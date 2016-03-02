Ganga cảm thấy rất buồn và nói với Jagdish rằng cô phải chịu trách nhiệm cho những lộn xộn này. Jagdish bảo sự thật đã đến trước mặt họ theo cách đó và đó là lý do những chuyện này xảy ra. Nhưng bây giờ, khi họ ở bên nhau thì họ sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Ganga vẫn cảm thấy rất buồn. Jagdish nói rằng anh không sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi vì điều này sẽ lấp đầy hạnh phúc cho tất cả. Không sớm thì muộn, mọi người cũng sẽ nhận ra. Bây giờ thứ anh cần là sự ủng hộ của cô. Cô cũng phải chấp nhận điều này như là thiên mệnh. Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng và nói rằng anh hứa với cô, cuộc sống sau này của họ sẽ không chỉ có một mình hai người. Họ sẽ có được gia đình của mình và anh sẽ cầu xin sự tha thứ của mọi người. Ganga hỏi rằng anh vẫn nghĩ điều này là có thể sao. Jagdish nói rằng họ là người thân của anh, họ sẽ tha thứ cho hai người thôi.

Nhà Shekhar đang về lại Udhaipur. Sanchi đang ngủ trên vai Ira. Shiv nhìn em gái qua gương chiếu hậu. Toàn bộ sự tập trung của anh đã bị chuyển hướng khi nhìn Sanchi, anh nhớ lại những gì vừa xảy ra và không nhìn thấy một chiếc xe tải đang ở trước mặt. Anandi và Ira hét lên, Shiv vội đánh tay lái và chuyển hướng chiếc SUV an toàn. Tất cả thở phào. Anandi đưa cho Shiv chai nước, anh cầm lấy. Anandi bảo nếu anh nghĩ điều này là đúng thì họ nên dừng ở đây một lát. Shiv nói rằng không gì có thể ngăn cản những cơn bão đang ập đến trong tâm trí anh.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Tại dinh thự nhà Singh

Sumitra đã gần như phát điên vì Jagdish và Ganga. Bà hét vào mặt Bhairon: Anh đã không nghe lời em khi mà em cố cảnh báo rằng giữa hai đứa có quan hệ bí mật nào đó, anh vẫn tin tưởng thằng Jagdish. Bây giờ thì mọi thứ đã bị hai đứa nó phá hủy hết rồi. Ít nhất thì Jagdish cũng phải nghĩ cho Anandi chứ. Con bé phải sống thế nào với nhà chồng của nó đây? Nó cũng sẽ phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhất. Nếu bây giờ mà mọi người chúc mừng chúng ta về lễ cưới của Jagdish-Ganga thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta phải vui vẻ chấp nhận điều đó hay sao? Thấy Bhairon vẫn ngồi im, Sumitra khóc: Anh nói gì đi chứ. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Bhairon không nói năng gì và bỏ đi. Sumitra giận dữ đẩy chiếc ghế của chồng xuống đất và khóc nấc lên.

Gehna nói với Basant rằng những gì đã xảy ra thật sai lầm nhưng có vẻ như thần Devi đã muốn vậy. Nếu như cả hai người được hạnh phúc thì họ không nên có vấn đề gì. Cô nghĩ rằng Jagdish sẽ sống hạnh phúc với Ganga chứ không phải là Sanchi. Họ nên ủng hộ cho Jag-Gan. Basant bảo cô hãy giữ im lặng vào lúc này. Sẽ tốt hơn nếu như họ không nói gì cả, vì mọi chuyện bây giờ đã quá lộn xộn rồi. Gehna hỏi: vậy anh cũng nghĩ rằng quyết định của Jagdish là đúng hay sao? Basant gật đầu.

