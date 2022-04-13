Những lợi ích tuyệt vời của hạt dẻ cười đối với thai phụ

Hạt dẻ cười cung cấp chất xơ, canxi và protein. Vì vậy, khi mẹ bầu ăn hạt dẻ cười sẽ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ.

Ăn hạt dẻ cười khi mang thai rất tốt vì đây là loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Đặc biệt phụ nữ mang thai cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng nên việc ăn các loại hạt thường xuyên là rất quan trọng, đặc biệt là hạt dẻ cười.

1. Có thể cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu

Tiểu đường thai kỳ là tình trạng rất phổ biến khi mang thai. Khi phụ nữ mang thai mắc phải tình trạng này, lượng đường trong máu sẽ tăng cao, đó là lý do tại sao bạn nên tránh thực phẩm giàu carbohydrate để kiểm soát lượng đường trong máu. Thay vào đó, hãy ăn những thực phẩm lành mạnh như hạt dẻ cười. Hạt dẻ cười chứa các protein và chất béo cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh, hơn nữa nó còn là một thực phẩm ít đường.

2. Hạn chế nguy cơ táo bón

Một trong những vấn đề phổ biến mà mẹ bầu hay gặp phải là táo bón. Táo bón có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng đặc biệt phổ biến trong thai kỳ. Nhưng nếu bạn có một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể kiểm soát chứng táo bón của mình mà không cần dùng thuốc.

Và hạt dẻ cười cũng giống như các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác, chứa khá nhiều chất xơ, làm tăng kích thước sukbyeon để điều hòa hoạt động của ruột, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như ung thư đại trực tràng.

3. Giúp mật độ xương và sự phát triển của thai nhi

Hạt dẻ cười cũng rất tốt cho sức khỏe của xương vì nó rất giàu canxi.

Canxi là chất dinh dưỡng quan trọng nhất để phát triển xương. Canxi có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến xương, chẳng hạn như loãng xương hoặc giảm khả năng gãy xương.

Ngoài ra, canxi góp phần thúc đẩy quá trình phát triển xương của thai nhi. Một điều quan trọng cần nhớ là canxi cần vitamin D để hấp thụ. Vì vậy, phụ nữ mang thai cũng nên tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa vitamin D.

Theo You Are Mom

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loi-ich-tuyet-voi-cua-hat-de-cuoi-doi-voi-thai-phu-461748.html