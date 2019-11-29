Nghệ sĩ Việt Hương hạnh phúc, Hoàng Mập 'mất ngủ' khi được đề cử Ngôi Sao Xanh 2019

Chiều 28/11, giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 có buổi họp báo công bố danh sách đề cử và giới thiệu những dấu ấn nổi bật cho mùa giải mới.

Góp mặt tại họp báo Ngôi Sao Xanh 2019, nghệ sĩ Việt Hương, Hoàng Mập và đông đảo các nghệ sĩ như Thảo Trang, Đông Dương, Võ Đăng Khoa, Tùng Maru… đều rất hạnh phúc khi được góp mặt trong danh sách đề cử năm nay. Ban giám khảo 'Ngôi Sao Xanh 2019' Theo đó, hạng mục đề cử của Ngôi Sao Xanh 2019 bao gồm Điện ảnh (10 hạng mục), Truyền hình (11 hạng mục) và Phim chiếu mạng (3 hạng mục). Năm nay, Ngôi Sao Xanh trao thêm giải thưởng để tôn vinh các đạo diễn, diễn viên góp phần làm nên thành công cho bộ phim.

Ngôi Sao Xanh 2019 bổ sung thêm các hạng mục: Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn); Phim truyền hình Việt Nam/nước ngoài được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Nam/nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn); Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn), Nam/nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất (do Hội Đồng Nghệ Thuật & khán giả bình chọn). Hứa Minh Đạt cũng góp mặt trong đề cử Ngôi Sao Xanh 2019 chứng kiến cuộc tranh tài của những diễn viên đầy tài năng trên màn ảnh Việt. Ở hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất” chính là sự tham gia của các ứng viên nặng ký như Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Thanh Vân, Hoàng Yến Chibi… Gay cấn không kém, phim “Cô Thắm về làng 4” đụng độ “Nhà ông Hoàng có vàng”, “Hôn lễ mùa thu”, “Ngũ hợi tấn hỷ”… đã mang đến bầu không khí sôi nổi cho hạng mục “Phim truyền hình hay nhất” và “Phim truyền hình được yêu thích nhất”.

Hạng mục Web drama tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ cũng như báo chí. Năm nay, hạng mục này có đến 13 bộ phim, 21 diễn viên tham gia đề cử. Trong đó, phải kể đến những ứng viên đã “làm mưa làm gió” trên Internet như “Thập Tứ cô nương” (Kênh Nam Thư Official), “Ghe bẹo ghẹo ai” (Kênh Võ Đăng Khoa Official), Trật tự mới (Kênh Việt Hương)… Việt Hương đặt câu hỏi cho Ban giám khảo “Tôi rất vui và bất ngờ khi lần đầu tiên sản xuất web drama thì nhận được đề cử tại một giải thưởng lớn như Ngôi Sao Xanh. Đây là sự nhìn nhận, quan tâm dành cho phim chiếu mạng, một loại hình nghệ thuật còn non trẻ. Tôi hi vọng là khán giả sẽ tiếp tục yêu mến Việt Hương cũng như ê-kíp và bình chọn cho chúng tôi”, nghệ sĩ Việt Hương hạnh phúc chia sẻ.

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