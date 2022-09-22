Top 15 phim hack não nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ lỡ!

Top 15 phim hack não nhất mọi thời đại mà chúng tôi giới thiệu sẽ khiến bạn càng xem càng bị tò mò và lôi cuốn vào từng tình tiết hấp dẫn của phim, đây chính là điểm đặc biệt đảm bảo bạn sẽ cảm thấy rất thú vị. Khi xem thể loại này, chúng ta cần có thêm một chút tư duy logic, nhạy bén, tập trung để theo kịp diễn biến của phim để có thể hiểu được nó.

Thời lượng phim: 148 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính:Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard,...

Giải thưởng: Giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Hòa âm hay nhất

Inception – Kẻ đánh cắp giấc mơ (2010)

Christopher Nolan được mệnh danh là “bậc thầy” trong việc mang đến những cốt truyện tinh tế, sâu lắng trong những tác phẩm phim của mình và Inception cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí là còn ở cấp độ cao hơn của sự tinh túy.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ công nghệ “đánh cắp giấc mơ” và kể câu chuyện một nhóm “đạo chích” có khả năng xâm nhập vào trong tiềm thức con người.

Nhân vật chính của phim là Cobb (do Leo DiCaprio thủ vai) - một đạo chích xuất sắc của lĩnh vực trích đoạt. Anh có khả năng đánh cắp những bí mật được cất sâu trong tiềm thức của mọi đối tượng khi họ đang mơ. Năng lực đặc biệt này khiến Cobb là nhân vật được săn đón trong giới tình báo và xã hội đen. Chính điều này cũng biến anh trở thành một tội phạm quốc tế bị truy nã trên toàn cầu, buộc phải rời xa ngôi nhà thân thuộc và những đứa con yêu quý.

Mọi chuyện thay đổi khi Cobb có cơ hội được trở về với cuộc sống lương thiện trước đây. Anh được đề nghị thực hiện một vụ trộm hoàn hảo. Tuy nhiên, Cobb phải tạo ra được một thứ không tưởng là sự khởi nguồn.

Cùng với bạn bè của mình, Cobb phải đi vào bên trong trí óc của đối tượng và gieo vào đó một ý tưởng chứ không phải đánh cắp thông tin như thông thường nữa. Đây là phi vụ cuối cùng và mạo hiểm nhất mà Cobb tham gia. Nếu không thành công, anh và những người tham gia sẽ mãi mãi bị mắc kẹt lại trong những giấc mơ.

Gặt hái được doanh thu kỷ lục và vô số giải thưởng uy tín, cho đến nay “Inception” vẫn nằm trong top những phim hay nhất mọi thời đại và cũng là một trong những bộ phim hack não người xem nhất bởi cái kết khiến người xem phải “đau đầu” chứng thực.

2. Memento – Kẻ mất trí nhớ (2000)

Điểm IMDB: 8.4/10

Ngày ra mắt: 05/09/2000

Thể loại phim: kinh dị, tâm lý

Thời lượng phim: 113 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính:Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Lọt top 15 phim hack não hay nhất mọi thời đại là cái tên Memento - Kẻ mất trí nhớ. Nội dung phim kể về hành trình truy tìm kẻ xấu đã hại chết vợ mình của Leonard – một người có “não cá vàng” với trí nhớ vô cùng ngắn hạn.

Kẻ mất trí nhớ được xây dựng bằng cách kể chuyện “giật lùi từng đoạn”, có sự đan xen giữa các đoạn hồi ức, tự lừa dối, đau buồn và trả thù.

Phim đạt doanh thu cao ngoài dự kiến, gấp nhiều lần kinh phí và nhận nhiều sự phản hồi tích cực từ phía khán giả lẫn giới phê bình. Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã được nhiều tổ chức đánh giá là phim hay nhất thời đại và thường xuyên có mặt trong các top phim nhất định phải xem.

