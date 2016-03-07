Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 32: Sanchi "tiếp tục làm trò cười cho mọi người" tại tòa

Luật sư hỏi J tại sao anh không thường xuyên đến và gặp Sanchi, tại sao anh không đủ can đảm để thừa nhận khi chúng tôi có chứng cứ, nếu anh có vấn đề gì với Sanchi, anh có thể nói với Shiv bởi Shiv là người đàn ông hiểu biết. J kêu lên không phải như thế. Luật sư nói tiếp, sự thật đã bị đảo lộn, trước khi đính hôn cậu biết Ganga sau khi đính hôn cậu không nói chuyện với cô ấy. J trả lời “không”, tôi vẫn nói chuyện với cô ấy. Luật sư hỏi tiếp lý do tại sao? J trả lời không có lý do gì đặc biệt.

Luật sư đặt tiếp câu hỏi : trước đây Ganga sống trong nhà cậu, sau này cô ấy đã rời đi. Một người phụ nữ đơn độc sống ở một nơi xa lạ và cậu theo cô ta đến đó. Đừng nói đó là vấn đề cá nhân, J ạ, không phải là vấn đề cá nhân mà nó là tình người. Luật sư nói liệu có quá nhiều cho vấn đề tình người? J nói tôi cưới cô ấy bởi tôi yêu cô ấy. Luật sư thấy buồn cười khi J nói về tình yêu, người người tham dự phiên tòa cũng cười. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu mọi người tôn trọng sự nghiêm trang của tòa. Mọi người im lặng.

Luật sư tiếp tục : Ganga sẵn sàng cưới bạn chỉ trong 2 ngày, mặc dù những người ở thành phố không nghĩ nó là quá sớm nhưng anh đã làm nó vi phạm pháp luật. J hét lên tôi đã biết cô ấy được vài tháng rồi mà. Luật sư nói : anh biết Ganga nhưng vẫn đính hôn với Sanchi và sau đó hủy hôn. Người bị buộc tội là một bác sỹ, một người có trình độ nhưng lại có liên quan đến 2 cô gái ? Anh có phải là con người không ? Đó có phải là một âm mưu, luật sư nói với chủ tọa rằng điều đó chỉ có thể xảy ra bởi những người phụ nữ ấn độ không có quyền … Luật sư nói anh làm tổn thương các cô gái thì anh ta phải bị trừng phạt. Luật sư bảo vệ J bảo bây giờ là thời gian để thân chủ tôi tự bảo vệ anh ấy.

Luật sư tiếp tục : J phải có trách nhiệm với Sanchi đó là lý do chúng tôi ở đây. Luật sư tiến đến phía J và hỏi : Anh có yêu Sanchi. J trả lời : không tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Vậy tại sao anh lại đính hôn với cô ta ? J trả lời gia đình tôi quyết định điều đó khi gia đình Shakars đến cho lễ Rishta. Luật sư hỏi tiếp sau lễ Rishta họ có cân nhắc về quyết định của cậu không ? J trả lời : không. Luật sư nói anh đã nghe theo lời của gia đình anh và làm theo những lời mà người lớn tuổi muốn. Các bên tiếp tục tranh cãi trong phiên tòa.

Luật sư nói, như tôi biết, Ganga là một cô gái đã ly hôn và không có học thức, cậu đã giúp đỡ cô ấy để cô ấy có thể đi học điều đó là sự thật. Nhưng đó lại trở thành sự ngu xuẩn, sau khi đính hôn với Sanchi, anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Ganga, anh thấy vui với cả 2 cô gái. J nói tôi không phải là loại người coi thường phụ nữ như vậy. Luật sư nói tại sao anh thực sự yêu Ganga mà không thú nhận điều đó. J nói tôi không thể làm điều đó vì nó sẽ phá vỡ mối quan hệ của tôi. Luật sư nói với chủ tọa rằng anh ta đã làm hỏng cuộc đời của Sanchi. Sau đó anh ta nghe thấy Sanchi nói xấu về gia đình và ngôi làng của anh ta với bạn bè cô, và anh ta nghĩ rằng Sanchi không phù hợp với anh. Luật sư bảo vệ J nói với tòa rằng J bôi bột đỏ lên đầu Ganga và Ganga không phản đối chính tỏ Ganga đã chấp nhận mối quan hệ đó. Luật sư của Sanchi nói : cô ta đã chuẩn bị để làm điều đó và chính điều này đã làm cho gia đình J bị rối loạn.

