Top 15+ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại rất đáng xem

Top 15+ phim tình cảm hay nhất dưới đây lấy cảm hứng từ những câu chuyện lãng mạn, đầy cảm xúc trong tình yêu nên được rất nhiều khán giả đón nhận. Đó là lý do thể loại này ngày càng được các nhà sản xuất đưa vào những tác phẩm điện ảnh của mình. Tuy nhiên, chạm đến trái tim của người xem và tạo dấu ấn đặc biệt thì không phải bộ phim nào cũng làm được.

Công chiếu: 20/11/2014

Đây là bộ phim tình cảm rất hay được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết Where Rainbows End. Sau khi công chiếu, phim đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả thế giới. Nội dung chính xoay quanh cặp đôi Alex và Rosie. Vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Rosie, Alex đã hôn Rosie lúc cô say, rồi anh chợt nhận ra tình cảm dành cho Rosie không chỉ đơn thuần là tình bạn. Khi tỉnh dậy, thái độ của cô nàng đã khiến cho Alex hiểu lầm rằng cô không có tình cảm với mình.

Cả hai sau đó mỗi người đều có người yêu mới và bắt đầu cuộc đời riêng của mình. Sau nhiều năm xa cách, Alex và Rosie gặp lại nhau. Rosie cùng con gái Katie và cậu bạn thân của cô nhóc là Toby cùng nhau tham dự đám cưới của Alex. Trong lúc nhảy, Toby đã hôn Katie khiến cô bé vô cùng tức giận bỏ đi. Chính vụ việc này đã giúp Alex và Rosie hóa giải hiểu lầm trước kia. Một thời gian sau, Alex đến gặp Rosie và nói cho cô biết rằng anh đã ly hôn. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng họ cũng đến được với nhau và vẹn tròn hạnh phúc.

2. The Notebook – Nhật Ký Tình Yêu

Đạo diễn: Nick Cassavetes

Diễn viên: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner,…

Thời lượng: 123 phút

Công chiếu: 25/06/2004

Lọt top 15+ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại là cái tên The Notebook. Nội dung xoay quanh mối tình lãng mạn của Allie Hamilton và Noah Calhoun, được kể lại thông qua ông cụ Duke cho những người bạn già trong viện dưỡng lão nghe. Allie và Noah đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên trong một lễ hội. Tuy nhiên, tình yêu đó không được chấp thuận bởi vì hoàn cảnh gia đình không tương đồng.

Noah đã viết thư cho người mình yêu mỗi ngày, nhưng mẹ Allie lại giấu đi những lá thư đó trước khi nó đến tay con gái mình, điều này khiến anh bỏ cuộc sau khi bức thư thứ 365 được gửi đi. Allie đã đồng ý kết hôn với Lon – người lính điển trai để chiều lòng gia đình sau khi chờ mãi không có tin gì từ Noah. Bởi vì tình yêu dành cho anh quá mãnh liệt nên cô quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim. Liệu rằng sức mạnh tình yêu có xóa được mọi rào cản để cả hai có cơ hội ở bên nhau?

3. A Walk To Remember – Bước Ngoặt Đáng Nhớ

Đạo diễn: Adam Shankman

Diễn viên: Shane West, Peter Coyote, Daryl Hannah,…

Thời lượng: 101 phút

Công chiếu: 25/01/2002

Landon Carter – cậu học sinh ngỗ nghịch, rất hay quậy phá đến mức bị thương phải nhập viện. Sau đó, Landon quét dọn, dạy kèm thêm cuối tuần và tham gia câu lạc bộ kịch, đó là những hình phạt từ nhà trường. Đối tượng dạy kèm của anh là Jamie, một cô gái nhà quê, đồng thời cũng là người bạn cũ mà anh không muốn ngó đến.

