Ngắm nhìn nhan sắc của bà mẹ trẻ Nam Thương: Hotgirl Thanh Hóa được báo quốc tế khen vì quá đẹp, khéo chăm con khi vừa lớp 1 đã đạt giải Bạc Olympic Toán

Xinh đẹp là vậy nhưng với những người biết Nam Thương đều biết, cô vẫn coi trọng việc nuôi dạy các con, trách nhiệm làm mẹ là chính. Bởi thế mà các con của Nam Thương cũng rất nổi bật.

Được biết, Nam Thương lên xe hoa khi mới 20 tuổi cùng người bạn đồng hương Thanh Hóa là hot boy Ba Duy. 1 năm sau đó, năm 2016, con trai đầu lòng Đậu Đậu chào đời. Tháng 11/2021, con thứ 2 của Nam Thương - Ba Duy có mặt là một bé gái xinh xắn hệt mẹ có tên thân mật là Bún. Hai con xuất hiện khiến độ nổi tiếng của cặp hot mom - hot dad lại càng lớn mạnh hơn.

Gia đình Nam Thương Ba Duy được đánh giá là gia đình hạnh phúc và viên mãn khi cặp vợ chồng phát triển về sự nghiệp, nhận được nhiều show quảng cáo, các con lại thường hưởng nhiều nét đẹp, xinh xắn như thiên thần từ bố mẹ. Mới đây, cậu cả nhà Nam Thương lại gây ấn tượng với mọi người bởi khả năng học tập rất tốt của bé.

Theo đó, hot dad Ba Duy đã chia sẻ trên dòng thời gian của mình một bảng báo cáo kết quả học tập kì học đầu tiên lớp 1 của Đậu Đậu, cậu nhóc xuất sắc đạt điểm A ở trong tất cả các môn học. Cô giáo cũng khen Đậu có khả năng diễn đạt ý tưởng của mình một cách rất rõ ràng, có thái độ tích cực trong học tập. Thành tích học tập của cậu học sinh tiểu học ở trường thực sự khiến bậc bố mẹ như Ba Duy, Nam Thương không thể chê gì hơn nữa, ông bố nói rằng "biết ơn và tự hào" về cậu con trai của mình.

Thành tích của Đậu Đậu không dừng lại ở đó, khi cách đây ít giờ Ba Duy cũng chia sẻ thêm hình ảnh Đậu đạt thành tích đáng nể trong học tập. Anh viết: “Cười lên đi con ơi, 2ND là oách xà lách rồi”. Theo đó, trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO ((Thailand International Mathematical Olympiad), bé Đậu (tên thật Trần Gia Huy) đã xuất sắc đạt được giải Bạc. Phía dưới bài đăng của ông xã Nam Thương, không ít lời khen ngợi và hâm mộ dành cho cậu nhóc Đậu Đậu.

Được biết trước đó, vợ chồng Ba Duy và Nam Thương cũng từng chia sẻ về thành tích tiếp thu trong học tập của Đậu Đậu từ khi còn nhỏ đã là rất tốt. Năm bé Đậu 3 tuổi đã có thể viết và đọc chữ thành thục. Bằng chứng là trong nhiều clip mà bố mẹ đăng tải, Đậu đã đọc và viết tiếng Việt từ mới 3 tuổi hay lấy điện thoại của bà nội để nhắn tin cho bố cực tình cảm: "Con day. Con yeu bo" (Con đây. Con yêu bố).

Chia sẻ về sự thông minh đặc biệt này của con trai, hot dad Ba Duy cho biết hai vợ chồng hoàn toàn bất ngờ về con dù là người nuôi nấng, chăm sóc Đậu mỗi ngày. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, càng ngày Đậu càng khiến bố mẹ ngạc nhiên, cậu nhóc lúc đó có đam mê học ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ht Lạp. "Gần đây Đậu đã học thuộc cũng như viết được bảng chữ cái tiếng Nga. Ngôn ngữ con thạo nhất và hay dùng nhất là tiếng Anh nhưng con chia sẻ rằng thích tiếng Hy Lạp nhất" - Nam Thương Ba Duy từng nói.

Cặp bố mẹ cũng cho hay, cách học của Đậu Đậu chủ yếu là qua các kênh dạy chữ trên Youtube, sau đó cậu nhóc sẽ tìm ra những video liên quan ở các ngôn ngữ khác nhau. May mắn là bé học tiếp thu nhanh và rất tập trung, chỉ cần nói 1 lần là nhớ. Bên cạnh đó, con trai Ba Duy Nam Thương xem việc học đọc và học viết như chơi những món đồ chơi nên luôn hăng say và không biết chán. Do đó anh nghĩ việc bé biết đọc sớm ở độ tuổi lên 3 là sự kết hợp của năng khiếu bẩm sinh và luyện tập.

Được biết, ngoài học giỏi toán và ngoại ngữ, bé Đậu cũng thích vẽ, các môn về nghệ thuật khác. Một cậu nhóc vừa điển trai, học giỏi lại ngoan ngoãn, vợ chồng Nam Thương Ba Duy được khen ngợi nhiều trong cách nuôi dạy con đồng thời khiến nhiều người khác phải ghen tỵ.

Có thể nói, "hotgirl số 1" một thời lập gia đình và có con khá sớm nhưng giờ đây, cô viên mãn về mọi thứ, các con chính là món quà tuyệt vời nhất cho những sự hy sinh và cố gắng của Nam Thương trong suốt thời gian vừa qua.