Trong khán phòng của tòa án : Luật sư nói đó không phải là một kế hoạch hay âm mưu của anh ta, đó là tình yêu đơn phương của Sanchi, khi cô ta không đạt được anh ta, cô ta muốn kiện anh ta. Tôi đã nhìn thấy rằng 99% Sanchi gọi cho J, cô ta thường xuyên đến J để gặp anh ấy, anh ta chỉ gặp cô ta một lần khi cô bị tai nạn và bị gia đình ép. Đó là những điều mà tôi muốn nói. Luật sư bảo vệ Sanchi nói tôi muốn thân chủ của tôi làm nhân chứng, chủ tọa cho phép. Sanchi tiến đến bục nhân chứng, J nhìn chằm chằm cô.

Tập 32b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-jgCfN244U

Luật sư của Sanchi yêu cầu cô nói về mối quan hệ của cô và Jagdish trước tòa án, Sanchi bắt đầu nới về cảm giác của cô đối với Jagdish rằng cô rất yêu anh ta, thậm chí cô sẵn sàng thay đổi bản thân mình để phù hợp với anh. Luật sư hỏi rằng Jagdish có biết về điều đó không và anh đã làm gì cho cô? Sanchi nói rằng Jagdish biết về tình cảm mà cô dành cho anh nhưng Jagdish đến giời vẫn chưa làm gì để đáp trả tình cảm đó cả. Luật sư hỏi Sanchi có biết gì về quá khứ của Jagdish hay không? Sanchi nói rằng cô biết hết tất cả mọi thứ nhưng cô chắc rằng Jagdish không hề có bất cứ tình cảm gì với bất kỳ cô gái nào. Khi Jagdish đồng ý kết hôn với cô, cô vẫn tin rằng Jagdish có tình cảm với mình nhưng những sự việc xảy ra trong những ngày qua Sanchi mới nhận ra rằng Jagdish không hề yêu cô, anh chỉ lợi dụng cô để vượt qua quá khứ. Jagdish luôn tạo cho Sanchi lòng tin và sự cam kết về mối quan hệ của cả hai, khiến cô luôn hy vọng và đặt hết niềm tin vào anh, vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy, Sanchi bắt đầu khóc lóc. Luật sư của Sanchi yêu cầu cô kiểm soát cảm xúc của cô và nói rằng ông không muốn hỏi gì thêm, Sanchi lau nước mắt và nhìn Jagdish một cách giận dữ, cô rời đi nhưng luật sư của Jagdish ngăn lại vì ông cũng muốn hỏi cô một số điều.

Luật sư của Jagdish nới rằng ông không phải muốn làm tổn thương tinh thần của Sanchi nhưng ông cần phải nói vì công lý, luật sư yêu cầu Sanchi nói về những sự việc đã diễn ra giữa cô và Jagdish về những món quà cũng như những tình cảm mà cả 2 dành cho nhau. Sanchi cho biết rằng chỉ duy nhất có 1 món quà khi Jagdish đến Mangalore để gặp Ganga. Luật sưu tiếp tục hỏi rằng ngoài đó ra thì còn gì khác không? Sanchi cho biết rằng Jagdish chẳng tặng cô bất kỳ thứ gì ngoại trừ cái saree đó cả, luật sư cho rằng đây là điều rất tệ và không hề có sự lãng mạn. Ông tiếp tục, Sanchi đã rất cố gắng để thay đổi bản thân vì Jagdish, nhưng cô có bao giờ thử thay đổi Jagdish hay không? Sanchi cho rằng cô cũng cố gắng làm điều đó nhưng nó là vô ích.