Để thuộc kịch bản của vở kịch, Landon phải nhờ đến sự trợ giúp của Jamie với điều kiện anh không được yêu cô. Landon vui vẻ nhận lời, nhưng không ngờ lại bị rung động trước vẻ trong sáng, thuần khiết của cô gái trẻ. Cả hai bắt đầu hẹn hò sau khi bố mẹ Jamie đồng ý. Thế nhưng, Jamie không may mắc bệnh nặng. Lúc này, Landon luôn túc trực bên cạnh chăm sóc và đề nghị kết hôn dù tương lai họ có đi về đâu.

4. About Time – Đã Đến Lúc

Đạo diễn: Richard Curtis

Diễn viên: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy,…

Thời lượng: 123 phút

Công chiếu: 27/09/2013

Phim là hành trình của Tim Lake - chàng trai 21 tuổi đã quay ngược thời gian về quá khứ để tìm kiếm tình yêu đích thực. Còn Mary là cô gái xinh đẹp với đôi mắt biết nói cùng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời rực rỡ. Tim phải lòng cô gái ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng vì mải giúp đỡ người khác nên anh đã để mất liên lạc.

Với quyết tâm chinh phục người đẹp, Tim quay về quá khứ và tìm mọi cách để ngăn cản những kẻ khác chinh phục Mary. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng Tim cũng cưới được Mary. Đây là một trong những bộ phim rất đáng lọt top 15+ phim tình cảm hay nhất thế giới mà bạn không nên bỏ lỡ.

5. The Vow – Yêu Lại Từ Đầu

Đạo diễn: Michael Sucsy

Diễn viên: Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam Neill,…

Thời lượng: 104 phút

Công chiếu: 10/02/2012

Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn dựa trên câu chuyện có thật, xoay quanh hai nhân vật Paige và Leo. Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi yêu nhau sâu sắc và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, vì không đủ kinh phí cho một đám cưới hoành tráng, cặp đôi đã nảy ra ý tưởng sáng tạo, tổ chức đám cưới chui trong viện bảo tàng.

Sau đó, không may Paige gặp tai nạn xe hơi và bị mất trí nhớ. Cô không nhớ Leo là ai mà chỉ nhớ những năm tháng trước khi họ quen nhau. Mọi chuyện càng rắc rối hơn khi Paige quay lại với người yêu cũ, khiến trái tim Leo tan nát. Anh cố gắng tìm cách giúp cô nhớ lại mọi thứ cùng tình yêu của họ, kéo người vợ đáng thương trở về bên anh.

6. Me Before You – Trước Ngày Em Đến

Đạo diễn: Thea Sharrock

Diễn viên: Emilia Clarke, Sam Claflin, Brendan Coyle,…

Thời lượng: 106 phút

Công chiếu: 03/06/2016

Nội dung phim kể về cô gái vui vẻ, hòa đồng tên Lou Clark. Cô làm phục vụ ở quán cà phê để trang trải cuộc sống và giúp đỡ gia đình. Sau khi kết thúc công việc tại đây, Lou được giới thiệu đến chăm sóc và bầu bạn với chàng trai trẻ Will Traynor. Anh chàng đầy nhiệt huyết nhưng không may bị tai nạn giao thông nên bị liệt, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.

Chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm thay đổi cuộc đời họ. Lou và Will dần trở nên thân thiết và yêu nhau sau đó. Thế nhưng, mối tình của họ gặp nhiều trắc trở vì những người xung quanh ngăn cản. Will đã không thể vượt qua cánh cửa tử thần và ra đi mãi mãi, để lại cho Lou những dằn vặt, tiếc nuối về mối tình dang dở.

7. Dear John – Thư Tình Nơi Trận Chiến

Đạo diễn: Lasse Hallström

Diễn viên: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Henry Thomas,…

Thời lượng: 108 phút

Công chiếu: 14/05/2010

Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks. Chàng lính khôi ngô đầy trách nhiệm John trong lần trở về thăm nhà sau khi nghỉ phép. Trên đường đi, anh đã gặp gỡ cô sinh viên xinh đẹp, nhưng tính cách hơi bảo thủ – Savannah. Cả hai sau đó đã trở thành bạn bè thân thiết.

