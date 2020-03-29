Lá hương nhu từ lâu đã được sử dụng với nhiều mục đích nhờ các công dụng tích cực cho cơ thể. Đối với trẻ sơ sinh, nhiều người thường dùng lá hương nhu để tắm cho bé, giúp da bé được mịn màng, thơm tho và hạn chế rôm sảy.

Hương nhu là loài cây thân thảo, nhiều lông và thường mọc ở vùng nông thôn, có đặc điểm ưa bóng nên phát triển tốt ở nơi bóng râm, ẩm ướt. Bộ phận thường dùng của cây là lá, được dùng làm thuốc và thực hiện các bài thuốc dân gian như tắm nhờ chứa các thành phần như carvacrol, thymol, humulene,… Lá, thân, hạt có thể chiết xuất thành thực phẩm chức năng, trà, dầu,… và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

Tuy nhiên, bạn cẩn thận vì chúng tiềm ẩn các nguy cơ gây nhiễm trùng cho bé. Vậy tắm lá hương nhu cho trẻ sơ sinh có tốt không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bộ phận thường dùng của cây là lá được dùng làm thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Tắm lá hương nhu có tác dụng gì?

Với những thành phần dược tính nên hương nhu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như:

Chăm sóc răng miệng: Sử dụng nước súc miệng chiết xuất từ lá hương nhu tía 2 lần mỗi ngày giúp giảm nguy cơ viêm nướu và loại bỏ mảng bám.

Tác dụng tốt cho dạ dày: Lá hương nhu tím giúp cải thiện tình trạng loét cũng như bảo vệ dạ dày.

Trị mụn, chống nhiễm trùng: Hương nhu giúp diệt khuẩn gây mụn và nhiễm trùng da, chống nấm, viêm và giảm đau.

Ngoài ra, nhiều tác dụng nổi bật khác của hương nhu như: bảo vệ khỏi bệnh đái tháo đường, giảm cholesterol, giảm sốt, cải thiện hô hấp,… Đối với trẻ sơ sinh, nếu sử dụng đúng cách sẽ giúp bé thơm tho, hỗ trợ trị rôm sảy, vàng da, lông đẹn, vặn mình, ghẻ,…

Hương nhu có nhiều tác dụng tốt cho trẻ lẫn người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Có nên tắm lá hương nhu cho trẻ sơ sinh?

Tùy vào tình trạng sức khỏe và độ tuổi bé hiện tại mà quyết định đến việc có nên tắm lá hương nhu cho bé hay không. Các mẹ cần cẩn trọng khi sử dụng các loại lá khi tắm cho trẻ nhỏ vì làn da nhạy cảm của con. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi tiến hành để tránh trường hợp bé bị nhiễm trùng khi tắm bằng lá.

Tùy vào tình trạng sức khỏe và độ tuổi để xem liệu có nên tắm lá hương nhu cho bé hay không - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao các mẹ thường tắm lá hương nhu cho trẻ sơ sinh?

Không ít những trường hợp trẻ nhỏ bị dị ứng với sữa tắm và có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Nếu bạn cho trẻ tắm lá hương nhu đúng cách có thể mang đến những kết quả tích cực cho bé như:

Giúp da trẻ mịn màng và mang hương thơm tự nhiên: Điều này là không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, việc tắm bằng lá hương nhu đúng cách có thể giúp trẻ hạn chế các bệnh dễ gặp ở trẻ nhỏ như: rôm sảy, mụn nhọt,…

Tăng sức đề kháng cho bé: Việc tắm bằng lá hương nhu đúng cách có thể xem như một liệu pháp xông hơi tự nhiên và an toàn, giúp đào thảo độc tố, thư thái cơ thể, đặc biệt có thể giúp trẻ hạn chế cảm lạnh, giúp trẻ ăn ngon ngủ yên.

Tác dụng không ngờ cho cả mẹ: Ngoài tác dụng tích cực với trẻ, hương nhu còn giúp cho những người mẹ tránh hậu sản nhờ tinh dầu thơm trong lá giúp cơ thể khỏe mạnh, khí huyết được lưu thông, hạn chế cảm lạnh,…

Lá hương nhu tốt cho cả bé và mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh bằng lá hương nhu

Cũng như các loại lá khác, lá hương nhu cần được sử dụng đúng cách để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Để an toàn và có hiệu quả, bạn cần chú ý những yếu tố sau:

Nguồn cung cấp lá: Bạn cần chọn địa chỉ bán lá uy tín, nguồn gốc rõ ràng để có được lá hương nhu sạch và an toàn, tránh các lá có sử dụng thuốc trừ sâu. Sau đó bạn nhớ sơ chế thật kỹ lá hương nhu để an tâm hơn.

Cần lưu tâm đến cách thức và tần suất thực hiện: Các mẹ nên tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu để có hướng sử dụng đúng cách đối với lá hương nhu.

Nơi tắm cho bé: Cần đảm bảo nơi tắm cho bé kín gió, tránh bé bị cảm lạnh.

Không ỷ lại vào liệu pháp: Ngoài thực hiện liệu pháp, bạn cũng nên chú ý đến các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tình trạng bệnh của bé như: dị ứng thời tiết, vật liệu có khả năng gây dị ứng, sữa tắm, thú cưng, chế độ dinh dưỡng ,… Điều quan trọng nhất là cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng vì không ít trường hợp tắm lá có thể gây nhiễm trùng và làm hại đến làn da của trẻ.

Chú ý tình trạng bệnh: Khi tiến hành tắm lá hương nhu cho bé, bạn cần xem xét tình trạng bệnh xem có những chuyển biến xấu như xuất hiện rôm sảy đỏ, mưng mủ,… hay không. Nếu có, bạn cần đưa bé đến cơ sở y tế để có cách xử lý phù hợp.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng lá hương nhu tắm cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận những tác dụng tích cực của lá hương nhu nhưng cần hết sức thận trọng khi sử dụng cho trẻ nhỏ vì làn da dễ mẫn cảm của trẻ. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Tắm lá hương nhu cho trẻ sơ sinh có tốt không?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.