Tại biệt thự nhà Shekhar

Mọi người đang ngồi ở phòng khách, Anandi mang nước tới. Sanchi yêu cầu Anandi hãy nói về sự cố ở nhà hàng. Anandi nói rằng Jagdish đã cảm thấy rất buồn khi nghe được những điều đó. Cô đã nói với anh rằng hãy cho cô thêm thời gian để nói chuyện này với Shiv. Sanchi ngắt lời và nói Jagdish không thể đưa ra quyết định cưới Ganga một cách đột ngột như thế được. Chắc chắn anh ấy đã phải nói với Anandi về chuyện này. Anandi hồi tưởng lại khi ở nhà hàng, Jagdish đã nói rằng Ganga yêu anh, cô cũng biết điều đó, chỉ có anh là không biết. Anandi nói: Không phải như vậy đâu. Ira đứng dậy ngắt lời cô và nói, một người mà luôn chia sẻ những thứ dù là nhỏ nhất trong cuộc sống của anh ta với cô, thì sao mà có thể không nói cho cô biết một quyết định lớn như thế, đó là cưới Ganga. Hay là Anandi cũng nghĩ rằng Sanchi không xứng đáng với gia đình Singh? Anandi khóc và nói nếu như cô có đầu mối về chuyện này, thì chắc chắn cô đã nói với mọi người sớm hơn. Ira bảo bà không tin tưởng cô, nhưng sự thật không sớm thì muộn cũng sẽ bị phơi bày.

Anandi muốn nói gì đó nhưng Alok ngăn lại, ông nói rằng bây giờ không còn quan trọng là ai nói gì. Danh tiếng của gia đình họ đã bị quẳng vào thùng rác không thương tiếc. Nhưng thật tốt vì họ đã nhận ra được bản chất của Jagdish trước khi kết hôn. Giờ thì họ sẽ phải chịu những lời đàm tiếu của xã hội, nhưng nếu bộ mặt thật của Jagdish chỉ bị phát hiện sau khi anh và Sanchi đã kết hôn thì họ không bao giờ có thể dung thứ cho điều đó. Meena cũng đồng ý với Alok và nói rằng bây giờ Sanchi đã có thêm cơ hội để sống lại một lần nữa. Sanchi đứng dậy và bỏ lên gác. Ira nói: điều này thật không dễ dàng cho con bé. Hôn nhân của nó đã bị phá vỡ. Jagdish đã nhẫn tâm đem cảm xúc của nó ra làm trò đùa, cậu ta đã chiếm lợi thế cho đến khi có cơ hội để kết hôn cùng Ganga. Ira ném cái nhìn tức giận về phía Anandi và nói rằng nếu cô thực sự muốn thì cô đã có thể bảo vệ Sanchi, nhưng cô và gia đình Singh chưa bao giờ quan tâm đến nỗi đau của con gái bà. Shiv cố ngăn Ira lại nhưng không có kết quả. Bà đùng đùng bỏ đi, sau đó Shiv cũng rời khỏi. Anandi chỉ còn biết rơi nước mắt trong bất lực.

Tập 23b

https://www.youtube.com/watch?v=2iiAQ6vBmys

Bà nội hỏi Braiho rằng “ Chúng ta nhên làm gì bây giờ?” Braiho trả lời, ông cũng không biết phải làm gì nữa. Sumitra chạy xuống và nói to “ Anh đang nói gì vậy” Con trai chúng ta đã hủy hoại tương lai của một cô gái, mà anh đang nói gì vậy, anh không biết phải nói gì sao?” Braiho nói rằng “ thế bây giờ em muốn anh làm gì? Lấy súng và bắn thằng đó sao?”