Luật sư tiếp tục, Jagdish đã hoàn toàn không tỏ thái độ lãng mạng khi ở cùng Sanchi, ông hỏi cô rằng khi ở riêng chỉ có 2 người thì Jagdish có thể hiện những cử chỉ, hành dộng quan tâm, chăm sóc hay cố gắng để Sanchi và Jagdish gần nhau hơn không. Lúc đó, luật sư của Sanchi yêu cầu ông hãy đi vào trọng tâm của vấn đề. Luật sư của Jagdish cho rằng ông chỉ muốn hỏi về diễn biến câu chuyện từ đó mới đưa ra kết luận được. Chủ toà đồng ý, ông tiếp tục hỏi lại Sanchi, cô hét lên rằng không có, không bao giờ có chuyện đó. Luật sư của Jagdish đưa ra kết luận rằng những điều mà Sanchi vừa nói đủ thể hiện rằng Jagdish không hề dụ dỗ Sanchi, anh ta chỉ gặp Sanchi và nói chuyện điện thoại một lần duy nhất tất cả mọi sự việc đó đưa ra chứng minh rằng Jagdish không hề yêu Sanchi và ý định từ hôn của Jagdish hoàn toàn đúng. Sanchi giữ Jagdish cho cô ta vì tình yêu đơn phương của bản thân, Jagdish im lặng trước mọi việc là vì hạnh phúc của gia đình anh. Sanchi đã cố gắng làm mọi thứ đến việc thay đổi bản thân chỉ để phù hợp vứi Jagdish nhưng mọi việc đã thất bại và chúng đã ảnh hưởng đến tinh thần dẫn đến sự chán nản khi bị tổn thương quá nhiều, đó là tất cả sự việc. Nghe thấy những kết luận từ luật sư của Jagdish Sanchi khóc lóc và nói rằng không phải như vậy, mọi người đều thấy xấu hổ. Phiên toàn được nghỉ giải lao giữa giờ.

Sanchi tiếp tục khóc và nói với Ira rằng cô muốn về nhà ngay bây giờ vì cô không muốn tiếp tục làm trò cười cho mọi người, chuyện tình cảm của cô đã quá đủ khiến gia đình nhục nhã trước mặt tất cả mọi người và gia đình Jagdish họ ngồi đó và chứng kiến tất cả đang diễn ra. Sanchi cố thuyết phục mọi người đưa cô về nhà, Shiv đến và nói cô yên tâm vấn đề đó sẽ không đề cập đến nữa cũng như những câu hỏi mà phía luật sư Jagdish nói. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Shiv, Alok tức giận cho rằng Jagdish se phải chịu sự trừng phạt về những hành động đã làm với gia đình ông cũng như con gái ông – Sanchi.

Phiên tòa bắt đầu, Shiv là người tiếp theo được gọi lên, luật sưu phía Sanchi yêu cầu Shiv nói về cảm nghĩ của anh khi lần đầu gặp Jagdish, Shiv kể về lần đầu gặp Jagdish chính là lúc anh ta say rượu và đang kiếm chuyện với một người khác, Shiv đến ngăn cản và Jagdish tấn công anh, đó là lí do tại sao Jagdish phải vào tù 1 đêm. Luật sư của Sanchi cho rằng với những tức giận mà Jagdish từng làm trong quá khứ đủ chứng tỏ anh ta là người phạm tội theo thói quen, ông cho rằng ngoài việc làm tan nát và tổn thương trái tim của một cô gái thì anh lại là người phá vỡ các luật lệ. Luật sư Jagdish đề nghị cho ông được phép hỏi Shiv, ông nói rằng việc Shiv làm với Jagdish trong lúc đó là hoàn toàn hợp lý thê nhưng tại sao Shiv lại hoàn toàn tin tưởng mà cho phép em gái mình kết hôn với Jagdish? Shiv nói anh đồng ý vì anh cảm nhận được Jagdish đã thay đổi.

