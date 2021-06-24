Top 15 phim đa nhân cách hấp dẫn và đáng xem nhất

Nhân vật chính của phim thuộc tuyến phản diện với tên gọi Norman Bates, sống một mình với mẹ mình, người này cũng là chủ sở hữu của Bates Motel. Lila - một nữ nhân viên ngân hàng, đã trở thành con mồi của mẹ anh ta. Sự mất tích của cô gái trẻ đã khiến chị gái và bạn trai cô không thể ngồi yên chờ đợi.

Top 15 phim đa nhân cách mà chúng tôi giới thiệu đều có nội dung rất kịch tính, gây ám ảnh người xem đến cả khi phim đã kết thúc. Đây là thể loại khó nhằn luôn được các đạo diễn khai thác đưa vào các thước phim điện ảnh của mình và tạo nên sức hút đặc biệt cho người xem.

Kết thúc bất ngờ của phim chắc chắn sẽ làm người xem ngạc nhiên và đây vẫn được nhớ đến như một trong những kết thúc hay nhất mọi thời đại và xứng đáng lọt top 15 phim đa nhân cách hay nhất mọi thời đại.

2. Fight Club (1999)

Bộ phim do David Fincher làm đạo diễn và kịch bản được viết bởi Jim Uhls - người đã chuyển thể quyển tiểu thuyết của Chuck Palahniuk. Nhân vật chính cũng là người kể chuyện không tên trong suốt bộ phim, như một đại diện hình tượng của mỗi con người trên trái đất, bị MPD và xuất hiện một nhân cách hoàn toàn khác -Tyler Durden.

Tyler Durden sở hữu ngoại hình quyến rũ với thân hình săn chắc cùng tính cách không ngần ngại đưa ra những quyết định khó khăn. Sự phân vai hoàn hảo của diễn viên nổi tiếng Brad Pitt trong vai trò thay đổi bản thân là chiến thuật và được cân nhắc kỹ lưỡng bởi đạo diễn. Đến nay, Fight Club có lẽ vẫn là một trong những bộ phim hay nhất về MPD từng được thực hiện.

Fight Club (1999)

3. Shutter Island (2010)

Nội dung phim là câu chuyện về Teddy Daniels và Chuck Aule, họ được triệu tập đến một hòn đảo xa xôi ngoài khơi Massachusetts. Nhiệm vụ của hai người là điều tra vụ mất tích bí ẩn của một

Đạo diễn Scorsese đã xây dựng bộ phim từ một cuốn tiểu thuyết của Dennis Lehane, dường như đang kể một câu chuyện đơn giản là có một người phụ nữ bị mất tích, Teddy và Chuck đang cố tìm ra cô ấy. Teddy là một trường hợp kỳ lạ, anh ta như một cá nhân thông minh, giỏi chịu đựng đến nỗi những trải nghiệm đau thương của anh ta trong Thế chiến II chỉ bị móp méo đi thay vì quá tải.

Shutter Island (2010)

4. Black Swan (2010

Đây là một tác phẩm xuất sắc của Darren Aronofsky. Nội dung phim xoay quanh một vũ công ba lê trẻ tuổi tại công ty Ba lê New York tên Nina Sayers, đang chuẩn bị cho mùa tiếp theo sẽ mở ra với Hồ thiên nga.

Beth, nữ diễn viên ba lê đã nghỉ hưu cùng với đạo diễn Thomas đang tìm kiếm một vũ công có thể hóa thân thành cả thiên nga trắng và thiên nga đen. Trong khi Nina nổi trội với vai thiên nga trắng thì Thomas vẫn không mấy ấn tượng với vai diễn thiên nga đen do Lily hóa thân.

Với sự bất an về vai diễn của Lily và ảo giác về con thiên nga đen (dưới dạng doppelganger (người song trùng) của chính mình, Nina cảm thấy mệt mỏi, áp lực nhưng vẫn thuyết phục Thomas rằng cô sẽ đóng được cả hai vai.