Sumitra nói “ Ít nhất thì anh cũng có thể gọi nói chuyện với Sanchi và gia đình nó chứ”. Bà nhấc điện thoại lên. Braiho nói không…làm thế này chỉ khiến Sanchi tổn thương nhiều hơn thôi. Sau đó, Sumitra nói rằng “ Em chắc chắn rằng Ganga quyết định trở thành y tá để cô ta có thể ở bên cạnh Jadish và lừa Jadish cưới cô ta”. Bà nội nói với Bhraiho rằng không ai có thể thay đổi chuyện đã xảy ra….nhưng chúng ta sẽ phải xin lỗi họ về sự sỉ nhục mà gia đình họ phải gánh chịu. Họ có thể sẽ không tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải xin lỗi họ. Braiho nói được ạ. Ông gọi điện thoại đến nhà Sanchi. Ông nội bắt máy. Ông nói, có chuyện gì quan trọng sao, sau đó nói rằng…đã muộn rồi. Braiho thay mặt Jadish xin lỗi họ. Ông nội nói rằng “ Tôi không có thời gian cũng không muốn nhận lời xin lỗi. Ông tắt máy. Bà nội nói rằng “ Ta rất lo cho Anandi….hy vọng rằng nó không gặp phải chuyện gì bởi gì chuyện này. Đây thậm chí còn không phải lỗi của nó. Xin thần linh phù hộ cho Anandi”.

Khuất Huệ Xulu- cô dâu 8 tuổi

Shiv đang ngồi trên ghế, nhớ lại những chuyện đã xảy ra,, những chuyện Sanchi làm vì Jadish, Ganga và đám cưới của Jadish. Sanchi khóc vì Jadish. Jadish từ chối vì anh không yêu Sanchi. Anh dường như rất giận dữ. Anandi đi đến. Cô nói với anh rằng anh hãy đi gặp Sanchi và nói chuyện với con bé….Nó sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Shiv nói rằng “ Anh có thể nói gì với con bé đây? Rằng anh không thể làm điều gì khi mà Jadish phản bội nó sao? Anh đã để anh ta đi bởi vì anh ta có quan hệ với gia đình em. Vì vậy mà anh không biết anh sẽ phải làm gì với anh ta. Em rất hiểu anh ta mà…em có thể nói với mọi người hãy quyết định điều gì đó sau khi đã suy nghĩ thật kỹ ….bởi vì anh ta không đáng tin”. Shiv đứng dậy và bỏ đi.

Tại nhà của Jadish, mọi người tập trung ở phòng lớn. Braiho nói rằng, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bà nội nói, nó đã xảy ra rồi…bao nhiêu chuyện xảy đến với gia đình chúng ta…bây giờ chúng ta đang thấy.. Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng Mannu gọi bà nội. Mọi người quay lại thì thấy Jadish, Ganga và Mannu đang bước vào nhà. Ganga dường như rất sợ hãi. Jadish thể hiện thái độ sẽ bảo vệ cô. Sumitra ngăn không cho họ bước tiếp. Bà đi đến gần ba người và nói với Jadish rằng “ cậu định làm gì? Cậu không thấy hổ thẹn vì những gì đã gây ra mà còn mang người phụ nữ này về đây sao? Có phải cậu đã quên đây là nhà chứ không phải là Mandir nơi mà cậu có thể mang hoa từ ngoài đường về. Jadish nói rằng, “ Con không nghĩ mọi chuyện xảy ra là sai trái…Con đồng ý…cái cách xảy ra là không đúng. Lỗi là ở con. Nhưng Ganga không có lỗi trong chuyện này. Những người trẻ có quyền xin lỗi những người lớn…đừng gạt bỏ quyền đó. Sumitra nói rằng, đây là vấn đề của cậu, cậu tin vào quyền lợi thay vì trách nhiệm. Xin lỗi là vì có lỗi chứ không phải một tội. Cậu đã làm nên tội và đó là vì một người phụ nữ không danh không phận. Hãy nhìn cha cậu, bác cậu, bà cậu đi, họ đã từng rất tự hào với mọi người, nhưng hôm nay…bởi vì người phụ nữ này, chúng tôi còn không thể đi ra ngoài gặp ai nữa kìa. Đừng nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ được sống trong căn nhà này. Cậu có thể đi được rồi.

