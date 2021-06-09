Top 15 phim hình sự Việt Nam nội dung cực hay và đáng xem nhất

Top 15 phim hình sự Việt Nam với nội dung đặc sắc kết hợp cùng các tình tiết gây cấn, những vụ án ly kỳ, hấp dẫn nhận đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Đặc biệt, các tác phẩm truyền hình dài tập mang đến những thước phim lôi cuốn, tạo dấu ấn riêng biệt và đem lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Số phần: 2 phần

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Vũ Hồng Sơn

Diễn viên: Việt Anh, Kiều Anh

Phần 1 của phim xoay quanh nhân vật chính tên Cao Thanh Lâm - con trai của thứ trưởng. Sau khi trở về từ Mỹ, Lâm giữ chức Trưởng phòng thương mại điện tử tại ngân hàng Ngân Phú Tài, sau đó anh kết hôn cùng Minh Phương. Tưởng chừng mọi việc sẽ yên bình cho đến khi Lâm gặp một Việt kiều Pháp Tony Nguyễn. Người này đã dụ dỗ Lâm vào con đường cờ bạc, ma túy. Và những bi kịch lần lượt xảy đến Lâm cùng với những người thân của anh.

Mở đầu phần 2 là khi Lâm bị bắt vào trại giam và được tại ngoại dưới diện chữa bệnh bắt buộc, đáng buồn là Lâm vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Anh kết hợp với một thanh niên nghiện ngập tên Tường “ngáp”, cùng thiết lập hệ thống môi giới cá độ trái phép và ăn cắp cướp viễn thông. Khác với phần 1, phần 2 tập trung khai thác, vạch trần mạng lưới làm ăn phi pháp, hối lộ của nhiều tổ chức, cá nhân với trung tâm là công ty giám đốc Lê Thanh.

Chạy Án (2006 - 2008)

2. Bí Mật Tam Giác Vàng (2018)

Năm công chiếu: 10/04/2018

Số tập: 38 tập

Thể loại: Hình sự

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Nguyễn Dương

Diễn viên: Mạnh Trường, Nhung Kate

Có mặt trong top 15 phim hình sự Việt Nam đáng xem nhất là cái tên “Tam Giác Vàng”. Nội dung phim nói về vấn nạn buôn bán, sản xuất và tàng trữ ma túy tại ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Nhân vật chính của phim là ông trùm ma túy người Việt tên Chiến, một thời từng là bộ đội sau chiến tranh, dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt - nhà từ thiện lớn, thường được gọi là “Lão Phật Gia”.

Phim đã đem đến những giây phút giải trí đầy hồi hộp cùng các sự thật trần trụi về “Ngã ba Vàng”. Ngoài ra, phim còn phơi bày những nhức nhối về nạn tham nhũng quan liêu, sự tha hóa của một bộ phận cảnh sát.

Bí Mật Tam Giác Vàng (2018)

3. Mê Cung (2019)

Năm công chiếu: 24/04/2019

Thể loại: Hình sự, Trinh thám

Số tập: 30 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Nguyễn Khải Anh

Diễn viên: Việt Anh, Hồng Đăng

Đây là bộ phim có nội dung kể về những vụ án nguy hiểm và nghiêm trọng. Trong đêm thanh vắng tại một xóm trọ, có một cô gái trẻ đã bị giết hại tàn bạo và hung thủ bị bắt ngay sau đó với tất cả những bằng chứng. Tưởng chừng như vụ án đã khép lại và kẻ ác đã bị trừng trị thích đáng.

Đội trưởng bộ hình sự Khánh đã quyết lật lại vụ án và phát hiện một vụ án tương tự đã diễn ra vào hai tháng trước. Liệu rằng kẻ thủ ác này có phải là kẻ đứng sau gây ra tội ác hay chỉ là một con cờ của một kế hoạch giết người do tên sát nhân thông minh đến mức biến thái gây ra.