Và họ yêu nhau mãnh liệt và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Thế nhưng, John bất ngờ nhận được lệnh quay trở lại quân ngũ khiến cặp uyên ương phải chịu cảnh yêu xa. Savannah trở thành hậu phương vững chắc cho chồng sắp cưới, thường viết thư gửi vào doanh trại mở đầu bằng cụm từ “Dear John”.

Ở chiến trận, John nhận được lá thư mà lòng vui mừng khôn xiết, mong sớm hoàn thành nhiệm vụ về bên người yêu. Bỗng đến một ngày, anh nhận được lá thư có mở đầu vẫn như mọi khi nhưng lại kết thúc bằng từ “Goodbye”. Chuyện gì đã xảy ra với họ?

8. Us And Them – Chúng Ta Của Sau Này

Đạo diễn: Lưu Nhược Anh

Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Châu Đông Vũ, Điền Tráng Tráng,…

Thời lượng: 120 phút

Công chiếu: 20/04/2018

Sau khi công chiếu, bộ phim này đã nhận được nhiều lời khen và các đề cử giải thưởng danh giá. 10 năm trước, cặp đôi Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu tình cờ gặp nhau lần đầu trên chuyến tàu về quê ăn Tết. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè khi có suy nghĩ và ước mơ giống nhau.

Tình cảm giữa họ dần nảy sinh, nhưng dòng đời xô đẩy đã khiến cả hai phải rời xa nhau tận 10 năm, đến khi gặp lại thì mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình. Dẫu vậy, từ sâu thẳm trong trái tim của họ vẫn in dấu hình bóng đối phương, nhưng hai người đều biết rằng không thể quay lại như xưa nữa.

9. Friendzone – Yêu Nhầm Bạn Thân

Đạo diễn: Chayanop Boonprakob

Diễn viên: Naphat Siangsomboon, Pimchanok Leuwisedpaiboon,…

Thời lượng: 118 phút

Công chiếu: 14/02/2019

Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn do Thái Lan sản xuất, được công chiếu vào dịp Valentine và đã tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia. Nội dung xoay quanh cặp đôi Palm và Gink, cả hai là bạn thân từ thuở trung học. Palm dành cho Gink thứ tình cảm vượt mức bạn bè nhưng sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn thân thiết. 10 năm trôi qua, cả hai vẫn luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng nhau.

Khi Gink phát hiện ra bạn trai mình có người khác thì cô đã vô cùng đau khổ, lúc đó Palm xuất hiện kịp thời để an ủi. Lúc này, anh quyết định bày tỏ tình cảm chôn giấu bấy lâu nay nhưng Gink chỉ muốn làm bạn. Palm tôn trọng quyết định này và cả hai tiếp tục cuộc sống riêng của mình.

Mặc dù đang hẹn hò với người khác nhưng cặp đôi vẫn luôn nhớ về đối phương. Gink dần nhận ra người cô yêu thực sự là Palm nên quyết định quay lại theo đuổi cậu bạn thân. Cuối cùng, Gink và Palm cũng có kết thúc viên mãn, hạnh phúc.

10. The Fault in Our Stars – Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Ngày phát hành: 3 tháng 6, 2016 (Việt Nam)

Thời lượng: 125 phút

Đạo diễn: Josh Boone

Diễn viên: Shailene Woodley, Ansel Elgort

Đây là bộ phim hay được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Green. Nội dung kể về tình yêu của Hazel Grace Lancaster và Augustus Waters. Sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai không mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Vượt qua bệnh tật, cả hai đã dành cho nhau sự đồng cảm, tình yêu thương chân thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có lẽ, khi đứng trước ranh giới sống chết, tình yêu càng được tôn vinh. Vì thế, bộ phim đã được xem như là biểu tượng của tình yêu vượt lên trên bệnh tật. Bạn nên chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt trước khi xem bộ phim tình cảm siêu hay này.