Black Swan là bộ phim tuyệt vời đã giúp Natalie Portman nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng với một số giải thưởng cho các bộ phận khác của phim.

Black Swan (2010

5. Primal Fear (1996)

Lọt top 15 phim đa nhân cách hay nhất là cái tên Primal Fear. Nội dung phim dựa trên tiểu thuyết của William Diehl xoay quanh Richard Gere - luật sư bào chữa ở Chicago, người theo đuổi vụ án của một thiếu niên từ Kentucky bị buộc tội giết một tổng giám mục.

Lý do của hành động này là vì anh ta biết vụ án sẽ là vụ giật gân nhất trong năm, và anh ta muốn người phá được vụ án không ai khác là mình. Và có lẽ bởi vì anh ta nghĩ rằng đứa trẻ có thể vô tội, mặc dù ở những đoạn đối thoại, người xem rõ rằng có thể thấy tội lỗi không phải là vấn đề với luật sư này: Mọi bị cáo đều xứng đáng được bào chữa và anh ta tin vào điều đó.

Primal Fear (1996)

6. Sybil (1976)

Sybil là một nhân vật xuất hiện trong phim với miêu tả có 13 nhân cách khác nhau trong cùng một người. Ban đầu, Sybil được chẩn đoán bởi bác sĩ tâm thần Wilbur. Sau khi thừa nhận bị bệnh, anh được đưa đến gặp bác sĩ tâm thần để điều trị. Từ đây, một trong những nhân cách của Sybil tự nhận mình là Vickie và gọi bác sĩ Wilbur đến để giải cứu Sybil, người sắp nhảy ra khỏi tòa nhà.

Sau khi được giải cứu, Tiến sĩ Wilbur đã nói chuyện với Sybil và hẹn sẽ gặp gỡ từng người bạn của Sybil. Tiếp đó, vị bác sĩ đã thực hiện mọi nỗ lực để dung hòa các nhân cách của Sybil với nhau, đồng thời khám phá những chi tiết gây sốc về quá khứ của cô bằng thuật thôi miên.

Sybil (1976)

7. Girl, Interrupted (1999)

Susanna là một phụ nữ mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới đã được đưa đến một bệnh viện để điều trị tâm thần. Nội dung phim được thực hiện dựa theo cuốn hồi ký của nhà văn Susanna Kaysen trong 18 tháng ở tại cơ sở chữa trị. Susanna được gặp gỡ những người khác nhau trong tổ chức, đặc biệt là Lisa, một kẻ trốn tránh xã hội và đang muốn tìm kiếm cuộc sống tự do với thuốc men.

Đến một ngày nọ, Lisa cùng Susanna trốn khỏi tổ chức và họ đến chỗ của Daisy - một bệnh nhân khác đã được thả ra khỏi cơ sở cải huấn. Khi Lisa chê bai Daisy vì có mối quan hệ kỳ lạ với cha mình, Daisy đã tự tử, làm cho Susanna bị sốc phải quay trở lại điều trị.

Girl, Interrupted (1999)

8. Dr. Jekyll And Mr. Hyde (1931)

Nội dung phim là lời kể của Tiến sĩ Henry Jekyll, một bác sĩ nổi tiếng và đáng kính ở ngoại ô London. Ông luôn cho rằng mỗi người đàn ông đều có mặt tốt và mặt xấu và cả hai có thể được tách thành từng diện mạo riêng biệt. Ngoài ra, ông còn rất thành công trong việc sáng tạo công thức có thể giải phóng được con quỷ bên trong của một người mà không ảnh hưởng đến mặt tốt của anh ta.

Ông đã tự lấy bản thân mình để thử nghiệm bằng cách tự dùng thuốc chỉ để nhận ra rằng mặt xấu xa của mình. Và rồi mặt xấu của ông ta đã hiện ra khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Bác sĩ Jekyll dừng sử dụng thuốc nhưng không nhận ra cả hai mặt tốt xấu của ông đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuốc và không thể nào quay lại như cũ được.

