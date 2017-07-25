Midu xinh đẹp, nền nã trong tạo hình nhân vật điện ảnh mới

Phim hay mỗi ngày 25/07/2017 20:26

Midu gây ấn tượng mạnh với công chúng và báo giới với tạo hình nhân vật vô cùng nền nã, xinh đẹp trong phim điện ảnh mới.

Xuất hiện trong buổi ra mắt phim Mẹ chồng (ĐD Lý Minh Thắng) chiều nay (25/7) tại TP.HCM, nữ diễn viên Midu gây ấn tượng mạnh với công chúng và báo giới với hình ảnh vô cùng nền nã, xinh đẹp.

Midu vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ bà ba với những chi tiết đính kết hiện đại và đài các
Midu vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ bà ba với những chi tiết đính kết hiện đại và đài các - Ảnh: Mễ Thuận

Được biết, trong  phim điện ảnh sắp công chiếu, Midu vào vai một nàng dâu “thế hệ cháu” của một đại gia đình nhiều thế hệ, rất có nề nếp gia phong và lễ giáo. Từ đó những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu nhiều thế hệ cũng bắt đầu nảy sinh.

Midu được cho là hợp vai diễn vì sở hữu có nét đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái xưa
Midu được cho là hợp vai diễn vì sở hữu có nét đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái xưa - Ảnh: Mễ Thuận

Bộ phim được lấy bối cảnh từ thời phong kiến Việt Nam của những thế kỷ trước. Những cảnh quay chính của phim đều được thực hiện tại một ngôi nhà với lối kiến trúc cổ xưa ở thành phố Nha Trang.

Cô sẽ hóa thân nàng dâu của xã hội thời phong kiến
Cô sẽ hóa thân nàng dâu của xã hội thời phong kiến - Ảnh: Mễ Thuận

Trang phục của Midu sử dụng trong buổi ra mắt phim cũng phù hợp với tạo hình nhân vật của cô. Đó là một nàng dâu có xuất thân là con nhà tiểu thư đài các ở thành thị.

Cô sẽ hóa thân nàng dâu của xã hội thời phong kiến
Trang phục rất hợp với vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên xinh đẹp - Ảnh: Mễ Thuận

Cùng ngắm thêm những hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên trong tạo hình nhân vật vô cùng hợp vai này.

hot girl midu
Midu xuất hiện tại buổi họp báo với bó hoa sen rất hợp với trang phục của mình - Ảnh: Mễ Thuận

hot girl midu
Nụ cười tươi tắn của nữ diễn viên - Ảnh: Mễ Thuận

hot girl midu
Dù đã ngấp nghé tuổi 30 nhưng ngoại hình nữ diễn viên vô cùng trẻ trung - Ảnh: Mễ Thuận

hot girl midu
Cô không quên tạo những biểu cảm đáng yêu cùng hoa sen trước ống kính phóng viên - Ảnh: Mễ Thuận

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình

Gần đây, trong một sự kiện, Midu đã khiến mọi người "giật mình" khi khoác trên mình bộ trang phục khó hiểu và "xấu lạ".

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Midu phim mẹ chồng vai diễn mới của midu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 37 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 37 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