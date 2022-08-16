Những bí mật của hệ thống giáo dục phương Đông có thể giúp nuôi dạy một đứa trẻ thông mình và tài năng

Để đạt được điều này, có một số quy tắc riêng ở các nước châu Á đã được tuân thủ trong nhiều thập kỷ.

Nuôi dạy một đứa trẻ tài giỏi và thành đạt, tôn trọng người lớn tuổi, tôn trọng văn hóa và là một người tốt toàn diện là mục tiêu chính ở các nước phương Đông. Nhưng làm thế nào để các nước này đạt được điều này?

Họ không tin rằng giáo dục là điều quan trọng nhất trong cuộc sống

Niềm tin này chỉ áp dụng cho 2 năm đầu tiên. Trong giai đoạn này, cảm xúc rất quan trọng, đó là lý do trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc. Tiếp xúc cơ thể cũng rất quan trọng: cha mẹ thường xuyên bế con ngay cả khi không cần thiết.

Ở đây người ta không tin rằng trước một độ tuổi nào đó trẻ con không hiểu gì cả. Mặc dù trẻ em không thể phản hồi, nhưng chúng bắt đầu tiếp nhận và phân tích thông tin từ rất lâu trước khi chúng được sinh ra. Đó là lý do tại sao cha mẹ cố gắng trở thành một tấm gương tốt ngay cả khi con họ còn rất nhỏ.

Họ coi trọng kinh nghiệm cá nhân

Không giống như hệ thống giáo dục của phương Tây, ở phương Đông, cha mẹ không cấm đoán mọi thứ. Nếu một đứa trẻ làm điều gì đó nguy hiểm hoặc xấu, người lớn chỉ cần cố gắng chuyển sự chú ý của chúng sang việc khác. Trong hệ thống phương Đông, người ta tin rằng những điều cấm đoán có thể ngăn cản sở thích khám phá của trẻ.

Một đứa trẻ sẽ được thông báo về sự nguy hiểm và lý do tại sao nên tránh một số điều, nhưng không ai cấm bất cứ điều gì. Vì vậy, trong tương lai những đứa trẻ này có cách suy nghĩ sáng tạo hơn, chúng có thể tưởng tượng ra những giải pháp độc đáo, chúng tuân theo những quy tắc quan trọng và chúng tôn trọng người lớn.

Quyền lợi riêng của họ không quan trọng

Ví dụ, cha mẹ phương Tây sẽ thường nói: "Đừng làm tổn thương chính mình", và ở phương Đông, họ nói, "Đừng làm tổn thương người khác". Trước 3 tuổi, trẻ em được dạy phải tôn trọng người khác, yêu thương động vật, phải biết kiểm soát bản thân và quan tâm đến thiên nhiên.

Trẻ em được nuôi dạy để chúng có thể sống với người khác, giúp đỡ họ và tính đến lợi ích của chúng. Ở Nhật Bản, mọi người tin rằng cách tiếp cận này rất quan trọng đối với sự phát triển của một xã hội và chính phủ hài hòa. Đây là lý do tại sao trẻ em được dạy để trở thành một phần của đội nhóm.

Ở độ tuổi 2-3 trẻ em chơi một số môn thể thao và tham gia các lớp học giáo dục

Sau khi trẻ được dạy những điều cơ bản về cách cư xử tốt, sự phát triển toàn diện của chúng bắt đầu. Một đứa trẻ 3 tuổi có một ngày bận rộn được coi là hoàn toàn bình thường. Trẻ em có thể tham gia các lớp học tiếng Anh, toán, vẽ, diễn xuất và ca hát cùng một lúc.

Nhờ hệ thống này, tất cả trẻ em ở độ tuổi 4 có thể chơi ít nhất một nhạc cụ và biết những kiến ​​thức cơ bản về toán học và ngữ pháp. Đến 5 tuổi, trẻ chuẩn bị đến trường. Tuổi thơ vui chơi hết mình kết thúc và về sau con trẻ được dạy phải có kỷ luật.

Trẻ em ở độ tuổi tiểu học có thể tự học

Ví dụ, ở Nhật Bản và Hàn Quốc, trẻ em 6 tuổi tự đi học. Các bà mẹ không đưa trẻ đến trường.

Vào thời điểm trẻ em bắt đầu đi học, chúng thường có thể đếm, viết và đọc những cuốn sách đơn giản. Ở các nước châu Á, người ta tin rằng dạy trẻ đếm ngay từ khi còn nhỏ sẽ phát triển thùy trán của não và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ.

Khi thời điểm quan trọng đến, một học sinh cần có thời gian để lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình

Vào khoảng 12-16 tuổi, một đứa trẻ được coi là trưởng thành về mặt nhận thức. Con tự quyết định và chịu trách nhiệm. Không giống như ở phương Tây, trẻ em ở đây không được vội vàng chọn một nghề nếu chúng chưa sẵn sàng.

Mối quan hệ gia đình là rất quan trọng ở đây. Một đứa trẻ có thể sống với gia đình của chúng bao lâu chúng cần. Nhưng thông thường, đến năm 14 tuổi, trẻ đã biết mình muốn trở thành gì và có thể tự sống.

Hệ thống này đã tồn tại hàng trăm năm. Nó cho phép cha mẹ nuôi dạy những đứa trẻ thông minh, tài năng, tôn trọng truyền thống, tôn trọng những người khác và làm việc tốt trong một nhóm.

Quy tắc quan trọng nhất của hệ thống phương Đông là: sự giải thích về các quyết định của cha mẹ, tình yêu và sự chăm sóc là điều cần thiết cho sự phát triển của một đứa trẻ khỏe mạnh. Bên cạnh đó, kỷ luật cùng với sự độc lập cho phép họ đạt được kết quả tuyệt vời trong học tập và công việc.

Theo Brightside