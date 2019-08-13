Rò rỉ clip ngoại truyện 'Về nhà đi con’: Xuất hiện không chỉ một mà rất nhiều ‘kẻ thứ 3’

Đoạn clip ghi lại những phân cảnh của ngoại truyện “Về nhà đi con” đang khiến khán giả vô cùng thích thú với nhiều tình tiết thú vị.

Tập cuối “Về nhà đi con” đã mang đến cho khán giả một cái kết đầy ngọt ngào dành cho các nhân vật trong phim. Sau 85 tập phát sóng với đầy ắp những cung bậc cảm xúc, khán giả sẽ được thưởng thức thêm 5 tập ngoại truyện “Về nhà đi con” với thời lượng 30 phút mỗi tập. Theo đó, nhà sản xuất đã quyết định tăng thêm 1 tập ngoại truyện thay vì 4 tập như ban đầu. Dàn diễn viên chụp hình cùng nhau trong cảnh cuối 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet Mới đây, đoạn clip hé lộ những tình tiết trong “Về nhà đi con” ngoại truyện được chia sẻ trên mạng đang thu hút sự chú ý của khán giả. Qua những phân cảnh được tiết lộ, gia đình ông Sơn đã có một chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau. Tại resort này, nhiều câu chuyện bất ngờ đã diễn ra.

Cả nhà cùng nhau đi nghỉ dưỡng - Ảnh cắt từ clip Trong đó có phân cảnh Thư bất ngờ ôm một người đàn ông lạ mặt (Mạnh Quân đóng) vô cùng tình cảm. Nhiều người dự đoán, cuộc sống sau khi tái hợp của cặp đôi Thư – Vũ tiếp tục có sự xuất hiện của người thứ 3.

Cặp đôi Thư - Vũ đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau... ...nhưng chỉ ít lâu sau Thư lại ôm người đàn ông lạ mặt khác - Ảnh cắt từ clip Về phần chị cả, Huệ đã thay đổi ngoại hình trở thành một cô gái hiện đại và biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô cũng đã dần mở lòng và dành tình cảm cho Quốc. Cặp đôi cũng chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay khi tình cảm đang tốt đẹp thì sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt đã khiến Huệ ghen tuông và giận hờn Quốc. Huệ và Quốc đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương - Ảnh cắt từ clip Nữ diễn viên Maya vào vai 'kẻ thứ 3'... ...khiến mối quan hệ của Huệ và Quốc căng thẳng - Ảnh cắt từ clip Riêng về cặp đôi chim ri Bảo – Dương, cả hai vẫn giữ tình bạn thân thiết với nhau. Tương tự như các cặp đôi trên, một nhân vật mới cũng đã lộ diện và khiến mối quan hệ của Bảo – Dương trở nên khó xử. Ánh Dương... ...và Bảo đều mệt mỏi khi có sự xuất hiện của cô bạn mới - Ảnh cắt từ clip Muốn biết những nhân vật trong phim sẽ ứng phó ra sao trước những tình huống trớ trêu này, hãy đón xem ngoại truyện "Về nhà đi con" được phát sóng trên VTV Giải trí vào lúc 20h tối nay (13/8).

Vì sao NSƯT Trung Anh chưa thoã mãn với cái kết của “Về nhà đi con”? NSƯT Trung Anh cho rằng, kết thúc của bộ phim có thể làm hài lòng nhiều khán giả thích kiểu cái kết có hậu. Tuy nhiên, anh lại chưa hẳn thích cái kết quá viên mãn như vậy. Anh muốn có một cái kết mở hơn.

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