Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 32: Sanchi "tiếp tục làm trò cười cho mọi người" tại tòa

Tập 32a

Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=ZR1RwTQTStY

Luật sư hỏi J tại sao anh không thường xuyên đến và gặp Sanchi, tại sao anh không đủ can đảm để thừa nhận khi chúng tôi có chứng cứ, nếu anh có vấn đề gì với Sanchi, anh có thể nói với Shiv bởi Shiv là người đàn ông hiểu biết. J kêu lên không phải như thế. Luật sư nói tiếp, sự thật đã bị đảo lộn, trước khi đính hôn cậu biết Ganga sau khi đính hôn cậu không nói chuyện với cô ấy. J trả lời “không”, tôi vẫn nói chuyện với cô ấy. Luật sư hỏi tiếp lý do tại sao? J trả lời không có lý do gì đặc biệt.