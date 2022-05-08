Nạn đuối nước ở trẻ đang ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng và đó là lý do tại sao ba mẹ nên cho trẻ học bơi với những lợi thế này

Học bơi tốt cho trẻ về nhiều mặt, không chỉ là một môn thể thao chỉ tốt cho cơ thể, học bơi còn là biện pháp phòng chống đuối nước và vô vàn lợi ích khác trong hành trình phát triển của con yêu của bạn.

Trẻ em học bơi trước năm tuổi cũng thành thạo hơn với các công việc như tô màu bên trong các hình khối, vẽ đường và cắt giấy.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ biết bơi sớm thường có kỹ năng vận động tốt hơn những đứa trẻ khác ở độ tuổi của chúng. Chúng có được những lợi thế phát triển về khả năng giữ thăng bằng và di chuyển cũng như có khả năng cầm nắm đồ vật tốt hơn.

Kỹ năng nhận thức

So với những đứa trẻ chưa học bơi, những đứa trẻ này đã thành thạo hơn trong việc nhận biết các con số, đếm và giải các bài toán số học. Con đã có các kỹ năng ngôn ngữ nâng cao hơn, cả nói và đọc, và con có khả năng gọi tên các hình dạng một cách chính xác và xác định các đối tượng trong hình minh họa tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một điều mà các nhà nghiên cứu nhận thấy đặc biệt ấn tượng: trung bình, những người biết bơi đi trước những người không biết bơi hai mươi tháng về khả năng hiểu và làm theo hướng dẫn. Những đứa trẻ này cũng thể hiện khả năng nhớ lại truyện ngắn giỏi hơn những đứa trẻ không biết bơi.

Khả năng thích nghi với nước và xây dựng hình thể

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi tham gia bơi lội sử dụng nhiều nhóm cơ lớn hơn so với trẻ nhỏ trong hầu hết các loại hoạt động thể chất khác. Khả năng chống nước giúp chúng xây dựng sức mạnh cơ bắp. Trên thực tế, việc kích thích khả năng chống nước trên phần lớn cơ thể cũng kích thích sự phát triển của não bộ. Những người mới học bơi sớm học cách làm theo các hướng dẫn cụ thể và hoàn thành các chuyển động phức tạp trong nước.

Bơi sớm mang lại cho trẻ một loạt lợi thế

Ảnh minh họa: Internet

Học bơi trước năm tuổi giới thiệu cho mọi người một bài tập thể dục lành mạnh và thú vị suốt đời. Những tiến bộ ban đầu trong phát triển kỹ năng mang lại cho trẻ những lợi thế đáng kể về khả năng thể chất, cũng như khả năng thông thạo bất kỳ tài liệu giáo dục mới nào ở mầm non, mẫu giáo và tiểu học.

Theo Child Development