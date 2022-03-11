Thu Trang, Kiều Minh Tuấn rục rịch công phá rạp chiếu mùa lễ 30/4 với “Nghề siêu dễ”: Cốt truyện hứa hẹn có '1-0-2' trong lịch sử start-up Việt

Phim hay mỗi ngày 11/03/2022 15:42

Quy tụ loạt sao đình đám, mới đây, “Nghề siêu dễ” chính thức ra mắt trailer và poster hé lộ nội dung bi hài với phi vụ khởi nghiệp có "1-0-2” trên màn ảnh Việt.

Mới đây, sau khi hé lộ dàn diễn viên cực khủng, dự án phim rạp mang tên “Nghề siêu dễ” chính thức ra mắt trailer và poster. Loạt ảnh được công bố hứa hẹn một bộ phim đậm tính giải trí, giới thiệu câu chuyện bi hài của phi vụ khởi nghiệp “có một-không-hai” trong lịch sử start-up Việt. Được biết, phim lấy bối cảnh chính ở một xóm nhỏ với các món đặc trưng của ẩm thực đường phố Sài Gòn.

 Thu Trang, Kiều Minh Tuấn rục rịch công phá rạp chiếu mùa lễ 30/4 với “Nghề siêu dễ”: Cốt truyện hứa hẹn có '1-0-2' trong lịch sử start-up Việt - Ảnh 1
Thu Trang, Kiều Minh Tuấn rục rịch công phá rạp chiếu mùa lễ 30/4 với “Nghề siêu dễ”: Cốt truyện hứa hẹn có '1-0-2' trong lịch sử start-up Việt - Ảnh 2
Phi vụ khởi nghiệp “có một-không-hai” hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Ảnh: CJ.

Poster quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quang Tuấn, Huỳnh Phương, Vũ Ngọc Anh, Thanh Mỹ, đặc biệt, trong poser còn có sự góp mặt của cả đạo diễn Võ Thanh Hòa.

Thu Trang, Kiều Minh Tuấn rục rịch công phá rạp chiếu mùa lễ 30/4 với “Nghề siêu dễ”: Cốt truyện hứa hẹn có '1-0-2' trong lịch sử start-up Việt - Ảnh 3
Poster phim - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trailer mới được công bố khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi không chỉ sự đầu tư, chăm chút bối cảnh mà bởi tạo hình "nhìn và cười" của dàn diễn viên.

Hứa Vĩ Văn vào vai ông Thái - một cảnh sát về hưu, lập kế hoạch theo dõi một ông trùm tội phạm. Thu (Thu Trang) hay đi chôm đồ để bán hàng online. Vinh (Huỳnh Phương) là đối tượng nhẵn mặt ở các chiếu bạc trong xóm. Phú (Kiều Minh Tuấn) là thanh niên ôm mộng khởi nghiệp làm giàu. Về sau, nhóm gia nhập thêm Mèo (Quang Tuấn) - một chàng trai có quá khứ tù tội.

Ở tuyến phản diện, Tiến Luật vào vai Hoàng - trùm tội phạm đang che giấu việc làm ăn mờ ám - mục tiêu điều tra của nhóm. Vũ Ngọc Anh đóng tay sai giỏi võ nghệ của ông trùm.

“Nghề siêu dễ” dự kiến khởi chiếu từ ngày 29/4/2022 sắp tới. Hứa hẹn sẽ là một bộ phim hài hước, vui vẻ và tràn đầy năng lượng như lời giới thiệu của diễn viên kiêm nhà sản xuất Thu Trang.

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Từ khóa:   Kiều Minh Tuấn Thu Trang Huỳnh Phương Fap TV

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