Luật sư tiếp tục, là do Shiv thấy Jagdish thay đổi hay chỉ là cảm nhận của riêng anh? Shiv nói rằng do cảm nhận, nhưng anh nhận ra nó là sai, những hành động của Jagdish tại Jaisar đã chứng minh cho Shiv biết rằng anh ta hoàn toàn không thay đổi. Luật sư của Jagdish nói với quan toàn rằng, Jagdish cũn như gia đìnha nh ta không hề giáu diếm bất cứ chuyện gì, còn về sự thay đổi trong Jagdish ông có thể chứng minh rằng anh đã thay đổi, nếu được ông sẽ gọi tất cả mọi người từ Jaisar để làm chứng cho việc thay đổi đó. Jagdish đã hoàn toàn khác với trước đây, anh biết quan tâm chăm sóc tất cả mọi người, ông đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Tất cả mọi người đều yêu thương và kính trọng Jagdish nên họ mới có can đảm đến nhà anh mà khuyên gia đình anh chấp nhận tình cảm của Jagdish và Ganga và mọi người cho rằng mọi việc sẽ tốt đẹp nếu Jagdish vẫn còn ở đây với họ.

Ira, ông nội, Alok lần lượt tất cả mọi người được gọi lên trình bày.

Luật sư của Sanchi gọi Ganga lên trình bày, ông ta hỏi Ganga liên tục về mối quan hện của cô và Jagdish. Luật sư yêu cầu cô trình bày về những sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây, có phải cô và Jagdish yêu nhau và ngay sau đó anh ta đã hủy hôn với Sanchi để kết hôn với cô? Luật sư hỏi Ganga rằng liệu những việc hiểu lầm mà Sanchi nói tại nhà hàng được giải quyết êm đẹp và Jagdish kết hôn cùng Sanchi thì cô dự tính sẽ làm gì? Liệu ràng cô có những bất an lo lắng vì mất đi Jagdish không? Jagdish quát luật sư và yêu cầu ông không hỏi những câu hỏi đó với Ganga, anh nói rằng Ganga không hề liên quan đếnv ấn đề này.

Chủ tòa yêu cầu Jagdish giữ bình tĩnh, luật sư của Sanchi chế nhạo và cho rằng những sự tức giận và thô lỗ của Jagdish chính là thói quen của anh, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà anh có thể nổi giận bất cứ khi nào. Ganga đang khóc và bối rối trước những lời kết tội của luật sư. Luật sư tiếp tục chất vấn Ganga, ông hỏi rằng cô đã yêu Jagdish trước hay sau khi anh ta đính hôn ? Ganga tức giận nói rằng cô không bao giờ thể hiện ra bất kỳ cảm xúc hay tình cảm của cô cho Jagdish biết.

Luật sư tiếp tục khiêu khích Ganga về việc quyết định kết hôn với Jagdish mội cách nhanh chóng rằng cô đã yêu Jagdish ngay từ đầu, thậm chí khi quá nhiều sự việc xảy ra cô vẫn không rời khỏi đó mà vẫn tiếp tục ở lại vì cô muốn có cơ hội để có được Jagdish. Ganga thét lên nói rằng đó không phải sự thật, luật sư cũng hét vào Ganga và nói rằng hãy cho họ biết về tất cả sự việc, làm sao có thể kết hôn khi cả hai không hề có tình cảm với nhau được. Ganga khóc trong đau khổ, cô nói rằng tình huống đó hoàn toàn đột ngột, không có bất kỳ kế hoạch nào cả, ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ khi Jagdish rắc bột đỏ cho cô. Ganga tiếp tục rơi nước mắt đau đớn. Xem tập tiếp theo tại đây