Mê Cung (2019) là bộ phim có nội dung kể về những vụ án nguy hiểm và nghiêm trọng

4. Người Phán Xử (2017)

Năm công chiếu: 23/03/2017

Thể loại: Tâm lý, Tội phạm

Số tập: 47 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Nguyễn Mai Hiền

Diễn viên: Việt Anh, Hoàng Dũng

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính tên Phan Quân - tay trùm xã hội đen với vỏ bọc một người đàn ông lịch lãm, chủ của tập đoàn Phan Thị. Thực chất phan Quân là kẻ có dã tâm lớn nhưng bề ngoài là người sống đạo đức, được người đời kính trọng, nể phục nhờ cách đối nhân xử thế chuẩn mực, luôn đặt gia đình trên hết.

Người phán xử không chỉ hấp dẫn bởi những cảnh đấu trí với các thế lực thù địch, mà bên cạnh đó còn phơi bày các mâu thuẫn đến từ gia đình bắt nguồn từ cậu quý tử lêu lỏng, nóng nảy - Phan Hải.

Người Phán Xử (2017) xoay quanh nhân vật chính tên Phan Quân - tay trùm xã hội đen với vỏ bọc một người đàn ông lịch lãm, chủ của tập đoàn Phan Thị

5. Sinh Tử (2019)

Năm công chiếu: 4/11/2019

Thể loại: Chính luận, Hình sự

Số tập: 80 tập

Thời lượng: 35 phút/tập

Đạo diễn: Khải Hưng

Diễn viên: Hoàng Dũng, Việt Anh

Bộ phim mở đầu bằng bối cảnh mỏ đá chưa được cấp phép bị sập tại Việt Thanh đã làm nhiều người mất mạng. Chủ mỏ đá bị sập là Lê Hoàng, cùng người chống lưng đằng sau là Mai Hồng Vũ - một tay doanh nhân có “quan hệ rộng”. Để “nhấn chìm xuồng” vụ việc này và tiếp tục công việc đang dang dở, Mai Vũ Hồng đã mua chuộc các quan chức lớn, ngoài ra còn dùng con “tốt thí” Lê Hoàng để chịu tội thay.

Mọi chuyện thực sự nóng lên khi từ trong tù, Lê Hoàng đâm đơn kiện với những chứng cứ xác thực việc hối lộ của Mai Hồng Vũ lên công an tỉnh. Và chân tướng mọi chuyện bắt đầu hiện rõ từ đây. Bí ẩn dần dần được hé lộ.

Sinh Tử (2019)

6. Hồ Sơ Lửa (2017)

Năm công chiếu: 04/05/2017

Thể loại: Hình Sự

Số tập: 128 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Đặng Minh Quang

Diễn viên: Chí Trung, Trương Thế Vinh

“Hồ Sơ Lửa” là series dài tập hình sự với độ dài dự kiến là 1100 tập. Nội dung chủ yếu khai thác các vụ án có thật cùng những vụ án mạng liên tiếp không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phim còn nói về hành trình đấu tranh của những chiến sĩ công an để vạch trần tội ác của các tên sát nhân.

Hồ Sơ Lửa (2017)

7. Hồ Sơ Cá Sấu (2020)

Năm công chiếu: 13/11/2020

Thể loại: Hình sự

Số tập: 36 tập

Thời lượng: 45 tập/phút

Đạo diễn: Mai Hiền

Diễn viên: Mạnh Trường, Kiều Anh

Phim khai thác chủ đề về những con người ở tầng lớp trung lưu, họ đã vì áp lực của đồng tiền mà không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích, dẫn đến rạn nứt các mối quan hệ trong gia đình. Mở đầu phim là chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của cặp vợ chồng Hải và Nguyệt . Một biến cố bất ngờ ập đến với Nguyệt và theo đó chuỗi câu chuyện rắc rối đẩy vợ chồng ngày càng cách xa nhau.