Dr. Jekyll And Mr. Hyde (1931)

9. Me, Myself & Irene (2000)

Một cảnh sát tiểu bang tên Charlie, luôn nhiệt tình với công việc và đôi lúc còn bị đồng nghiệp 'chơi xỏ'. Vợ anh ngoại tình và sinh ra ba đứa trẻ. Mặc dù Charlie được những đứa con khác họ tôn trọng nhưng anh vẫn bị những người khác trong thị trấn chế giễu. Vì liên tục bị áp bức, Charlie đã phát triển một nhân cách khác có tên gọi là Hank.

Trái ngược với Charlie, Hank là kẻ bạo lực, luôn nổi cơn thịnh nộ mọi lúc mọi nơi. Cấp trên của Charlie đã yêu cầu anh ta hộ tống Irene - một kẻ bị kết án và chạy đến NYC từ Rhode Island trong khi bản thân đang bị theo dõi bởi những kẻ thù của Irene. Bộ phim chỉ ở dừng lại ở mức trung bình, tuy nhiên nó đã gây ấn tượng mạnh cho người xem nhờ vào kỹ năng diễn xuất đặc biệt của Jim Carrey.

Me, Myself & Irene (2000)

10. Hide And Seek (2005)

Nhà tâm lý học David, sống cùng với cô con gái 9 tuổi Emily tại ngoại ô New York sau khi vợ tự tử. David luôn băn khoăn về người bạn tưởng tượng Charlie của Emily mà cô bé luôn tuyên bố sẽ chơi cùng. Sau khi con mèo của họ chết bí ẩn cùng bạn gái của anh trong cùng một bồn tắm, sự nghi ngờ của David ngày càng tăng cao. Anh ta thậm chí còn hung hăng hơn để biết nơi ở của Charlie. Sau đó, người ta đã tiết lộ rằng David mắc chứng rối loạn đa nhân cách và Charlie là tiềm thức của chính anh. Mặc dù bộ phim có một dàn diễn viên tuyệt vời nhưng cốt truyện vẫn bị nhiều nhà phê bình gọi là phi logic và ngớ ngẩn.

Hide And Seek (2005)

11. Frankie & Alice (2010)

Đây là bộ phim do Canada sản xuất, nội dung xoay quanh Frankie - một trong những vũ nữ thoát y giỏi nhất tại một câu lạc bộ LA. Vào một đêm, khi Frankie đồng ý đi chơi với một nhân viên pha chế và cả hai chuẩn bị tiến triển tình cảm thì bản ngã thay đổi của Frankie ngay lập tức tấn công người pha chế.

Sau vụ việc điên rồ đó, cô bị mất việc nên càng trở nên điên cuồng. Khi đến gặp bác sĩ để trị liệu, cô tiết lộ rằng ngoài tính cách thực sự của mình, bên trong cô còn mang hai thứ khác - một đứa trẻ 7 tuổi và một người phụ nữ da trắng tên Alice. Frankie đã tìm cách làm quen với họ và cố gắng chữa trị căn bệnh và khỏi từ từ. Cuối cùng, cô đã có thể trở lại làm một người bình thường.

Frankie & Alice (2010)

12. A Tale Of Two Sisters (2003)

A Tale of Two Sisters kể về Su-mi, một bệnh nhân mắc chứng tâm thần. Cô trở về quê nhà để gặp người mẹ kế bất đắc dĩ là Eun-Joo và cô em gái hống hách Su-Yeon. Sau một cơn ác mộng, Su-mi đã phát hiện ra rằng Eun-Joo đang nuôi dưỡng mẹ của họ trong những ngày cuối đời và người chị gái Su-Yeon có thể đang bị tra tấn.

Mối quan hệ giữa Eun-Joo và Su-Yeon là không mấy tốt đẹp và những cuộc đối đầu giữa Su-mi và Eun-Joo ngày càng tăng, sau đó cô được tiết lộ rằng chỉ có Su-mi và cha ở trong nhà, còn Eun-Joo và Su-Yeon đều là hình dung của trí tưởng tượng của cô, xuất hiện do chứng rối loạn nhận dạng phân ly.

