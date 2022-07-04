Mẹ Mít địa chỉ mua dụng cụ chế biến ăn dặm chính hãng, giá tốt

Hiện nay thì giai đoạn ăn dặm của bé rất được các bậc phụ huynh đặc biệt chú trọng. Bởi đây là giai đoạn bé được nếm và trải nghiệm các hương vị đầu đời cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bé. Và việc tìm mua các dụng cụ chế biến ăn dặm chính hãng, an toàn là ưu tiên hàng đầu mà bất cứ phụ huynh nào mong mỏi. Mẹ Mít là 1 trong số các địa chỉ uy tín hàng đầu tại Hà Nội được các bậc cha mẹ ưa chuộng hiện nay bởi các sản phẩm ở đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo hành uy tín và mức giá bình dân.

Các sản phẩm hàng đầu mà Mẹ Mít cung cấp có thể kể đến như: nồi nấu cháo chậm cho bé, máy xay ăn dặm cho bé, nồi chưng yến, ghế ăn dặm, yếm ăn dặm, bát - thìa - khay ăn dặm, hay các loại gia vị, đồ ăn dặm khác.

Đầu tiên là các sản phẩm nồi nấu cháo cho bé ăn dặm. Đây là thiết bị không thể thiếu với bất cứ gia đình nào có con nhỏ hiện nay. Bởi các dòng sản phẩm nồi nấu cháo chậm đều nấu - hầm cháo cho bé bằng phương pháp hấp cách thủy nên rất tốt cho sức khỏe của bé. Hơn nữa, với phương pháp này sẽ đảm bảo giữ trọn vẹn 100% chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Mang đến cho bé những món cháo thơm ngon, bổ dưỡng nhất.

Hiện nay, Mẹ Mít cung cấp đầy đủ các hãng nồi nấu cháo chậm tốt nhất cho bé như nồi nấu cháo chậm Bear, Tobe, Kichi, Fatz, BBcooker, Bonbebe,... Mức giá bán của các sản phẩm cũng khá bình dân, phù hợp với mọi gia đình Việt (Khoảng 300.000đ - 1.000.000đ)

Máy xay ăn dặm cho bé

Nếu nồi nấu cháo cho bé được xem là cánh tay phải thì máy xay ăn dặm chính là cánh tay trái đắc lực của mẹ trong hành trình ăn dặm cùng bé. Với việc sở hữu máy xay ăn dặm, các mẹ không phải mất nhiều thời gian để sơ chế các loại thực phẩm như thịt (bò, tôm, cá, lươn,...) và các loại hạt hay các loại rau củ khác. Chỉ với khoảng 2 phút đồng hồ sử dụng máy xay ăn dặm chuyên dụng thì các mẹ đã có những mẻ thịt hay rau củ nhỏ và nhuyễn rồi.

Khi các thực phẩm được xay nhỏ và nhuyễn không chỉ kích thích khả năng ăn của bé mà còn giúp bé dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Qua đó, giúp bé tăng trưởng và phát triển 1 cách tốt nhất.

Cũng như các sản phẩm khác thì máy xay ăn dặm tại Mẹ Mít cũng có rất nhiều hãng sản phẩm như máy xay ăn dặm Bear, Osaka, Hattiecs, Bonbebe,.... Mức giá bán cũng rất hợp lí và nhiều mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau (dao động từ 300.000đ - 1.200.000đ)

Khay - bát - thìa ăn dặm:

Bộ 3 không thể thiếu khác mà cha mẹ cần sắm cho bé trong giai đoạn ăn dặm đó là khay - bát - thìa ăn dặm. Bộ 3 sản phẩm thường sẽ đi kèm với nhau hoặc các mẹ có thể mua riêng cũng được. Tuy nhiên, nên mua theo bộ để tiết kiệm chi phí, và cũng đẹp hơn.

Khi mua thì nên lựa chọn các sản phẩm được làm bằng chất liệu silicone cao cấp để đảm bảo an toàn cho bé.

Ghế ăn dặm cho bé

Cũng là 1 sản phẩm rất quan trọng trong quá trình ăn dặm của bé đó chính là ghế ăn dặm. Ghế ăn dặm sẽ giúp các mẹ dễ dàng hơn trong việc cho bé ăn uống và đảm bảo độ an toàn nhất cho bé. Với các thiết kế đa năng hiện nay, ngoài sử dụng để bé ngồi ăn thì có thể sử dụng sản phẩm để cha mẹ có thể làm xe đẩy, cho bé đi dạo. Đặc biệt, có thể sử dụng cho bé ở thời điểm bé tập đi.

Nhờ có sự đa năng này mà các phụ huynh có thể tiết kiệm 1 khoản chi phí khá đáng kể đấy ạ!

Ghế ăn dặm hiện nay cũng rất đa dạng mẫu mã, kiểu dáng cũng như chức năng sử dụng. Các mẹ có thể tham khảo các hãng sản phẩm như ghế ăn dặm Umoo, Tobe, Chilux, … để lựa chọn mẫu sản phẩm phù hợp với tài chính cũng như mục đích sử dụng nhé!

Ngoài các sản phẩm, dụng cụ ăn dặm kể trên thì tại Mẹ Mít còn rất nhiều các sản phẩm và phụ kiện cho bé ăn dặm khác nữa. Vậy nên, để tham khảo thêm các sản phẩm cho bé ăn dặm, các mẹ có thể xem chi tiết tại trang web chính thức của Mẹ Mít: https://memit.vn/

Hiện nay, Mẹ Mít không chỉ được các bậc phụ huynh ưa chuộng bởi sự uy tín, chất lượng sản phẩm. Mà còn từ các dịch vụ chăm sóc, tư vấn nhiệt tình trước và sau khi mua hàng. Ngoài những chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng và mua sản phẩm thì Mẹ Mít còn chia sẻ những kinh nghiệm cho bé ăn dặm hiệu quả (từ thực tế) để giúp các mẹ “nhàn” hơn trong hành trình ăn dặm cùng bé!

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