Memento – Kẻ mất trí nhớ (2000)

3. The Prestige - Ảo thuật gia đấu trí (2006)

Điểm IMDB: 8.5/10

Ngày ra mắt: 20/10/2006

Thể loại phim: chính kịch, kinh dị, tâm lý

Thời lượng phim: 130 phút

Quốc gia: Mỹ, Anh

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính:Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson

The Prestige - Ảo thuật gia đấu trí (2006)

The Prestige là câu chuyện xoay quanh cuộc “cân não” của hai ảo thuật gia nổi tiếng thế giới là Robert Angier và Alfred Borden cùng sống ở thế kỷ 19. Lúc đầu, họ là những người bạn diễn của nhau nhưng theo thời gian, họ đã lạc vào một giấc mơ với đầy những tiết mục hấp dẫn và lôi cuốn.

Cũng từ đó mà cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung và luôn tìm mọi cách để hạ gục và phơi bày “bí mật” đằng sau những màn ảo thuật của đối phương. Điểm hại não đó chính là The Prestige đã sử dụng mốc thời gian không theo trình tự nên người xem sẽ không biết đâu là thật đâu là mơ.

The Prestige - Ảo thuật gia đấu trí cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực, cùng đề cử giải Oscar cho giải Quay phim xuất sắc nhất và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.

4. Interstellar – Hố đen tử thần (2014)

Điểm IMDb: 8.6/10

Ngày ra mắt: 07/11/2014

Thể loại phim: Khoa học viễn tưởng

Thời lượng phim: 169 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Blake Lively

Giải thưởng nổi bật: Giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

Interstellar – Hố đen tử thần (2014)

Nội dung phim lấy bối cảnh vào năm 2067 khi nguồn tài nguyên Trái đất bị con người khai thác một cách bừa bãi quá nhiều, dẫn đến mất sự sống và con người buộc phải tìm con đường nơi ngoài vũ trụ để níu lấy hy vọng sống cho nhân loại.

Cooper - một cựu phi công của NASA cùng những đồng nghiệp của mình đã được lựa chọn để ra vũ trụ với trọng trách tìm ra một lối sống cứu loài người khỏi nạn diệt vong, nhưng không may mắn thay, họ lại bị vũ trụ rộng lớn “nuốt chửng” và mất liên lạc với Trái Đất.

Tưởng chừng câu chuyện đã rơi vào bế tắc thì Murphy - con gái của Cooper lại vô tình phát hiện ra luồng sóng cùng những tín hiệu liên lạc của người cha từ chính căn phòng của mình. Từ đây bắt đầu mở ra cuộc hành trình xuyên không gian, nhờ vào việc sử dụng hố đen để tìm kiếm vùng đất mới của hai cha con Cooper.

Nếu là fan của dòng phim khoa học viễn tưởng, hoặc fan của Christopher Nolan, bạn chắc chắn không thể nào bỏ qua được tuyệt phẩm vượt tầm hiểu biết này. Phim hack não người xem khi xoáy sâu vào lịch sử không gian và mối quan hệ cha con của nhân vật chính Cooper và cô con gái Murph.

5. Se7en – 7 tội lỗi chết người (1995)

Điểm IMDb: 8.6/10

Ngày ra mắt: 22/09/1995

Thể loại phim: hình sự

Thời lượng phim: 127 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên chính: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley

Bộ phim kể về hình trình phá án đầy gay cấn của hai thám tử là William Somerset và David Mills, họ đã cùng nhau giải một vụ án mạng phức tạp liên quan đến vụ giết người hàng loạt gắn liền với 7 mối tội trong kinh thánh là: kiêu hãnh (Pride), ghen tị (Envy), ham ăn (Gluttony), sắc dục (Lust), tức giận (Wrath), tham lam (Greed) và lười biếng (Sloth).

Không chỉ được công chúng đánh giá cao ở cốt truyện cùng sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực, bộ phim còn để lại cái kết “kinh hoàng” gây ám ảnh cho người xem.

Se7en – 7 tội lỗi chết người

Với kinh phí chỉ có 33 triệu USD, bộ phim đã thu về hơn 327 triệu USD, một con số cao ngất ngưởng về mặt thương mại, đồng thời, bộ phim cũng đã nhận được rất nhiều lời đánh giá tích cực từ các nhà phê bình phim.

