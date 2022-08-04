Có một số điều nên làm và không nên làm khi được cha mẹ thực hành sẽ giúp ích rất nhiều cho trẻ:

Những người đấu tranh với chứng phiền muộn giới tính nên được hỗ trợ bởi các liệu pháp hướng dẫn một cá nhân khám phá nguyên nhân gốc rễ của sự đau khổ của họ và chấp nhận tính tính dục của họ một cách lành mạnh.

Các dấu hiệu cơ bản của chứng phiền muộn giới tính ở thanh thiếu niên là khao khát mãnh liệt được trở thành người khác giới (tức là ăn mặc như giới tính khác), không thoải mái với giới tính sinh học hoặc bày tỏ sự tức giận về giới tính của mình. Tuy nhiên, đây là một số dấu hiệu cơ bản, một số dấu hiệu hiếm gặp có thể là cảm giác bị "mắc kẹt", khó thực sự cảm nhận được mục đích thực sự của cuộc sống, cảm xúc mất kết nối, cảm thấy khác biệt với mọi người và đối phó không lành mạnh.

Hãy cởi mở với những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc của con bạn

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Với điều đó, bạn sẽ giúp xác thực con mình như một con người, mà không cần phải xác thực danh tính chuyển đổi. Cha mẹ nên trò chuyện với con một cách thân thiện, trẻ nên được tạo cơ hội để nói và thể hiện bản thân. Cha mẹ có thể tránh điều chỉnh hoặc ngăn cản con mình mặc cả hoặc thể hiện theo một cách nhất định. Hãy cho con biết rằng sai lệch so với các tiêu chuẩn là không sao. Tất cả trẻ em cần biết rằng cha mẹ chúng yêu thương chúng và sẽ không bỏ rơi chúng.



Lắng nghe và yêu thương

Lắng nghe sự quan tâm của con bạn và cung cấp tình yêu thương vô điều kiện cho chúng.

Tương tác và xoa dịu nội tâm

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Đặt câu hỏi về trải nghiệm của bạn ở tuổi thiếu niên về chứng phiền muộn giới tính của con, đồng thời xác định các quá trình tinh thần và cảm xúc của riêng bạn, điều này sẽ giúp bạn hiểu được tình hình của con bạn những gì con bạn đang trải qua và cố gắng liên hệ với các chuyên gia tâm lý nếu bạn cần sự giúp đỡ.

Giáo dục

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Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên chuyển giới và giáo dục bản thân về chứng phiền muộn giới tính là một cách tuyệt vời để thể hiện sự ủng hộ đối với con bạn. Cha mẹ và con cái có thể xem các video được tạo bởi các chuyên gia đáng tin cậy, những video này có thể cung cấp tính xác thực và đáng tin cậy cho các vấn đề mà cha mẹ và con cái đang phải vật lộn.

Xác định đúng nhà trị liệu tiềm năng

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Tránh để nhà trị liệu đổ lỗi cho con bạn. Về mặt đạo đức, xấu hổ và đổ lỗi không phải là một cách tiếp cận tâm lý. Khi mô tả các phương pháp điều trị của họ, nhà trị liệu có nghĩa vụ đạo đức là phải cởi mở và trung thực. Hãy rời đi với con bạn nếu một nhà trị liệu từng gây áp lực lên bạn bằng cách nói rằng con bạn phải "thay đổi nếu không sau này sẽ dễ trầm cảm, tự tử". Tuyên bố này là không đúng sự thật!

Chứng phiền muộn về giới tính đôi khi có thể trở nên trầm trọng hơn do những hành động kém thiện chí của cha mẹ. Các nhà trị liệu không nên "đứng về phía", trừ một số trường hợp ngoại lệ khách quan. Các nhà trị liệu giỏi sẽ hỗ trợ cha mẹ và trẻ hiểu bản thân và hiểu nhau hơn, tăng cường kết nối gia đình và giao tiếp trong quá trình này. Do đó, việc xác định đúng và bác sĩ trị liệu tốt là rất quan trọng.

Hỗ trợ chuyển đổi y tế

Thông qua tư vấn và liệu pháp thay thế hormone, nơi trẻ muốn chuyển đổi giới tính, cha mẹ nên hỗ trợ thông qua các quá trình.

Không ủng hộ liệu pháp chuyển đổi y tế nếu không có kiến ​​thức đầy đủ

Cha mẹ không nên ủng hộ liệu pháp chuyển đổi nếu không hoàn toàn hiểu rõ, nó có thể dẫn đến lo lắng, trầm cảm và suy nghĩ tự tử.

Tạo các nhóm cộng đồng gồm nhiều bậc cha mẹ

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Cha mẹ nên thảo luận những vấn đề này trong cộng đồng và tập trung vào việc tạo ra văn hóa tôn trọng cơ thể. Thúc đẩy các khía cạnh quan trọng của vấn đề chuyển giới trong trường học và tạo không gian an toàn cho con em họ. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách có sự tham gia của các giáo viên, hội đồng nhà trường và xây dựng chính sách và thúc đẩy con thông qua cộng đồng.

Theo Femina