The Fault in Our Stars – Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

11. A Moment To Remember – Khoảnh Khắc Để Nhớ

Đạo diễn: Lee Jae-han

Diễn viên: Baek Jong Hak, Son Ye Jin, Jung Woo Sung,….

Thời lượng: 144 phút

Công chiếu: 5/11/2004

Nội dung phim kể về câu chuyện tình đầy nước mắt của Su Jin và Chul Soo.

Su Jin là một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp và tài năng. Tuy nhiên, cô không may lại bị một chứng bệnh khá hiếm gặp là Alzheimer. Điều này đã khiến cô có trí nhớ ngắn hạn, thường quên đi những chuyện đã diễn ra, bao gồm cả Chul Soo - người yêu của Su Jin. Anh biết căn bệnh này của cô nhưng vì tình yêu nên đã lựa chọn ở lại bên cạnh cô.

Mỗi ngày, họ đều bên nhau và dành cho đối phương những điều tuyệt vời nhất. Thế nhưng, ngày mai khi cô thức dậy cô sẽ không còn ký ức về anh. Đối với Su Jin, mỗi ngày đều là ngày đầu gặp gỡ Chul Soo.

A Moment To Remember – Khoảnh Khắc Để Nhớ

12. La La Land – Những Kẻ Khờ Mộng Mơ

Đạo diễn: Damien Chazelle

Diễn viên: Emma Stone, Ryan Gosling, J. K. Simmons,….

Thời lượng: 128 phút

Công chiếu: 16/12/2016

Đây cũng là bộ phim nằm trong top phim tình cảm hay nhất từng khiến trái tim khán giả thổn thức về tình yêu đích thực. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần mãnh liệt của Mia – một nữ diễn viên nghiệp dư và Sebastian – một thiên tài nhạc jazz. Bộ phim ngập tràn ánh sáng và âm nhạc sẽ khiến người xem đắm chìm trong thế giới tình yêu lung linh.

Ngoài “củng cố” niềm tin của khán giả vào tình yêu nam nữ, bộ phim tình cảm này còn cổ vũ những người trẻ đừng nên từ bỏ ước mơ của mình. Hãy theo đuổi đam mê, những điều tốt đẹp nhất sẽ bị bạn thu hút đến. Bằng chứng là đến kết phim, Mia trở thành một minh tinh màn ảnh được nhiều người yêu mến và Sebastian có thể mở được một hộp đêm như ý nguyện ban đầu của mình.

13. The Classic – Cổ Điển

Đạo diễn: Kwak Jae-yong

Diễn viên: Jo In Sung, Jo Seung-woo,…

Thời lượng: 127 phút

Công chiếu: 30/01/2003

Bộ phim này từng làm khuynh đảo các phòng vé trên toàn châu Á vào năm 2003. Nội dung phim khai thác đề tài tình yêu, thế nhưng câu chuyện của The Classic đem đến cho người xem nhiều cảm xúc khó tả.

Đó là chuyện tình của cả 2 thế hệ. Tập trung nhất là làm nổi bật tình cảm của Ji Hye – Soo Kyung – Sang Min. Ji Hye và Soo Kyung là hai cô bạn thân. Soo Kyung đem lòng thích một anh chàng khóa trên là Sang Min nhưng lại không tự mình thổ lộ mà nhờ Ji Hye viết thư tình trao đổi qua lại. Theo thời gian, những lời văn ám muội khiến Ji Hye cũng đem lòng yêu Sang Min. Chuyện tình tay ba này đã trở thành thử thách lớn trong tình bạn lẫn tình yêu của họ.