6. Gone Girl - Cô Gái Mất Tích (2014)

Điểm IMDb: 8.1/10

Ngày ra mắt: 26/09/2014

Thể loại phim: tâm lý, giật gân

Thời lượng phim: 149 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên chính: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry

Gone Girl - Cô Gái Mất Tích (2014)

Toàn bộ các tình tiết của bộ phim đều xoay quanh vụ mất tích đầy bí ẩn của một cô vợ trẻ tên Amy Dunne.

Vào đêm kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Nick - chồng của Amy đã phát hiện ra vợ mình biến mất và báo cảnh sát. Và từ đây, một cuộc truy tìm kẻ ác diễn ra diện rộng trên toàn thành phố được triển khai ngay lập tức.

Tuy nhiên, không có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy cho đến khi mọi mũi súng đều hướng tới người chồng của cô. Liệu ai mới là hung thủ thực sự ?

Bộ phim đã nhận được đánh giá tích cực và tiếng vang lớn trong thời điểm công chiều, với tổng doanh thu là 365 triệu USD so với kinh phí bỏ ra là 60 triệu USD. Một bộ phim thành công cả về mặt thương mại và nhận được phản hồi tích cực từ người xem, đây chắc chắn sẽ là một bộ phim không khiến bạn thất vọng đâu!

7. Fight Club – Sàn đấu sinh tử (1999)

Điểm IMDb: 8.8/10

Ngày ra mắt: 10/09/1999

Thể loại phim: tâm lý, giật gân

Thời lượng phim: 139 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên chính: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

Fight Club – Sàn đấu sinh tử (1999)

Cái tên tiếp theo lọt top 15 phim hại não hay nhất mọi thời đại là cái tên Sàn đấu sinh tử.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của một người thanh tra bảo hiểm cho một hãng sản xuất ô tô nổi tiếng, với cuộc sống vật chất đầy đủ và xa hoa nơi thành phố hiện đại, nhưng trớ trêu thay, người đàn ông này lại mắc phải căn bệnh mất ngủ kinh niên.

Để khắc phục cho tình trạng này, ông đã giả vờ bị các căn bệnh hiểm nghèo và tham gia các hội chia sẻ giữa các bệnh nhân để nhận được những lời an ủi và biết thêm về những mẩu chuyện riêng của nhiều mảnh đời khác nữa, và lạ lùng thay, sau những buổi “trị liệu” như vậy, anh lại có thể ngủ được những giấc dài an ổn.

Nhưng chuyện gì cần tới cũng sẽ tới, anh đã bị phát hiện và không được phép tiếp nhận những buổi “trị liệu” như này nữa. Đang lúc bế tắc, thì số phận đẩy đưa khiến anh gặp được một tay buôn xà phòng làm từ mỡ người với triết lý bất cần đời. Hai người rủ nhau thành lập "câu lạc bộ chiến đấu" (Fight Club) - nơi mà tất mọi người đàn ông đến lao vào các cuộc đánh nhau tay đôi, quên hết cuộc sống xã hội của họ. Nhưng kế hoạch của Tyler Durden không dừng lại ở đây…

Một bộ phim phê phán gay gắt những thực trạng của cuộc sống hiện đại, đã đẩy những con người này đến với những cuộc hỗn chiến vì chính bản ngã của mình.

Với doanh thu ấn tượng của điểm chấm imdb 8.8, đây xứng đáng lọt TOP phim hack não với nhiều tầng ý nghĩa cần suy xét.

8. Requiem for a Dream - Nguyện cầu cho một giấc mơ (2000)

Điểm IMDb: 8.3/10

Ngày ra mắt: 14/03/2000

Thể loại phim: tâm lý, chính kịch

Thời lượng phim: 101 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Darren Aronofsky

Diễn viên chính: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans

Requiem for a Dream - Nguyện cầu cho một giấc mơ là bộ phim có nội dung phản ánh các tệ nạn xã hội một cách vô cùng thực tế

Đây là bộ phim có nội dung phản ánh các tệ nạn xã hội một cách vô cùng thực tế. Phim xoay quanh 4 dạng khác nhau của nghiện ma túy, các nạn nhân đều là những người đang ở trong tù và đều chìm đắm trong một thế giới ảo tưởng đầy bay bổng. Chính vì sự ảo tưởng đó mà họ đã liều lĩnh vượt qua thực tế với đầy bi kịch.

