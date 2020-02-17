Phụ nữ có bầu uống nước ngọt được không?

Trong nước ngọt có chứa nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Khi mẹ bầu uống quá nhiều nước ngọt sẽ gây ra một số vấn đề sau:

Có rất nhiều điều khi mang thai mẹ bầu cần lưu ý, đặc biệt là trong vấn đề ăn uống. Uống nước ngọt khi mang thai là một trong những sai lầm mà các mẹ mắc phải. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu xem có bầu uống nước ngọt được không , ảnh hưởng của nó đối với mẹ bầu và thai nhi như thế nào.

Nước ngọt được mọi người sử dụng nhiều vì nó có vị ngọt, thơm ngon và đa dạng nên không phải ai cũng có thể cưỡng lại được thức uống này, nhất là phụ nữ. Một thành phần khác của nước ngọt là caffeine - một chất kích thích không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu trong một ngày mẹ bầu tiêu thụ hơn 200mg caffeine, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Đường và nước là hai thành phần chính của nước ngọt, trong đó tỷ lệ đường chiếm rất cao để tạo được vị ngon cho nước. Khi thai phụ sử dụng quá nhiều nước ngọt đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể một lượng đường rất lớn. Do đó, lượng đường ngấm vào máu lớn dẫn đến nguy cơ mẹ bầu bị mắc bệnh tiểu đường thai kỳ và huyết áp.

Uống nước ngọt gây tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai nhi

Một số nghiên cứu trên chuột bạch đang mang thai đã chỉ ra rằng lượng đường trong nước ngọt khiến cho các cá thể chuột con sinh ra bị dị tật bẩm sinh.Từ đó chứng minh nước ngọt không chỉ ảnh hưởng tới thai phụ mà còn khiến thai nhi sinh ra bị dị tật.

Uống nước ngọt khiến mẹ bầu dễ mắc bệnh ung thư

Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu có những thay đổi về nội tiết tố và hormone, đồng thời lúc này mẹ bầu cũng nhạy cảm hơn bình thường. Chất methylmadizole trong nước ngọt là một chất gây ra ung thư.

Ngoài ra, loại đường trong nước ngọt là loại đường sản sinh ra insulin, chất này kích hoạt và nuôi dưỡng các khối u. Chính vì vậy, nếu mẹ bầu sử dụng quá nhiều nước ngọt mỗi ngày thì nguy cơ bị ung thư rất cao.

Mẹ bầu có nên uống nước ngọt hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy quá trình lão hóa trong cơ thể mẹ và gây nguy hại cho thai nhi

Mẹ bầu nạp quá nhiều nước ngọt vào cơ thể sẽ làm mất cân bằng nồng độ axit photphoric, chúng tăng cao quá mức làm ảnh hưởng trực tiếp đến tim, thận và gây ra chứng bệnh loãng xương ở mẹ.

Nước ngọt tạo cảm giác no trong cơ thể nhưng lại không cung cấp năng lượng cho hoạt động trong ngày khiến cơ thể yếu hơn.

Làm cơ thể mẹ bầu giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Lượng caffeine trong nước ngọt làm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể bị giảm đi. Đây là một yếu tố nghiêm trọng gây nên tình trạng mệt mỏi, thiếu máu và suy nhược cơ thể của thai phụ. Bên cạnh đó, vì cơ thể người mẹ ở trong cảm giác no nên mất cảm giác thèm ăn các thực phẩm dinh dưỡng khác, từ đó dẫn đến việc cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết.

Bầu 3 tháng đầu uống nước ngọt được không?

Mẹ bầu 3 tháng có nên uống nước ngọt không? - Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt được khuyến cáo không nên uống trong thời gian thai kỳ. Đặc biệt trong 3 tháng đầu, nếu người mẹ không kiêng nước ngọt thì rất có khả năng bị sảy thai.

Hơn thế nữa chất caffeine ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm mẹ dễ mất ngủ, xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, cảm giác bồn chồn lo lắng không tốt cho sức khỏe của thai phụ.

Bà bầu uống nước ngọt có ga được không?

Mẹ bầu có nên uống nước ngọt có gas hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt có gas chứa nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe mẹ bầu:

Nước bão hòa CO2

Chất làm ngọt nhân tạo

Chất bảo quản

Các loại hương liệu

Cafein

Những thành phần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ bầu, cụ thể là:

Trung khu thần kinh của thai phụ bị hưng phấn dẫn đến tình trạng tăng nhịp thở, nhịp tim, làm mất ngủ, hoa mắt và ù tai. Từ đó, dẫn đến tình trạng mẹ bầu lo âu, mệt mỏi. Thai nhi cũng vì vậy mà phát triển không tốt.

Khi sử dụng quá nhiều nước ngọt sẽ dẫn đến tình trạng niêm mạc dạ dày bị tổn thương, gây buồn nôn và khó chịu cho cơ thể người mẹ.

Mẹ bầu có thể uống nước trái cây thay thế nước ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những thông tin trên đã trả lời cho câu hỏi có bầu uống nước ngọt được không. Mẹ bầu nên cân nhắc trong việc ăn uống để cả mẹ và bé đều được khỏe mạnh. Ngoài ra, mẹ có thể thay thế nước ngọt bằng nước trái cây hay nước lọc, chúng vừa thanh lọc cơ thể vừa bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh trong thời gian thai kỳ.