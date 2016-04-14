Chung Hán Lương quậy tưng bừng với Triệu Vy trong buổi giới thiệu "Tam Nhân Hành"

Sau một thời gian làm hậu kỳ, bộ phim "Tam Nhân Hành" đã có buổi ra mắt công chúng và xác định ngày công chiếu chính thức.

Tam Nhân Hành là bộ phim điện ảnh do đạo diễn nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong trực tiếp chỉ đạo, bộ phim có sự tham gia của bộ ba diễn viên nổi tiếng Triệu Vy - Cổ Thiên Lạc - Chung Hán Lương. Sau một thời gian dài chuẩn bị bộ phim này sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 24 tháng 6 tới đây.

Nữ bác sỹ Triệu Vy và anh chàng tội phạm Chung Hán Lương cùng tham gia cuộc họp báo



Bộ phim Tam Nhân Hành sẽ chính thức ra rạp vào ngày 24 tháng 6 tới đây

Mặc dù vắng mặt Cổ Thiên Lạc nhưng Chung Hán Lương và Triệu Vy vẫn khiến không khí cuộc họp báo diễn ra vô cùng sôi động



Cả hai tái hiện lại một cảnh băng bó

"Én nhỏ" Triệu Vy và đạo diễn Đỗ Kỳ Phong vui vẻ giao lưu với ký giả Vốn là một dự án điện ảnh hấp dẫn, ngay từ khi mới công bố diễn viên chính Tam Nhân Hành đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả. Nam thần - Chung Hán Lương từ bỏ hình ảnh "soái ca" hóa thân thành một anh chàng tội phạm, Triệu Vy hóa thân thành một nữ bác sỹ vô cùng tài năng, còn Cổ Thiên Lạc trở thành một cảnh sát ưu tú luôn đối đầu với anh chàng phạm nhân do Chung Hán Lương thủ vai.



Triệu Vy và Chung Hán Lương tái hiện lại một số hình ảnh trong phim



Từ bỏ hình ảnh "soái ca" Chung Hán Lương trải nghiệm với nhân vật tội phạm trong "Tam Nhân Hành" Sau một thời gian dài chuẩn bị, đoàn làm phim Tam Nhân Hành đã có buổi giới thiệu và xác định ngày công chiếu chính thức. Trong buổi giới thiệu phim này, mặc dù Cổ Thiên Lạc không thể tham gia nhưng Chung Hán Lương và Triệu Vy đã khiến không khí cuộc họp báo diễn ra vô cùng sôi động. Triệu Vy và Chung Hán Lương đã cùng nhau tái hiện lại một số cảnh quay trong bộ phim này khiến ký giả và những người tham gia vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-han-luong-quay-tung-bung-voi-trieu-vy-trong-buoi-gioi-thieu-tam-nhan-hanh-79693.html