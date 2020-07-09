Những bộ phim Hoa ngữ được chờ đợi nhất nửa cuối 2020: Tiêu Chiến cạnh tranh trực tiếp với ‘huynh đệ’ Vương Nhất Bác

Dưới đây là những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được khán giả kỳ vọng nhất nửa cuối 2020:

Có thể nói, khoảng thời gian đầu năm 2020, làng giải trí xứ Trung khá ảm đạm vì tình hình dịch bệnh. Chính vì vậy, nửa cuối năm chính là dịp bùng nổ của hàng loạt tác phẩm truyền hình Hoa ngữ.

“Yến Vân đài” là dự án đầu tiên mà Đường Yên tham gia sau khi kết hôn với La Tấn. Trước đó, nữ diễn viên đã rất thành công với bộ phim cổ trang “Cẩm Tú Vị Ương” nên người hâm mộ hy vọng cô sẽ tiếp tục tạo nên thành tích tương tự.

Cuối tháng 6 vừa qua, 'Yến Vân đài' đã tung trailer đầu tiên và được đánh giá khá cao về nội dung kịch bản - Ảnh: Internet

Tôi thân yêu

Tương tự như Đường Yên, “Tôi thân yêu” chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Trong dự án này, cô hợp tác với mỹ nam đang được khán giả vô cùng yêu thích – Chu Nhất Long. Đây là một trong những tác phẩm dự sẽ bùng nổ trong nửa cuối năm nay.

Cặp đôi nam nữ chính trong tiệc khai máy - Ảnh: Internet

Hữu phỉ

Lần đầu hợp tác của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong “Hữu phỉ” khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Từ khi ghi hình, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất thì Vương Nhất Bác lại có sức hút đáng nể sau thành công của “Trần Tình Lệnh”.

'Hữu phỉ' được dự đoán sẽ trở thành bom tấn màn ảnh nhỏ khiến truyền thông và dư luận phải 'dậy sóng' - Ảnh minh họa: Internet

Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn

Đối đầu trực tiếp với Vương Nhất Bác trong nửa cuối 2020 chính là mỹ nam Tiêu Chiến. Tuy khác về nội dung cũng như thể loại phim nhưng lịch phát sóng gần kề của hai tác phẩm này cũng khiến nhiều người lo sợ cảnh “huynh đệ” tương tàn.

'Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn' chuẩn bị lên sóng trong tháng 7 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, so với “Hữu phỉ” thì “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” bị đánh giá thấp hơn hẳn khi cả hai diễn viên chính đều vướng phải scandal tai tiếng. Dẫu vậy, lần hợp tác này của Tiêu Chiến và Dương Tử vẫn khiến nhiều mọt phim phải “đặt gạch” hóng.

Hộc Châu phu nhân

Tạo hình của Dương Mịch trong phim mới - Ảnh: Internet

Bộ phim “Hộc Châu phu nhân” với sự tham gia của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình khiến không ít khán giả tò mò. Netizen xứ Trung đang vô cùng mong đợi sự trở lại đầy lợi hại của Dương Mịch với “Hộc Châu phu nhân” sau hàng loạt thất bại liên tiếp của các tác phẩm cổ trang trước đó.