của Basant.

Cô hỏi Jagya: Cái gì đây? Jagya nói với cô rằng bác đã bỏ họ ra đi.

Gehna nhắc đi nhắc lại: Cháu bị điên hả? Cô quay sang Dadisa: Mẹ nói gì đi mẹ! Dadisa ngồi bất động. Rồi cô đến bên Ganga, tại sao cháu lại đùa với mọi người thế này. Ganga khóc.

Gehna cố gắng đánh thức Basant và nói rằng cô rất sợ hãi, nếu Nandu nhìn thấy ông như thế này thì ... .. Cô nói, em đi làm thức ăn cho anh.

Gehna đi lấy Khichdi đến và đút cho thi thể Basant ăn. Jagya nhìn vào không cầm được nước mắt. Cô nói rằng, nếu anh không ăn thì em sẽ ăn. Rồi cô hiểu rằng ông đã chết và bắt đầu khóc. Cô yêu cầu ông thức dậy và không làm điều này với cô. Cô nói: Anh không thể bỏ em mà đi. Cô khóc thảm thiết. Jagya và Ganga cố gắng an ủi cô.

Nandu về đến sau khi chơi cricket và bị sốc. Gehna khóc to lên. Jagya cố gắng để làm yên lòng Nandu. Nandu gọi cha mình thức dậy. Dadisa vẫn còn bị sốc.