Midu xinh đẹp, nền nã trong tạo hình nhân vật điện ảnh mới

Xuất hiện trong buổi ra mắt phim Mẹ chồng (ĐD Lý Minh Thắng) chiều nay (25/7) tại TP.HCM, nữ diễn viên Midu gây ấn tượng mạnh với công chúng và báo giới với hình ảnh vô cùng nền nã, xinh đẹp.

Được biết, trong phim điện ảnh sắp công chiếu, Midu vào vai một nàng dâu “thế hệ cháu” của một đại gia đình nhiều thế hệ, rất có nề nếp gia phong và lễ giáo. Từ đó những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu nhiều thế hệ cũng bắt đầu nảy sinh.

Bộ phim được lấy bối cảnh từ thời phong kiến Việt Nam của những thế kỷ trước. Những cảnh quay chính của phim đều được thực hiện tại một ngôi nhà với lối kiến trúc cổ xưa ở thành phố Nha Trang.

Trang phục của Midu sử dụng trong buổi ra mắt phim cũng phù hợp với tạo hình nhân vật của cô. Đó là một nàng dâu có xuất thân là con nhà tiểu thư đài các ở thành thị.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên trong tạo hình nhân vật vô cùng hợp vai này.