Tuy có doanh thu khiêm tốn nhưng bộ phim lại được giới phê bình đánh giá rất cao và được đề cử ở nhiều hạng mục lớn ở các lễ trao giải trong năm công chiếu.

Nếu bạn là fan của những dòng phim “tả thực” về các vấn nạn của xã hội, đây sẽ là lựa chọn thích hợp nhất dành cho bạn!

9. Thiên Nga Đen - Black Swan (2010)

Điểm IMDb: 8/10

Ngày ra mắt: 01/09/2010

Thể loại phim: tâm lý, kinh dị

Thời lượng phim: 108 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Darren Aronofsky

Diễn viên chính: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey

Thiên Nga Đen - Black Swan (2010)

Nội dung phim kể về Nina – một vũ công ballet với niềm đam mê “bất tận” cho vai diễn Thiên Nga đen của vở kịch nổi tiếng “Hồ Thiên Nga”.

Trong quá trình nhập vai và tranh đua với người bạn diễn còn lại, hàng loạt các loại ảo giác ngày càng “hoang đường” xảy ra quanh Nina, khiến cô không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo giác.

Cuộc hành trình nhập vai này như mở ra câu chuyện về những con quỷ trong lòng mỗi người và khiến người xem vừa sợ, vừa hứng thú, vừa phải hoạt động hết công suất não để khám phá ra những cú plot twist đầy kịch tính trong mạch phim.

Với doanh thu ấn tượng - 330 triệu USD cùng hàng loạt các giải thưởng đề cử danh giá khác, đặc biệt là nữ diễn viên chính Natalie Portman còn xuất sắc đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất - một bảo chứng chất lượng cho một bộ phim xuất sắc, bạn chắc chắn sẽ không phải lo ngại đâu.

10. The Fountain – Người bất tử (2006)

Điểm IMDb: 7.2/10

Ngày ra mắt: 22/11/2006

Thể loại phim: tâm lý, kinh dị

Thời lượng phim: 96 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn: Darren Aronofsky

Diễn viên chính: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn

The Fountain là câu chuyện kéo dài trong 1000 năm về 3 câu chuyện tình yêu tồn tại song song với nhau. Tất cả đều có một điểm chung là nỗi khổ và những mặt tối riêng. Trong những câu chuyện đó, cuộc sống của mỗi con người đều “rất khó tả”. Để giải quyết được mâu thuẫn thì buộc người xem phải có trí tưởng tượng tốt và tập trung cao độ nắm bắt từng tình huống.

Một bộ phim với cốt truyện cùng những thước phim có chiều sâu, chắc chắn sẽ “chiều lòng” các tín đồ của dòng phim hack não.

The Fountain - Người bất tử (2006)

11. Ma Trận – Matrix (1999)

Điểm IMDb: 8.7/10

Ngày ra mắt: 24/03/1999

Thể loại phim: tâm lý, kinh dị

Thời lượng phim: 136 phút

Quốc gia: Hoa Kỳ

Đạo diễn:The Wachowskis

Diễn viên chính: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Ma Trận – Matrix (1999)

Nhân vật chính của phim là chàng trai tên Thomas hay còn được gọi là Neo, anh ta nổi tiếng là một Hacker và có giác quan thứ 6 về những thứ ở thế giới khác. Một người có tên là Morpheus đã nói với anh ta rằng thế giới mà mọi người coi là thực chỉ là một chương trình giả lập để máy móc cai trị con người. Và trên thế giới đó chỉ có duy nhất một người có thể phá được Ma trận, đó chính là Neo…

Với những cú plot twist đầy kịch tính, cùng hiệu ứng âm thanh, hình ảnh xuất sắc, bộ phim đã thu về hơn 466 triệu USD - một con số vô cùng đáng ngưỡng mộ cùng rất nhiều giải thưởng danh giá cho khâu đạo diễn và sản xuất. Không chỉ dừng lại thành công của phần 1, bộ phim còn công chiếu thêm 4 phần mới với phần mới nhất được ra mắt vào năm 2021, và cả 3 phần sau đều gây được tiếng vang và giành được những thành công nhất định.