Hồ Sơ Cá Sấu (2020) khai thác chủ đề về những con người ở tầng lớp trung lưu, họ đã vì áp lực của đồng tiền mà không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích

8. Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Năm công chiếu: 15/11/2016

Thể loại: Hình Sự

Số tập: 32 tập

Thời lượng: 42 phút/tập

Đạo diễn: Nhâm Minh Hiền

Diễn viên: Nhan Phúc Vinh, Trương Thế Vinh

Đặc Vụ Ở Ma Cao là cái tên tiếp theo không thể thiếu trong top 15 phim hình sự Việt Nam hay và đáng xem nhất. Nội dung xoay quanh nhân vật trùm ma túy Ma Cao Huỳnh Nam, có vẻ ngoài hào hoa, hiếu thắng nhưng lại đem lòng say đắm nữ cảnh sát hình sự ẩn thân Anh Thư.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Anh Thư đã gặp Trọng Dũng - người mình yêu khi còn ở thao trường. Anh cũng là một cảnh sát chìm đang thực hiện nhiệm vụ điều tra tổ chức tội phạm của Tập đoàn Huỳnh Long Nam. Hai người cùng nhau kề vai sát cánh trong cuộc chiến đấu tranh chống lại tội phạm và những hiểu lầm dần dần được gỡ bỏ sau bao năm xa cách.

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016) xoay quanh nhân vật trùm ma túy Ma Cao Huỳnh Nam, có vẻ ngoài hào hoa, hiếu thắng nhưng lại đem lòng say đắm nữ cảnh sát hình sự ẩn thân Anh Thư

9. Cổ Cồn Trắng (2002)

Năm công chiếu: 10/12/2002

Thể loại: Hình sự

Số tập: 20 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Trần Hoài Sơn

Diễn viên: Hồng Đức, Lệ Hằng

Đây là một bộ phim hình sự xoay quanh những vụ án bí ẩn được đặc vụ cảnh sát phá án một cách tài tình, khéo léo. Một trong những tội phạm nổi tiếng là Hùng cá sấu - tay lừa đảo buôn thuốc phiện cùng với người tình của hắn cũng là một kẻ lừa đảo. Sau bao năm chạy trốn, cuối cùng Hùng cũng đã bị kẻ thù của mình là đặc vụ Hướng Nam bắt giữ.

Ngoài ra, bộ phim còn có những nữ trinh sát có khả năng nắm bắt được tâm lý, hành vi tội phạm. Bên cạnh đó là những khó khăn gian nan, nguy hiểm của lực lượng công an trong quá trình tìm ra kẻ thủ ác.

Cổ Cồn Trắng (2002)

10. Câu Hỏi Số 5 (2015)

Năm công chiếu: 12/08/2015

Thể loại: Hình sự

Số tập: 30 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Bùi Quốc Việt

Diễn viên: Chí Nhân, Kiều Thanh

Mở đầu phim là việc băng đảng tội phạm khét tiếng Thiên Cơ của ông trùm Quý bị triệt phá. Và Thượng úy Phong - người đã xuất sắc lập công tiêu diệt Thiên Cơ. Bình yên đến với anh chưa được bao lâu thì cũng là lúc đồng đội tiếp tục của Phong phải đối mặt với bốn vụ án mạng liên hoàn cùng những thủ đoạn vô cùng tinh vi của tên sát nhân. Đặc biệt, hung thủ đều để lại một câu hỏi như thách thức cảnh sát sau mỗi lần ra tay.

Câu Hỏi Số 5 (2015)

11. Bản Di Chúc Bí Ẩn (2013)

Năm công chiếu: 21/03/2013

Thể loại: Hình Sự

Thời lượng: 28 tập

Đạo diễn: Trịnh Lê Phong

Diễn viên: Phan Anh, Trần Nhượng

Nội dung phim kể về các mối quan hệ phức tạp của gia đình tập đoàn Hoàng Uy. Đúng kỷ niệm ngày cưới với người vợ thứ hai của mình, ông Uy - chủ tịch tập đoàn Hoàng Uy bất ngờ biến mất.

Sau khi vụ án này được điều tra, những mâu thuẫn, âm mưu thủ đoạn nhằm tranh giành tài sản và quyền lực cũng dần lộ ra. Cùng với đó là những sự thật khủng khiếp được che giấu suốt nhiều năm cũng bị phơi bày ra ánh sáng khiến cho tổ án gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra sự mất tích của ông Uy.

