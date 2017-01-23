Sau tất cả Chung Hán Lương đã trở thành Hoàng đế còn Angela Baby cũng trở thành Hoàng hậu

Phim hay mỗi ngày 23/01/2017 12:47

Bộ phim “Cô Phương Bất Tự Thưởng” hiện đang trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ đáng xem nhất trong thời gian gần đây.

Phim Cô Phương Bất Tự Thưởng không chỉ hấp dẫn người xem bởi nội dung hấp dẫn mà diễn viên nổi tiếng cũng là một khía cạnh thu hút người xem. Chung Hán Lương và Angela Baby chính là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua.

Sau tất cả Chung Hán Lương đã trở thành Hoàng đế còn Angela Baby cũng trở thành Hoàng hậu - Ảnh 1
Đây là những hình ảnh mới nhất mà nhà sản xuất "Cô Phương Bất Tự Thưởng" mới tung ra

Sau tất cả Chung Hán Lương đã trở thành Hoàng đế còn Angela Baby cũng trở thành Hoàng hậu - Ảnh 2
Sở Bắc Tiệp đã thống nhất thiên hạ và chính thức trở thành Hoàng đế

Không chỉ bị hãm hại từ trong phim, ngoài đời thực Chung Hán Lương và Angela Baby cũng bị lên án bởi quá lạm dụng thế thân. Đây là đề tài khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực kể từ khi phim công chiếu chính thức.

Mặc dù trong bộ phim này, chàng Sở Bắc Tiệp và nàng Bạch Sính Đình đã lựa chọn cách sống ẩn cư không màng thế sự nhưng cũng không thể thoát khỏi âm mưu thống trị của Hà Hiệp cùng dã tâm trả thù của Trương Quý Phi.

Sau tất cả Chung Hán Lương đã trở thành Hoàng đế còn Angela Baby cũng trở thành Hoàng hậu - Ảnh 3
Trải qua nhiều gian khổ cuối cùng Sính Đình cũng được hạnh phúc bên Bắc Tiệp

Sau tất cả Chung Hán Lương đã trở thành Hoàng đế còn Angela Baby cũng trở thành Hoàng hậu - Ảnh 4
Chân dung Sở Bắc Tiệp anh dũng nhưng cũng rất si tình

Vượt qua tất cả những khó khăn đó, Bạch Sính Đình đã trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp giúp anh thống nhất thiên hạ. Mới đây nhất nhà làm phim đã tung ra một vài hình ảnh về lễ đăng cơ của Sở Bắc Tiệp, bên cạnh chàng Quân vương chính là Hoàng hậu Bạch Sính Đình.

 

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