Những lý do mang lại nhiều điều tốt cho con bạn khi dạy chúng đi xe đạp

Nuôi dạy con 27/11/2022 12:48

Đạp xe đạp mang lại nhiều lợi ích rất nhiều cho sức khỏe, nhất là con em của chúng ta. Cho trẻ tiếp xúc sớm với chiếc xe đạp sẽ mang lại một số lợi ích không nhỏ và nhiều sự nhận biết cho bản thân chúng .

Những lý do mang lại nhiều điều tốt cho con bạn khi dạy chúng đi xe đạp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hầu hết trẻ em muốn được đi học đến trường bằng xe đạp, và đây là cách dễ dàng nhất để chúng có thể tập làm quen với không khí trong lành và tập thể dục. Không những thể nó còn có nhiều hơn những lợi ích rọ ràng? 

Những lý do mang lại nhiều điều tốt cho con bạn khi dạy chúng đi xe đạp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đạp xe đạp sẽ giúp cho con bạn có thể phát triển các múi cơ ở chân và giúp xương chắc khỏe. Việc tập thể dục liên tục sẽ giúp tăng cường sức chịu đựng và cải thiện sự phát triển tim mạch của họ. Nó cũng sẽ làm tăng khả năng phối hợp và cân bằng của họ. Cần phải có thời gian để học đi xe đạp và sự kiên trì cần thiết để thành công sẽ giúp họ có cơ sở tốt để học những kỹ năng khó khác mà họ cần trong cuộc sống; nó cũng sẽ cho bạn một ví dụ cụ thể để tham khảo khi họ cần một chút động viên để tiếp tục. Cảm giác đạt được thành tích và sự tự tin tăng lên mà họ sẽ có trong lần đầu tiên đạp xe mà không có bánh xe tập luyện khó có thể tìm thấy ở những nơi khác.

Đi xe đạp có thể nguy hiểm, có nguy cơ ngã hoặc va vào vật gì đó khi mới bắt đầu, nhưng bạn có thể thực hiện các bước để giảm rủi ro và giảm thiểu thương tích. Đảm bảo xe đạp có kích thước phù hợp với con bạn, hoạt động tốt về cơ học và có thiết bị an toàn thích hợp như đèn, chuông và gương phản xạ là điều quan trọng.

Những lý do mang lại nhiều điều tốt cho con bạn khi dạy chúng đi xe đạp - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bạn cũng cần có thiết bị an toàn phù hợp để bảo vệ đầu, đầu gối và khuỷu tay, thường xuyên kiểm tra xem nó có còn vừa vặn và đang sửa chữa tốt hay không. Bạn cũng có thể muốn đặt ra các quy tắc về việc sử dụng xe đạp, chẳng hạn như đi giày phù hợp và quần dài, chỉ đi xe vào ban ngày hoặc ở trong một khu vực nhất định. Bạn nên đăng ký cho họ một khóa học an toàn giao thông đường bộ để giúp họ nhận thức rõ hơn về các quy tắc và rủi ro khi đi xe đạp ở nơi công cộng. Việc tự dạy chúng có thể rất hấp dẫn nhưng, thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp trẻ chấp nhận lời khuyên từ một người hướng dẫn giống hệt với thông tin bạn đã cố gắng thuyết phục chúng nghe trong nhiều tuần mà không thành công.

Đi xe đạp là điều mà tất cả trẻ em đều có thể trải nghiệm. Điều tự nhiên là cha mẹ muốn bảo vệ con cái của họ khỏi bị tổn hại. Điều tốt nhất là, với một vài biện pháp phòng ngừa đơn giản, mọi người đều có thể hạnh phúc.

Theo Child Development.

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Đừng xem nhẹ lợi ích này, việc dạy trẻ viết lời cảm ơn có tác động rất lớn tới cách con cư xử tốt về sau này!

Bạn có thể ủng hộ hoặc không ủng hộ những lời cảm ơn viết tay trong nhà của bạn, chắc chắn bạn có lý do của bạn theo cách nào đó. Một số người tin rằng phương pháp này đã lỗi thời và ý tưởng này không nên bị ép buộc đối với những đứa trẻ không muốn làm. Nhưng nhiều người khác đã học khi họ còn nhỏ rằng, viết thư cảm ơn sau khi nhận quà là lịch sự và muốn con họ cũng làm như vậy.

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