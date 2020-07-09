Những bộ phim Hoa ngữ được chờ đợi nhất nửa cuối 2020: Tiêu Chiến cạnh tranh trực tiếp với ‘huynh đệ’ Vương Nhất Bác

Nửa cuối năm 2020 sẽ là sự trở lại của dàn mỹ nam, mỹ nữ Cbiz trong hàng loạt bộ phim truyền hình Hoa ngữ với chủ đề đa dạng, mới lạ.
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Có thể nói, khoảng thời gian đầu năm 2020, làng giải trí xứ Trung khá ảm đạm vì tình hình dịch bệnh. Chính vì vậy, nửa cuối năm chính là dịp bùng nổ của hàng loạt tác phẩm truyền hình Hoa ngữ.
Dưới đây là những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được khán giả kỳ vọng nhất nửa cuối 2020:
“Yến Vân đài” là dự án đầu tiên mà Đường Yên tham gia sau khi kết hôn với La Tấn. Trước đó, nữ diễn viên đã rất thành công với bộ phim cổ trang “Cẩm Tú Vị Ương” nên người hâm mộ hy vọng cô sẽ tiếp tục tạo nên thành tích tương tự.
Tôi thân yêu
Tương tự như Đường Yên, “Tôi thân yêu” chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Trong dự án này, cô hợp tác với mỹ nam đang được khán giả vô cùng yêu thích – Chu Nhất Long. Đây là một trong những tác phẩm dự sẽ bùng nổ trong nửa cuối năm nay.
Lần đầu hợp tác của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong “Hữu phỉ” khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Từ khi ghi hình, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất thì Vương Nhất Bác lại có sức hút đáng nể sau thành công của “Trần Tình Lệnh”.
Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn
Đối đầu trực tiếp với Vương Nhất Bác trong nửa cuối 2020 chính là mỹ nam Tiêu Chiến. Tuy khác về nội dung cũng như thể loại phim nhưng lịch phát sóng gần kề của hai tác phẩm này cũng khiến nhiều người lo sợ cảnh “huynh đệ” tương tàn.
Tuy nhiên, so với “Hữu phỉ” thì “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” bị đánh giá thấp hơn hẳn khi cả hai diễn viên chính đều vướng phải scandal tai tiếng. Dẫu vậy, lần hợp tác này của Tiêu Chiến và Dương Tử vẫn khiến nhiều mọt phim phải “đặt gạch” hóng.
Hộc Châu phu nhân
Bộ phim “Hộc Châu phu nhân” với sự tham gia của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình khiến không ít khán giả tò mò. Netizen xứ Trung đang vô cùng mong đợi sự trở lại đầy lợi hại của Dương Mịch với “Hộc Châu phu nhân” sau hàng loạt thất bại liên tiếp của các tác phẩm cổ trang trước đó.