Bản Di Chúc Bí Ẩn (2013)

12. Nước Mắt Của Mẹ (1997)

Năm công chiếu: 1997

Thể loại: Hình sự

Số tập: 4 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Khải Hưng

Diễn viên: Võ Thành Nam, Hoa Thúy

Nội dung phim kể về cuộc đời của 3 tên trùm xã hội đen Triệu, Quất và Bắc “Đại Bàng”. Sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ”, những người này tiếp tục quay về con đường đâm chém, buôn lậu. Cuối cùng, sau tất cả, Bắc “Đại Bàng” lại quay về nhà ôm mẹ khóc nức nở khi nhận ra các tội ác mình gây ra đã khiến bao gia đình tan nát.

“Nước Mắt Của Mẹ” không chỉ là bộ phim trinh sát thu hút bởi những cảnh quay hồi hộp trong lúc triệt phá đường dây tội phạm, mà còn mang đến một góc nhìn cận cảnh về cuộc sống của xã hội đen mà còn về cả tình mẹ.

Nước Mắt Của Mẹ (1997)

13. Chỉ Còn Lại Tình Yêu (2011)

Năm công chiếu: 28/07/2011

Thể loại: Hình sự, Tình cảm

Số tập: 30 tập

Đạo diễn: Vũ Minh Trí

Diễn viên: Việt Anh, Thiên Bảo

Nội dung phim kể về Thắng - một thiếu tá trà trộn vào vũ trường Night dưới hình ảnh một tay chơi có tiếng. Trong quá trình điều tra vụ án, anh đã gặp được Lợi - Giám đốc công ty Hưng Phát, là bạn thân và cũng là người cướp đi Hiền - người yêu của anh ta. Lợi sau khi phát hiện Thắng đang điều tra mình nên tìm mọi cách gây cản trở.

Thắng quyết định thành lập Câu lạc bộ vệ sĩ Quyết Thắng với mục đích bí mật điều tra vụ án. Và từ đây, những tội ác, các phi vụ làm ăn phi pháp dần dần được hé lộ.

Chỉ Còn Lại Tình Yêu - 2011

14. Khi Đàn Chim Trở Về (2015)

Năm công chiếu: 28/05/2015

Thể loại: Hình sự

Số tập: 45 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng

Diễn viên: Việt Anh, Vân Anh

Bộ phim khai thác nạn chặt phá rừng trái phép, một trong những vấn nhức nhối hiện nay. Nội dung phim đã khắc họa chân thực cuộc chiến không ngừng nghỉ của những kiểm lâm chân chính với những tay buôn lậu không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Nhưng chính các tay cán bộ tha hóa, bất chấp cấu kết với bọn "lâm tặc" và những doanh nghiệp gỗ trá hình để trục lợi đã khiến cho công tác điều tra ngày càng trở nên khó khăn. Mỗi tình huống hay nhân vật của phim đều rất “đời”, điều này đã khiến người xem cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc hành trình chống cái ác của lực lượng kiểm lâm.

Khi Đàn Chim Trở Về (2015)

15. Hành Trình Bí Ẩn (2008)

Năm công chiếu: 07/08/2008

Thể loại: Hình sự

Số tập: 10 tập

Đạo diễn: Nguyễn Tiến Dũng

Diễn viên: Thu Hà, Bảo Anh

Nội dung phim kể về hành trình triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy tại khu vực biên giới Việt Nam của các chiến sĩ công an Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Mai Hương - con gái của tổng giám đốc công ty du lịch.

Trong một lần sang nhà bạn chơi, cô tình cờ gặp được Luân - một chiến sĩ công an. Sau khi bị một tên đầu não của băng nhóm dụ lên cửa khẩu Tân Thanh, cô trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong công cuộc triệt phá băng đảng tội phạm.

Hành Trình Bí Ẩn (2008)

Trên đây là Top 15 bộ phim hình sự Việt Nam hay và đáng xem nhất. Hy vọng bạn sẽ thêm các bộ phim này vào danh sách “thực đơn” giải trí cuối tuần cùng gia đình, bạn bè.