Có thể nói, dù đã 25 năm trôi qua, nhưng Ma trận vẫn là một trong những “tượng đài” trong dòng phim khoa học viễn tưởng và những phim hack não nhất mọi thời đại.

12. Mr. Nobody - Ngài không ai cả (2009)

Điểm IMDb: 7.8/10

Ngày ra mắt: 12/09/2009

Thể loại phim: khoa học viễn tưởng, lãng mạn, kỳ ảo

Thời lượng phim: 141 phút

Quốc gia: Bỉ, Canada, Pháp, Đức

Đạo diễn:Jaco Van Dormael

Diễn viên chính: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, Linh Dan Pham

Giải thưởng nổi bật: Giải Phim châu Âu - Giải bình chọn của công chúng cho Phim châu Âu hay nhất, Giải cho Đóng góp kỹ thuật xuất sắc nhất.

Mr. Nobody - Ngài không ai cả (2009)

Nội dung câu chuyện xoay quanh người đàn ông - Nemo Nobody - là người phàm trần cuối cùng ở một thế giới, nơi con người gần như bất tử và ông được trao cho một đặc quyền thay đổi một thời điểm trong quá khứ của mình.

Từ đây, người xem được theo chân người đàn ông này đến những bối cảnh hoang đường: từ nhà thương điên, tới tàu vũ trụ rồi thế giới tương lai,....Ở đây, người đàn ông này sẽ có những lựa chọn liên quan tới 3 cô gái sẽ quyết định tương lai của mình : là cô gái ông yêu vô cùng nhưng lại không thể đi đến cùng, hay là một cô gái dễ dàng có được nhưng tim lại vương vấn bóng hình người cũ và cuối cùng là một người vợ hoàn hảo nhưng lại thiếu đi đam mê tình yêu? Dù là lựa chọn nào thì cũng phải đánh đổi một thứ gì đó, một sự hoàn hảo không thể trọn vẹn.

Bộ phim là hành trình mưu cầu hạnh phúc, nhưng liệu có cái được gọi là “hạnh phúc tuyệt đối” như nhiều người vẫn ảo mộng không? Khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, liệu có lựa chọn nào là an yên tuyệt đối không? Hãy cùng thưởng thức bộ phim để tìm được lời giải đáp riêng cho mình nhé.

13. Artificial Intelligence: AI – Trí tuệ nhân tạo (2001)

Điểm IMDb: 7.2/10

Ngày ra mắt: 29/06/2001

Thể loại phim: khoa học viễn tưởng, chính kịch

Thời lượng phim: 146 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên chính: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Brendan Gleeson

Artificial Intelligence: AI – Trí tuệ nhân tạo (2001)

Câu chuyện lấy bối cảnh về một thời đại về làn sóng robot IA tân tiến - có trí tuệ và tài giỏi đang sống giữa đời thường.

David - một cậu bé robot được một gia đình nhận nuôi để bầu bạn với người con đang đau bệnh của mình. Ở nơi gia đình này, cậu bé robot gặp được Monica - một người mẹ loài người. Cậu luôn mong muốn được nhận tình yêu thương và ánh mắt đầy tình cảm của mẹ, như cách mà bà đang ngắm nhìn đứa con đang đau bệnh của mình vậy.

Câu chuyện càng được đẩy lên cao trào khi cậu bé kia khỏi bệnh, và người mẹ bắt đầu ít quan tâm tới cậu bé robot hơn. Tiếp đó là một chuỗi các hiểu lầm và chơi khăm mà cậu bé đã bị gia đình bỏ rơi ở nơi rừng rộng. Từ đây, mang trong mình hy vọng tìm thấy cô tiên xanh để có thể từ một cậu bé robot trở thành một “cậu bé thực” và nhận được tình yêu thương của mẹ, cậu đã bắt đầu hành trình của mình.

