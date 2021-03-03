Kịch bản Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị chỉ trích vì sửa đổi quá nhiều so với tiểu thuyết nguyên tác

Phim hay mỗi ngày 03/03/2021 15:17

Sau khi phát sóng hơn 10 tập, ekip làm phim nhận nhiều chỉ trích vì khán giả cho rằng nhà đài đã 'xào nấu' quá nhiều khiến kịch bản phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đi xa so với tiểu thuyết gốc.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc là tác phẩm phim Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi. Trong tiểu thuyết này, nữ chính La Thập Nhất Nương (do Đàm Tùng Vận thủ vai) là thiên kim tiểu thư bị ép gả đi làm vợ kế ở phủ Vĩnh Bình Hầu - nơi ở của vị vương gia văn võ song toàn Từ Lệnh Nghi (do Chung Hán Lương đóng). Từ đây, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau và diễn biến phim là những sóng gió trong cuộc sống khiến cặp đôi bị chia cắt... 

Sau khoảng thời gian phát sóng, nhiều netizen có ý kiến về kịch bản phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc khác nhiều với tiểu thuyết gốc của tác giả Chi Chi.

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Hình tượng nhân vật La Thập Nhất Nương không có tính cách giống nữ chính trong tiểu thuyết nguyên bản - Ảnh: We TV
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Fan của tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược nhận xét: 'Hình ảnh này không hề giống thứ nữ thất sủng nhưng giống tiểu nữ được cưng chiều hơn' - Ảnh: Internet
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Việc thêm tuyến vai diễn của 'trà xanh' Kiều Di Nương làm cho hình ảnh nữ chính bị mờ nhạt thấy rõ - Ảnh: We TV
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Nhiều chi tiết được thêm thắt vào kịch bản phim như nữ chính vào ngục và hòa ly với nam chính bị cho là làm mất mạch truyện vốn có - Ảnh: We TV

Hiện tại, có 2 chiều hướng ý kiến tranh cãi quanh chuyện Cẩm Tâm Tựa Ngọc cải biên tiểu thuyết nguyên tác một cách quá mức. Tuy nhiên, phía nhà đài vẫn chưa có phát ngôn chính thức cho vấn đề này. Nhiều netizen cho rằng đây là cách ekip giữ độ hot cho phim. 

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