Trong preview tập 51 của phim truyền hình ăn khách “Hướng dương ngược nắng”, dường như những hiểu lầm của Minh và Châu sẽ được hóa giải. Trong khi đó, cuộc trò chuyện của Hoàng cùng bố khi ông đang nằm trên giường bệnh vô cùng căng thẳng, Hoàng lo sợ nguy cơ phải vào tù.

Trong tập 50 phát sóng vào tối qua, tình tiết bộ phim “Hướng dương ngược nắng” được đẩy lên cao trào khi Châu bất ngờ trở về ngay lúc Cao Dược ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Sự xuất hiện ngoạn mục trong tâm thế rất tự tin của Châu đã cứu được cả công ty cho gia tộc họ Cao, loại được Hoàng Đế ra khỏi Hội đồng quản trị. Ngoài sự xuất hiện của Châu, còn có Ngọc, cô cũng đồng ý trở về sau cuộc gọi khẩn thiết của Minh. Sự trở về của Châu không những góp phần vào chiến thắng tại Cao Dược mà còn khiến các thành viên của Cao gia vô cùng hạnh phúc. Cả gia đình cùng khóc, cùng cười ôm lấy Châu. Sau tất cả, 3 cô cháu gái nhà họ Cao cũng đã đứng về một phía, tất cả đều vì sự nghiệp của gia tộc.

Sang tập 51 của phim “Hướng dương ngược nắng”, Minh và Châu đã có cuộc gặp gỡ riêng sau khi cuộc họp kết thúc. Tại đây, Minh đã nói rõ mọi chuyện hiểu nhầm cho Châu nghe, cô mong muốn hóa giải những giận hờn giữa mình và Châu. Trước mặt Châu, Minh thề độc: “Em xin thề trước vong linh của bố và tất cả những gì quý giá nhất của em, những gì hôm nay em nói với chị đều là sự thật. Em biết chị không tin em, thậm chí chị còn rất ghét em nữa". Châu nghe vậy đã bật cười, dường như mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên tốt hơn sau khi trải qua quá nhiều sóng gió. Minh thề độc trước mặt Châu - Ảnh: Internet Một mặt, Minh làm hòa với Châu, hóa giải mọi uẩn khúc giữa hai người, mặt khác, cô vẫn quyết tâm từ bỏ Phúc, người mà cô từng lo lắng, yêu thương trước đó. Khi có cơ hội gặp Phúc, Minh giận dỗi vì anh đã biến mất để cô phải lo lắng ngày đêm. Cô nén đau để nói lời dứt khoát với Phúc. “Em không cần một người tốt với cả thế giới. Em cần một người đặt em ở vị trí ưu tiên và hiểu được cảm xúc của em. Từ bây giờ em sẽ không thích anh nữa”. Sở dĩ Minh can đảm nói lời từ bỏ Phúc là bởi lúc này, khi đã trải qua quá nhiều chuyện, Minh hiểu được, trong lòng Phúc thật sự không có mình. Những giọt nước mắt Minh cố nén lại để không phải rơi xuống trước mặt Phúc, cho thấy, Minh đã quá mệt mỏi, uất ức và tổn thương. Trước lời trách móc của Minh, Phúc chỉ lặng im mà không biết nói gì. Có lẽ anh cũng thật sự thấy có lỗi với Minh và tự dằn vặt bản thân mình.

Minh nén nước mắt để nói lời từ bỏ Phúc - Ảnh: Internet Cũng trong preview Hướng dương ngược nắng tập 51, bố của Hoàng lần đầu xuất hiện. Ông đang nằm trên giường bệnh và nói chuyện với con trai. Cuộc đối thoại của hai nhân vật khiến khán giả có thể đoán được cả hai đang làm chuyện phi pháp. Vẻ mặt Hoàng hết sức lo lắng trước nguy cơ mình phải vào tù bóc lịch như lời bố nói. Hoàng lo lắng sẽ phải vào tù - Ảnh: Internet Liệu Hoàng có thật sự phải vào tù, hay anh sẽ lại dùng mưu mô của mình để trốn tội? Minh và Châu có hóa giải mọi hiểu lầm và cùng đoàn kết nắm tay vì sự nghiệp của Cao Dược? Và còn nhiều tình tiết hấp dẫn về các nhân vật Trí, Ngọc, hay Phúc… Tất cả sẽ được tiết lộ trong tập 51 của phim “Hướng dương ngược nắng” phát sóng vào tối nay, 7/4.

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