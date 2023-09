Nghệ sĩ Việt Hương hạnh phúc, Hoàng Mập 'mất ngủ' khi được đề cử Ngôi Sao Xanh 2019

Ngôi Sao Xanh 2019 bổ sung thêm các hạng mục: Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn); Phim truyền hình Việt Nam/nước ngoài được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Nam/nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn); Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn), Nam/nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật & khán giả bình chọn).

Hứa Minh Đạt cũng góp mặt trong đề cử

Ngôi Sao Xanh 2019 chứng kiến cuộc tranh tài của những diễn viên đầy tài năng trên màn ảnh Việt. Ở hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất” chính là sự tham gia của các ứng viên nặng ký như Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Thanh Vân, Hoàng Yến Chibi… Gay cấn không kém, phim “Cô Thắm về làng 4” đụng độ “Nhà ông Hoàng có vàng”, “Hôn lễ mùa thu”, “Ngũ hợi tấn hỷ”… đã mang đến bầu không khí sôi nổi cho hạng mục “Phim truyền hình hay nhất” và “Phim truyền hình được yêu thích nhất”.