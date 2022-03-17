Những dấu hiệu cho thấy trẻ đang cảm thấy thiếu sự quan tâm từ cha mẹ

Nuôi dạy con 17/03/2022 05:40

Những đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ gia đình không chỉ tinh thần dễ bất ổn mà còn ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt khi chúng lớn lên.

Đây là vấn đề mà nhiều bà mẹ đang lo lắng trong quá trình nuôi dạy con cái. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra 5 dấu hiệu cho thấy con nhà bạn đang trong tình trạng thiếu vắng sự quan tâm và các phương pháp để cải thiện tình trạng trên.

Những dấu hiệu nào cho thấy trẻ cảm thấy thiếu sự quan tâm từ gia đình

Những đứa trẻ cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm thường có một số điểm chung. Vì vậy hãy kiểm tra xem con bạn có mang những đặc điểm này không nhé!

Trẻ thường tỏ ra nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của cha mẹ

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Trẻ thường nghịch ngợm để thu hút sự chú ý từ cha mẹ. Ảnh: vinmec.vn

Những đứa trẻ có cảm giác thiếu sự quan tâm thường nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Trẻ hiểu rằng nếu mình làm sai điều gì đó thì bố mẹ sẽ thấy điều đó. Đây là đặc điểm thường thấy trong các gia đình có cha mẹ bận rộn công việc và ít có thời gian quan tâm con cái.

Cắn móng tay và mút ngón tay

Một số trẻ có thói quen cắn móng tay và mút ngón tay. Không phải tất cả nhưgx đứa trẻ đều cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm nhưng nếu nếu trẻ thường xuyên làm hành động này thì rất có thể con bạn đang cảm thấy thiếu sự quan tâm từ cha mẹ.

Tính ích kỷ nổi trội

Những đứa trẻ ít được gia đình quan tâm thường nói năng ích kỷ. Đặc biệt là những đứa trẻ không thể diễn đạt những suy nghĩ của mình bằng lời nói vì vậy chúng thường bộc lộ cảm xúc bực bội cùng, ích kỷ. Nếu tính ích kỷ, cộc cằn cứ tiếp tục kéo dài ngay cả khi trẻ đã qua giai đoạn nổi loạn thì rất có thể trẻ đang cảm thấy bản thân thiếu sự quan tâm từ gia đình.

Bộc lộ sự giận dữ không lắng nghe bạn nói

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Trẻ không lắng nghe lời cha mẹ nói. Ảnh: plo.vn

Trẻ khóc ầm lên hay tỏ ra tức giận là những biểu hiện của đặc điểm này. Trẻ sẽ phát cáu khi không thể truyền đạt những gì mình muốn nói với cha mẹ mình. Việc cha mẹ thấu hiểu cảm xúc của trẻ là cần thiết.

Không cải thiện được việc tè dầm

Trẻ tè dầm khi bị áp lực về mặt tinh thần chẳng hạn như bị la mắng hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, nếu tình trạng tè dầm cứ lặp đi lặp lại hàng ngày có thể trẻ đang cảm thấy căng thẳng do thiếu vắng tình cảm của cha mẹ.

3 cách cha mẹ cần làm để cải thiện tình trạng trẻ cảm thấy thiếu sự quan tâm

Khi một đứa trẻ cảm thấy mình không được quan tâm chúng sẽ cố gắng xác nhận tình cảm của cha mẹ dành cho mình. Chỉ cần những thay đổi nhỏ trong thái độ và hành động của cha mẹ đối với con cái cũng có thể cải thiện tình trạng này.

1. Thể hiện tình cảm bằng cách vuốt ve âu yếm trẻ

Điều cha mẹ cần quan tâm về tuổi dậy thì ở trẻ

 Ảnh: phunutoday.vn

Vuốt ve, âu yếm là những hành động thể hiện tình cảm của bạn dành cho con. Nhiều đứa trẻ cảm thấy sung sướng khi được bố mẹ ôm vào lòng. Hãy trao tình yêu thương cho trẻ bằng những hành động đơn giản này nhé!

2. Tôn trọng và không áp đặt suy nghĩ lên trẻ

Trẻ có thể cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi cha mẹ phớt lờ những ý định của trẻ và hay áp đặt suy nghĩ của mình vào. Đặc biệt khi trẻ còn nhỏ, một số cha mẹ thường áp đặt con cái vid lo lắng cho chúng, nhưng điều quan trọng cha mẹ cần nhớ là phải tôn trọng những suy nghĩ, ý chí của chúng.

3. Không đánh giá trẻ qua thành tích ở trường học

Trong quá trình phát triển của trẻ thì mỗi cá nhân đều có có sự khác biệt. Đừng đánh giá trẻ khi chỉ dựa vào điểm số ở trường. Chúng cho rằng “cái này cha mẹ sẽ không thích” nên trẻ thể hiện bằng những cách khác để thu hút ánh nhìn từ cha mẹ. Hãy chấp nhận trẻ với những gì trẻ có chứ không phải dựa vào điểm số.

4. Trao yêu thương đến trẻ chỉ bằng một cử chỉ thân mật!

Trẻ thường sẽ nghịch ngợm hoặc nổi cơn giận khi bản thân cảm thấy thiếu vắng đi sự quan tâm từ cha mẹ. Những điều này không chỉ khiến cha mẹ cảm thấy khó chịu mà còn là dấu hiệu cho thấy con bạn đang cảm thấy thiếu sự quan tâm.

可愛い女の子にしたい！「父親の遺伝子」の方が母親より優勢的って本当？(2016年11月6日)｜ウーマンエキサイト(1/3)

Hãy thể hiện tình yêu thương của bạn bằng những cử chỉ yêu thương, thân mật chẳng hạn như mỗi ngày ôm trẻ một lần.

Theo Hanakomama

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