The Classic – Cổ Điển

14. Tomorrow, I Will Date With You Yesterday – Ngày Mai Của Tôi, Ngày Hôm Qua Của Bạn

Đạo diễn: Takahiro Miki

Diễn viên: Nana Komatsu, Sota Fukushi, Yuki Yamada, Masahiro Higashide, Akira Otaka,….

Thời lượng: 111 phút

Công chiếu: 17/12/2016

Đây là một bộ phim hấp dẫn của Nhật Bản, xứng đáng lọt top 15+ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại. Nếu nhập tâm vào mạch phim, bạn sẽ cảm nhận được ẩn ý tình yêu mà bộ phim muốn truyền tải. Takatoshi Minamiyama phải lòng Emi Fukuju từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh không hay biết rằng họ vốn dĩ không thuộc một thế giới mà ở hai thế giới song song.

Thế giới của Emi và Takatoshi có thời gian chạy ngược nhau. Do đó, cô ấy có thể biết hết mọi chuyện sẽ xảy đến trong tương lai của Takatoshi. Tuổi tác của 2 người cũng phát triển theo chiều hướng trái ngược, Emi càng ngày càng trẻ ra và Takatoshi thì càng ngày già đi. Để không quên Takatoshi, Emi đã viết nhật ký và lưu giữ tất cả tình yêu của hai người vào đó.

Tomorrow, I Will Date With You Yesterday – Ngày Mai Của Tôi, Ngày Hôm Qua Của Bạn

15. Summer In Closed Eyes – Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Đạo diễn: Cao Thúy Nhi

Diễn viên: Phương Anh Đào, Takafumi Akutsu, Ben Phạm, Công Ninh,…

Thời lượng: 98 phút

Công chiếu: 6/4/2018

Đây là phim điện ảnh Việt Nam nói tình yêu khá hay và khiến nhiều khán giả “trầm trồ” cả về nội dung lẫn phần hình ảnh. Đa số các cảnh quay được thực hiện tại Hokkaido, Nhật Bản, nên khung cảnh rất đẹp và lãng mạn.

Nội dung kể về Hạ, trong một biến cố bị lạc mất cha, cô đã tìm mọi cách để sang Nhật tìm lại ông. Tại đất khách quê người, Hạ đã có dịp quen biết với Akira. Sau khi cùng anh trải qua nhiều chuyện, cô dần khám phá ra được rất nhiều góc khuất trong con người của Akira. Theo thời gian, tình cảm giữa anh và cô cũng nảy nở. Hai con người xa lạ, ở hai đất nước, văn hóa khác nhau nhưng lại đồng điệu về tâm hồn.

Summer In Closed Eyes – Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

A Little Thing Called Love- Mối Tình Đầu

Đạo diễn: Sakonnakorn Wasin Pokpong, Puttipong Pormsaka Na

Diễn viên: Pimchanok Leuwisedpaiboon, Mario Maurer,….

Thời lượng: 118 phút

Công chiếu: 12/8/2010

Phim có nội dung chính kể về Nam – một “vịt con xấu xí” đem lòng yêu trộm nam thần vạn người mê tại trường học là Shone. Vì tình yêu này, cô đã thay đổi bản thân khá nhiều, bắt đầu ăn diện và quan tâm đến ngoại hình hơn để chinh phục trái tim nam thần.

Tuy nhiên, chưa kịp khiến anh chàng điên đảo thì Nam đã gặp rắc rối khi Top – người bạn thanh mai trúc mã với Shone, đã đem lòng yêu sự trong sáng của Nam. Liệu rằng chuyện tình tay ba này sẽ đi về đâu?

A Little Thing Called Love- Mối Tình Đầu

Trên đây là top 15+ phim tình cảm hay và đáng xem nhất mọi thời đại. Hy vọng với những thông tin gợi ý trên, chúng tôi sẽ giúp các bạn có thêm nhiều lựa chọn giải trí thú vị bên gia đình và những người thân yêu.