Sau đó, Su-mi được chuyển đến cơ sở điều trị tâm thần một lần nữa, và nhiều chi tiết gây sốc, lạnh sống lưng xuất hiện tiết lộ lý do dẫn đến tình trạng hiện tại của cô. Đây là bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới phê bình.

A Tale Of Two Sisters (2003)

13. The Three Faces Of Eve (1957)

Nhân vật Eve White là một người mẹ hiền lành và là người vợ tận tụy nhưng vẫn bị chồng coi thường, thậm chí hành hạ. Trong những lần gặp bác sĩ tâm thần, một nhân cách bạo lực cùng tính cách trái ngược là Eve Black đã xuất hiện trong cô và khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Eve Black và Eve White là hai người hoàn toàn xa lạ và không biết đến sự tồn tại của nhau. Sau khi chồng của Eve White nhận ra rằng Eve Black là có thật và bắt gặp Eve Black ân ái với một người đàn ông lạ. Tiến sĩ Luther, bác sĩ tâm thần của Eve vẫn chưa thể xác định được tính cách thứ ba của cô thì trong đêm giao thừa, cô đã xuất hiện với tư cách là Jane. Nhân cách này là một người có vẻ ngoài thân thiện và tính cách ổn định, người này đã cách để sửa đổi cả hai bản ngã của mình - Eve Black và Eve White, chỉ để biết rằng họ đã ngừng tồn tại sau một thời gian.

The Three Faces Of Eve (1957)

14. Waking Madison (2011)

Madison là cư dân của New Orleans và đang luôn muốn tự tử. Để thoát khỏi tình trạng bất ổn về tinh thần, cô đã tìm gặp bác sĩ Elizabeth, người thường xuyên quay video về các cuộc phỏng vấn của bệnh nhân.

Trong các cuộc phỏng vấn của mình, Madison đã tiết lộ với Tiến sĩ Elizabeth về bản ngã của mình khi cô là họ - chính Madison, Alexis, Grace, Margaret và một cô gái tóc vàng. Khi Madison nhớ lại quá khứ và nhận ra những điều kinh khủng mà mình đã làm, cô quyết định tự giam bản thân trong căn hộ và ghi video mọi thứ xảy ra bên trong.

Sau ngày thứ 30, khi Madison ra ngoài gặp bác sĩ, cô bàng hoàng nhận ra rằng chính mình là người mắc chứng DID và trong cô đang có đến bốn nhân cách khác nhau. Sau đó, phim còn tiết lộ sự thật bất ngờ cho khán giả rằng ngay cả Tiến sĩ Elizabeth cũng là một bản ngã thay đổi của Madison.

Waking Madison (2011)

15. Sisters (1973)

Grace Collier là một phóng viên vô tình chứng kiến một vụ giết người trên đường phố. Cảnh sát đã chẳng tin những lời khai của cô vì những lời buộc tội phân biệt chủng tộc mà cô đã đưa ra trong các bài báo của mình trước đây. Sau đó, Grace đi cùng các thám tử để tìm kiếm căn hộ của Danielle và Dominique, hai chị em sinh đôi sống gần đó. Thật ngạc nhiên, Danielle tiết lộ với họ rằng cô chỉ ở một mình.

Sau khi bị thuyết phục rằng Danielle đang cố gắng che giấu vụ giết người và xác chết đó vẫn còn ở trong căn hộ, Grace phát hiện ra rằng Danielle và Dominique là cặp song sinh dính liền có hai tính cách trái ngược nhau. Trong một nỗ lực để tách họ ra, Dominique đã chết trong khi Danielle may mắn sống sót, nhưng cô vẫn giữ một phần của một nhân vật vô danh là Dominique.

Sisters (1973)

Trên đây là top 15 phim đa nhân cách hay nhất, được nhiều khán giả yêu thích và giới phê bình đánh giá cao. Đừng quên lưu chúng vào danh sách phim hay để xem cùng gia đình, bạn bè vào những lúc rảnh rỗi.