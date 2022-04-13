Đạo diễn "Squid Game" đã có những chia sẻ và cảm nghĩ chân thật về hai nhân vật do Lee Jung Jae và Lee Byung Hun thủ vai, đồng thời nói thêm về sự tham gia cũng như khả năng xuất hiện nhân vật mới trong mùa 2.

Vào ngày 9 tháng 4, đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã xuất hiện trên Deadline’s Contenders Television ở Los Angeles cùng với Park Hae Soo và chia sẻ rằng: “Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) chắc chắn sẽ trở lại. Tôi tin vào sự trở lại của anh ấy, và tôi cũng tin rằng Front Man (Lee Byung Hun) cũng sẽ trở lại ở mùa 2”. Kết thúc của tập cuối ám chỉ sự trở lại của Seong Gi Hun, tuy nhiên ngụ ý ám chỉ Front Man sẽ trở lại trong mùa 2 vẫn còn tương đối mờ nhạt cho đến khi đạo diễn xác nhận về lời đồn đoán này.

Trước đó, khi được hỏi về dàn diễn viên cho mùa thứ hai, đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã nói đùa rằng: “Anh trai sinh đôi của Cho Sang Woo (Park Hae Soo) hoặc chị gái sinh đôi của Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon) có thể sẽ xuất hiện.” Park Hae Soo cũng nhận xét về nhân vật Cho Sang Woo của anh ấy, nói rằng, "Cho Sang Woo là một nhân vật mà bạn có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi không nhìn nhận nhân vật này với suy nghĩ anh ta là một nhân vật phản diện ngay từ đầu. Nói đúng hơn thì anh ta là một nhân vật bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và môi trường xung quanh."

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhận xét, “Tôi hy vọng rằng những dự án như ‘Squid Game' đã mở ra được cánh cửa rào cản ngôn ngữ. Tôi ước nó trở thành cơ hội để khán giả Mỹ xem các dự án phim nước ngoài có phụ đề khác. Chúng tôi đang hy vọng rằng cơ hội này sẽ mở rộng hơn với những người làm phim và diễn viên ngoại quốc.” Đạo diễn cũng chia sẻ chi tiết về tác phẩm sắp tới của mình “Câu lạc bộ giết người già”, nói rằng, “Tôi không thể không xem xét sự phân chia chính trị, sự khác biệt và trở ngại văn hóa cũng như biến đổi khí hậu đang diễn ra cho các dự án hiện tại và tương lai. Tôi sẽ tiếp tục quan sát và phê bình những chủ đề này và kết hợp chúng trong những tác phẩm sắp tới của mình." Theo Soompi

Han So Hee và Park Hyung Shik cùng hàng vạn câu hỏi về tình đơn phương: Làm thế nào để tình đầu thôi dang dở? Cả bộ phim Soundtrack #1 là câu chuyện tình lãng mạn đến đau lòng “giữa tình yêu và tình bạn” của nhiếp ảnh gia mới nổi Han Sun Woo và cô nàng nhạc sĩ Lee Eun Soo. Cặp bạn thân 20 năm bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc dành cho đối phương khi phải dọn về sống chung vì công việc.

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