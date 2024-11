Mẹ thông thái chia sẻ bí quyết giúp con tăng chiều cao vượ trội từ chế độ ăn uống hàng ngày

Hiện nay, chiều cao trung bình của người Việt Nam còn thua kém nhiều so với thế giới, tốc độ tăng chiều cao trung bình của người Việt còn chậm so với kỳ vọng. Nguyên nhân của thực trạng này do nhiều yếu tố, trong đó có việc bổ sung dinh dưỡng chưa đúng và chưa hợp lý theo từng lứa tuổi.