Bà nội đến chỗ ba người. Bà nói với Ganga rằng mặc dù sau rất nhiều chuyện, nhưng Jadish vẫn mang Ganga trở về ngôi nhà này sao? Bà nói với Ganga, đừng tốn tình yêu và sự tôn trọng mà cô đã có của mọi người trong nhà này….hãy suy nghĩ lại đi. Chuyện gì sẽ xảy ra với những người lớn…Bà đã dành cả đời mới có được sự tôn trọng của mọi người trong làng…vậy mà những gì mà Jadish làm đã phá hủy tất cả….điều mà bà chưa bao giờ để xảy ra. “Ta muốn giữ sự tôn trọng của ngôi nhà này cho Braiho và Basant. Họ là những ngôi sao trong mắt ta….họ sẽ ở đây với ta. Có thể thương xót bà già này không…xin cô hãy diddi. Ganga đang định quay đi, nhưng Jadish nắm lấy tay Ganga và ngăn cản cô. Ganga nói với Jadish rằng cô đi ra ngời. Jadish để cô đi.

Braiho nói với Jadish rằng, cậu không còn là đứa trẻ nữa. Có phải trách nhiệm của cậu chính là nói với gia đình cậu đang suy nghĩ gì chứ?...Jadish nói rằng, nếu con nói tất cả mọi chuyện với mọi người, có ai hiểu cho con không? Nếu con nói với mọi người rằng Sanchi không xứng đáng với nhà này…mọi người có tin không? Maa…Bà chen vào và nói, ta đã ở đây, bố cháu cũng ở đây, cháu có thể nói với ta. Mọi người sẽ không ngốc nghếch đến nỗi không thể hiểu được cháu. Chính cháu đã chấp nhận làm đám cưới với Sanchi, sau đó chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ. Tai sao lúc đó cháu không nói, mà bây giờ cháu lại bảo Sanchi không xứng đáng, ai không xứng? Cháu đã làm hỏng cuộc hôn nhân với người vợ hợp pháp là Anandi…chúng ra không thể gặp mặt họ rồi. Tốt hơn hết, ta nên chết đi còn hơn là gặp mặt họ. Basan đến chỗ Jadish và bảo bà hãy nghỉ ngơi đi. Basant nói với Jadish “ Hãy nói với ta tại sao Sanchi lại không xứng đáng trở thành cháu dâu trong nhà này. Điều gì làm câu nghĩ như vậy. Chúng tôi không thể hiểu được cậu”.

Jadish nói rằng, giống như mọi người. Con cũng nghĩ rằng Sanchi muốn đến nhà này…muốn trở thành một phần của nhà này, nhưng ngày hôm đó…khi chính con nghe được mọi thứ…con đã mất niềm tin vào cô ta. Jadish nói với mọi người về cuộc nói chuyện giữa Sanchi với bạn bè của cô ta ở nhà hàng. Sumitra nói rằng, chính vì nghe được những chuyện đó nên cậu đã quyết định không muốn cưới Sanchi hay sao? Mà lại kết hôn với Ganga?

Họ nói ở trong bệnh viện tại sao Sanchi lại nói những chuyện đó….có bao giờ cậu nghĩ nên thử nói chuyện với Sanchi không? Cậu đã đính hôn với con bé…câu có quyền hỏi con bé, nhưng không…cậu đã không nói với con bé…hoặc câu đã không nói với chúng tôi chuyện gì. Cậu đã tự quyết định chuyện lớn như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy ba của Sanchi đúng…rằng cậu đang chờ có cơ hội để kết hôn với Ganga. Jadish nói với Sumitra, hãy tin con…Ganga không phải là nguyên nhân…Nếu con muốn như vậy thì 6 tháng trước con đã cưới Ganga rồi. Màn hình dừng lại ở khuôn mặt Jadish. Xem tập tiếp theo tại đây