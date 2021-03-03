Kịch bản Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị chỉ trích vì sửa đổi quá nhiều so với tiểu thuyết nguyên tác

Sau khi phát sóng hơn 10 tập, ekip làm phim nhận nhiều chỉ trích vì khán giả cho rằng nhà đài đã 'xào nấu' quá nhiều khiến kịch bản phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đi xa so với tiểu thuyết gốc.
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Cẩm Tâm Tựa Ngọc là tác phẩm phim Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi. Trong tiểu thuyết này, nữ chính La Thập Nhất Nương (do Đàm Tùng Vận thủ vai) là thiên kim tiểu thư bị ép gả đi làm vợ kế ở phủ Vĩnh Bình Hầu - nơi ở của vị vương gia văn võ song toàn Từ Lệnh Nghi (do Chung Hán Lương đóng). Từ đây, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau và diễn biến phim là những sóng gió trong cuộc sống khiến cặp đôi bị chia cắt...
Sau khoảng thời gian phát sóng, nhiều netizen có ý kiến về kịch bản phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc khác nhiều với tiểu thuyết gốc của tác giả Chi Chi.
Hiện tại, có 2 chiều hướng ý kiến tranh cãi quanh chuyện Cẩm Tâm Tựa Ngọc cải biên tiểu thuyết nguyên tác một cách quá mức. Tuy nhiên, phía nhà đài vẫn chưa có phát ngôn chính thức cho vấn đề này. Nhiều netizen cho rằng đây là cách ekip giữ độ hot cho phim.