Vai diễn David được thần đồng diễn viên nhí thời điểm đó Haley Joel Osment đảm nhận, đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem.

14. The Sixth Sense – Giác Quan thứ 6 (1999)

Điểm IMDb: 8.2/10

Ngày ra mắt: 02/08/1999

Thể loại phim: siêu nhiên, kinh dị, giật gân

Thời lượng phim: 107 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: M. Night Shyamalan

Diễn viên chính: Haley Joel Osment, Bruce Willis, Toni Collette, Olivia Williams

The Sixth Sense – Giác quan thứ 6 (1999)

Bộ phim kể về một cậu bé có vấn đề về tâm lý sống tại Philadelphia, Pennsylvania và một bác sĩ tâm lý trẻ em cố gắng chữa bệnh cho cậu bé.

Đây là bộ phim có nội dung xoay quanh cuộc sống của cậu bé 8 tuổi có tên là Cole Sear. Cậu bé đang phải đối diện với nỗi ám ảnh vô cùng lớn là khả năng nghe và nhìn thấy được những hồn ma của mình.

Trong một lần đi điều trị tâm lý, Cole đã gặp được một vị bác sĩ tâm lý tận tình, người bắt đầu với những ngờ vực về khả năng của cậu bé, cho đến khi bị cuốn vào những câu chuyện xảy ra mỗi ngày với cậu và biết được một sự thật khiến cả ông lẫn người xem bất ngờ.

Một bộ phim xuất sắc với vô số đề cử cùng giải thưởng, cùng với doanh thu hơn 647 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ khoảng 60 triệu USD, bộ phim đã oanh tạc các phòng vé lúc bấy giờ và nhận về những cơn mưa lời khen.

15. Ngôi Nhà Ma - The Shining (1980)

Ngày phát hành: 23/05/1980

Quốc gia: Mỹ

Thời lượng: 146 phút

Thể loại: Kinh dị, thần bí

Đạo diễn: Stanley Kubrick

Diễn viên: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers,...

Điểm IMDb: 8,4/10

Giải thưởng: Giải Sao Thổ cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất,...

Link xem Phim: Netflix

Phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả “lừng danh” Stephen King - ông hoàng của những câu chuyện huyền bí và lôi cuốn người đọc.

Được coi là một tác phẩm kinh điển của thể loại kinh dị, Ngôi nhà ma xứng đáng lọt top đầu trong những bộ phim hack não nhất mọi thời đại, dù bộ phim đã có “tuổi đời” hơn 40 năm rồi.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về gia đình của Torrance trong một lần gia đình đi nghỉ dưỡng ở một khách sạn kỳ bí trên vùng hẻo lánh. Cứ ngỡ sẽ có được mùa nghỉ dưỡng với ít khách du lịch, nhưng mọi chuyện dần “vượt tầm kiểm soát” khi các thành viên trong gia đình lần lượt chứng kiến các hiện tượng khác lạ, và hàng tấn bi kịch không hồi kết đang đổ bộ về gia đình nhỏ này.

Thành công của “The Shining - Ngôi nhà ma ám” nằm ở những yếu tố tâm lý, khiến cho khán giả không thể ngơi nghỉ dù chỉ một giây và kể cả khi xem xong vẫn vẹn nguyên cảm giác hoang mang, sợ sệt y hệt như các nhân vật trong phim, và tất nhiên, không thể thiếu yếu tố khiến người xem phải vận não nhớ lại và xâu chuỗi các tình tiết ẩn giấu để khám phá ra những mặt mới lạ được che giấu suốt 146 phút này.

Trên đây là top 15 phim hack não hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ lỡ. Hy vọng bạn sẽ thêm chúng vào list yêu thích để xem những lúc rảnh rỗi cùng gia đình và bạn bè nhé.