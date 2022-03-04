Những điều tốt đẹp khi có bé trai trong nhà! Mách bạn phương pháp nuôi dạy con trai chăng hề khó khăn!

Cùng điểm qua những điểm tốt khi nhà sinh con trai nhé. Dù trước mắt hình ảnh khi bạn nuôi con là vô cùng vất vả nhưng thực ra lại có phần đáng yêu.

Dễ giải quyết vấn đề

Con gái thường nhạy cảm hơn khi họ có khả năng thấu hiểu được bầu không khí xung quanh và hay quá để tâm đến diện mạo bên ngoài của mình, trong khi đó con trai có mặt đơn giản hơn, họ không nghĩ về những điều phức tạp. Cho nên nhiều bà mẹ sẽ thấy dễ xử lý vấn đề hơn so với các bé gái.

Thường quấn lấy mẹ để làm nũng

Bởi vì các bé gái phát triển nhanh về mặt tinh thần nên chúng thường cư xử như những người trưởng thành từ khi còn rất nhỏ. Nhưng ngược lại, không ít các bé trai còn làm nũng với mẹ. Khi bước vào tuổi dậy thì mới bắt đầu xuất hiện khoảng cách, nhưng cho đến lúc đó bạn cũng đã có khoảng thời gian dài gần gũi ở bên con.

Nhận được những lời yêu thương

"Con thích mẹ nhất", "Con sẽ bảo vệ mẹ" là những câu nói khiến phụ nữ rất vui. Nhờ có những câu nói như vậy mà trong quá trình nuôi dạy con cái, họ cảm thấy khó khăn và vất vả dường như bị thổi bay đi.

Những điểm mẹ cần lưu ý khi nuôi dạy con trai

Con trai có nhiều điểm tốt, nhưng tùy vào cách cư xử của người mẹ mà việc nuôi dạy con cũng có thể sẽ khó khăn. Đưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi nuôi dạy một bé trai.

Ảnh: Hanakomama.jp

Không nên la mắng con

Con trai vốn tò mò, hiếu động nên có thể bị la mắng. Tuy nhiên, dù bạn có la mắng thế nào đi nữa thì những lời nói có bé có thể không tiếp nhận.

Điều này chỉ làm kiệt quệ thể lực của bạn. Trong trường hợp này, bạn đừng nên la mắng trẻ theo cảm xúc của mình mà hãy bình tĩnh nói với con “lý do bị la rầy ” là gì.

Không can thiệp quá nhiều

Nhiều bà mẹ đang can thiệp quá mức vào hoạt động di chuyển của con mình. Nhưng trẻ em cần được học hỏi từ những lỗi sai của mình, vì vậy hãy tôn trọng và theo dõi ý muốn của con mình, ngoại trừ những hành vi gây nguy hiểm.

Nếu bạn tôn trọng ý muốn của con mình, chắc chắn con của bạn sẽ có nhiều trải nghiệm khác nhau, đồng thời thúc đẩy ý muốn “Con muốn làm” ở trẻ.

Dành lời khen ngợi

Con trai thường rất thích mẹ, vì vậy nếu nếu dành nhiều lời khen ngợi con, điều đó sẽ kích hoạt nút “động lực” của con mình. Ngay cả khi đứa trẻ không đạt được kết quả tốt bạn cũng nên dành lời khen ngợi chúng.

Bằng cách đó, bạn có thể duy trì động lực cho con mình.

Tận hưởng niềm vui nuôi dạy con cái . Trải nghiệm ngay bây giờ!

Ảnh: Hanakomama.jp

Các bé trai thường tò mò, hiếu động và thường hay di chuyển khắp nhà nên bị mẹ la mắng suốt ngày. Tuy nhiên, bé trai có rất nhiều điểm đáng yêu giúp cho các bà mẹ thổi bay sự vất vả ngay lập tức trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Việc có khoảng cách với mẹ khi con trai ở tuổi vị dậy thì là điều thường thấy, vì vậy hãy tận hưởng niềm vui trong thời gian chăm con ngay bây giờ nào!

(Theo Hanakomama)