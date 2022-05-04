Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu

Nuôi dạy con 04/05/2022 09:13

Với tinh thần “Cho bé thỏa sức khám phá thiên nhiên”, nhân hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, vừa qua nhãn hàng Friso đã đồng hành cùng Tinker Play tổ chức ngày hội “Cùng Friso, Bé Yêu Trái Đất” tại TP.HCM.

Sự kiện đã thu hút hàng trăm bạn nhỏ ở mọi lứa tuổi tham gia các hoạt động ngoài trời thiết thực như: học cách phân loại rác, đổi rác tái chế, sử dụng các sản phẩm bảo vệ môi trường để tạo ra đồ dùng có thể tái chế được, các trò chơi vận động và teambuilding.

Visual đáng yêu, cute không lối thoát của các nhóc tỳ

Tại ngày hội, ba mẹ và bé không những ghi lại những bức hình đáng nhớ bên chú bò sữa ngộ nghĩnh mà còn nhận được những món quà xinh xắn.  

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 1

Check-in cực xịn, nhận quà cực xinh tại ngày hội “Cùng Friso, Bé Yêu Trái Đất”

Suốt gần một tháng qua phát động chương trình “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, hơn 1000 bé đã tham gia cuộc thi vẽ tranh trên mạng xã hội để “xây dựng” nên bức tường tranh khổng lồ được trưng bày trong khuôn viên khu vui chơi. Còn tại ngày hội, không gì tuyệt vời hơn khi các bạn nhỏ và cả gia đình đã có những khoảnh khắc thật đáng nhớ cùng vẽ tranh sáng tạo.   

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 2

Cùng vẽ tranh nào! Gia đình mình cùng sáng tạo thật là vui phải không nè?

Á Hậu Hoàng Oanh cũng tranh thủ dẫn bé Max đến tham gia sự kiện: “Đây là cơ hội để Max vừa thỏa sức khám phá nhiều điều mới thông qua các hoạt động ngoài trời, vừa hiểu thêm về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ. Và Max đã thực sự có một ngày rất ý nghĩa tại Tinker Play khi bé vừa được thỏa thích uống loại sữa khoái khẩu, lại vừa được tham gia các trò chơi vận động và teambuilding cùng các bạn nhỏ”, Hoàng Oanh chia sẻ.

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 3

Mẹ Oanh và bé Max hào hứng với các trò chơi vận động thể chất vào ngày cuối tuần lắm nè cô chú ơi!

Các bé tỏ ra vô cùng háo hức với các trò chơi vận động teambuilding. Đây là khu vực thu hút đông đảo trẻ em tham dự. Các hoạt động tập thể theo nhóm là cơ hội tốt cho trẻ có cơ hội hòa mình với thiên nhiên, gặp gỡ, làm quen với nhiều bạn cùng tuổi, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ của thế giới bên ngoài. Nhiều phụ huynh tâm sự rất hào hứng khi con có chỗ vui chơi thỏa thích trong ngày hội “Cùng Friso, Bé Yêu Trái Đất”, hòa mình trong những trò chơi tuổi thơ.

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 4

Vận động tích cực lên nào các bé ơi!

Trẻ cũng tự tay tô màu tạo ra các đồ dùng ngộ nghĩnh, có thể tái chế được khi sử dụng các sản phẩm bảo vệ môi trường. Phụ huynh theo sát, hướng dẫn con hoàn thành trò chơi thử tài khéo léo.

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 5

Mẹ con mình sắp hoàn thành rồi!

Nhiều bạn nhỏ sẵn sàng với các trò chơi trên cát mà không sợ lấm bẩn. Các bậc phụ huynh hiện đại ngày nay luôn khuyến khích con tự do khám phá thế giới xung quanh miễn là con có hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng vững vàng và hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 6

Khoảnh khắc vui chơi không ngại bẩn của các bé

“Bé nhà tôi đã trải nghiệm hết các trò chơi vận động ngoài trời. Hôm nay bé tự tin năng động hẳn ra. Vừa được vui chơi thỏa thích cùng các bạn mới, vừa được uống sữa miễn phí, trẻ con nào cũng thích”, chị Thanh Tuyền chia sẻ.

Xả kho loạt ảnh cực chất của các bạn nhí tại sự kiện “Cùng Friso Bé Yêu Trái Đất”, nhiều biểu cảm cưng xỉu - Ảnh 7

Sữa ngon quá, tụi con uống hết sạch luôn nè.

Để đáp ứng nhu cầu tham gia các hoạt động ngoài trời của bé, Friso đã phát triển dòng sản phẩm sữa pha sẵn Friso hộp tiện dụng mới với 10 dưỡng chất hỗ trợ sức đề kháng và hệ tiêu hóa, cung cấp cho bé năng lượng cả ngày dài năng động. Ngoài ra nguồn sữa chất lượng cao 100% nhập khẩu từ châu Âu “NOVAS Signature Milk” có vị thanh mát, dễ uống, giúp bé tự tin khám phá thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, Friso còn đem đến dòng sản phẩm thân thiện với môi trường cho bé yêu khi tiên phong thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy với mục tiêu giảm 2,3 tấn nhựa từ ống hút mỗi năm.

Từ khóa:   dinh dưỡng nuôi con chăm sóc trẻ

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