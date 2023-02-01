Trẻ 1 trong những nét tướng này thì chuẩn quý tướng, tương lai sáng như ngọc, vinh qy bái tổ, cả họ được nhờ

Nuôi dạy con 01/02/2023 07:21

Xin chúc mừng nếu con bạn có những đặc điểm này!

Trán đầy đặn

Theo tướng trẻ em có tương lai tốt, nếu trán của bé ngày càng đầy đặn thì càng lớn lên càng thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn, từ bé đã ham tìm tòi học hỏi mọi thứ.

 

Xem tướng trán còn thấy bé là người có tư tưởng phóng khoáng, mạnh mẽ, thường trở thành người tiên phong, đạt nhiều thành công ngay từ thời còn đi học.

 

Vì vậy, những đứa trẻ có trán đầy đặn sau khi lớn lên không chỉ thông minh mà còn rất nổi tiếng, có địa vị trong xã hội.

 

Trẻ 1 trong những nét tướng này thì chuẩn quý tướng, tương lai sáng như ngọc, vinh qy bái tổ, cả họ được nhờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ấn đường rộng

 

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt con người chính là ấn đường. Sở dĩ mọi người cho rằng đây là nơi quan trọng vì cuộc sống thành công hay thất bạn, giàu sang hay phú quý thì chỉ cần nhìn vào ấn đường thì sẽ thấy được.

 

Ấn đường chủ yếu liên quan đến tài sản của một người trong những năm đầu đời của họ. Một đứa trẻ có triển vọng gì trong những năm đầu đời hay không có thể được nhìn thấy từ ấn đường của trẻ.

 

Nếu bé nhà bạn sở hữu ấn đường rộng (tức độ rộng bằng khoảng hai ngón tay chụm lại) là những người có nhân cách tốt, biết yêu thương mọi thứ xung quanh, đặc biệt là động vật, lớn lên dễ gặt hái được thành công!

 

Trẻ 1 trong những nét tướng này thì chuẩn quý tướng, tương lai sáng như ngọc, vinh qy bái tổ, cả họ được nhờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Miệng rộng

 

Người ta hay chê miệng rộng là xấu nhưng đâu biết ý nghĩa tốt đẹp đằng sau tướng miệng rộng. Quan niệm này đã lỗi thời, chỉ là cách nhìn nhận mang phần phiến diện từ thời xa xưa và nó cũng không còn phù hợp vào thời đại hiện nay.

 

Nếu miệng của trẻ rộng nhưng không lệch, môi dày, hàm răng đều và trắng là người tính tình cương trực, mạnh mẽ, hành động đầy quyết tâm, sớm muộn cũng dễ gặt hái thành công.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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