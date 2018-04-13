Mẹ cần biết: Trẻ bị tiêu chảy nên ăn gì?

Khi bị tiêu chảy, lượng nước và muối khoáng trong cơ thể trẻ hao hụt rất nhiều. Mẹ cần lưu ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nhằm tránh tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Tiêu chảy là căn bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè. Trẻ tiêu chảy thường đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày. Cơ thể trẻ sẽ mất đi lượng nước và muối khoáng gây thiếu chất, suy nhược cơ thể. Vì vậy, cha mẹ cần biết cách chăm sóc trẻ bị tiêu chảy, cần biết các thực phẩm nên và không nên ăn.

Tiêu chảy là căn bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet Trẻ bị tiêu chảy nên ăn gì? Trẻ dưới 6 tháng tuổi Dinh dưỡng của trẻ dưới 6 tháng tuổi phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ. Khi trẻ bị tiêu chảy, mẹ nên tăng cường số lần bú hàng ngày. Cơ thể trẻ bị tiêu chảy vẫn có khả năng hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng từ sữa mẹ. Trường hợp trẻ không bú sữa mẹ thì uống các loại sữa công thức thường ngày. Tuy nhiên, mẹ nên cho trẻ bú với liều lượng vừa phải, chia thành nhiều bữa nhỏ, mỗi bữa cách nhau 3 giờ. Sữa cần được pha loãng (giữ nguyên lượng nước, giảm lượng sữa).

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên Ngoài sữa mẹ, mẹ cần cho trẻ ăn bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng (thịt, cá, trứng, sữa…) trong những bữa ăn phụ. Để tăng thêm năng lượng của khẩu phần ăn, mẹ nên cho thêm vài muỗng dầu ăn, dầu ô liu hoặc mỡ trong quá trình chế biến. Mẹ nên bổ sung đa dạng các thức ăn giàu dinh dưỡng trong khẩu phần ăn khi bé bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet Cần lưu ý, trẻ bị tiêu chảy không nên ăn các thức ăn khó tiêu hóa, các thực phẩm nhiều xơ hoặc ít dinh dưỡng (rau thô, tinh bột nguyên hạt…) và các thức ăn chứa nhiều đường để tránh tình trạng tiêu chảy thêm trầm trọng. Ngoài ra, để bổ sung lượng nước bị mất mẹ cần cho trẻ uống dung dịch oresol, nước sôi để nguội, nước cháo loãng, nước gạo rang, nước cơm… Phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết để phòng, tránh bệnh tiêu chảy, cha mẹ cần nhắc bé rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cha mẹ nên dạy trẻ thường xuyên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet Cần lưu ý thực hiện nguyên tắc ăn chín – uống sôi, không ăn các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh ngoài hàng quán. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng lưu ý phụ huynh khi đưa con đi chơi vào mùa hè cần cho trẻ uống nước đầy đủ, ăn tại các hàng quán sạch sẽ, hợp vệ sinh. Khi trẻ hoạt động nhiều đổ mồi hôi cần lau khô người, thay quần áo và giữ cơ thể bé luôn khô thoáng.

Trẻ hết ngay cơn tiêu chảy chỉ với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà Trứng gà lá mơ là món ăn bài thuốc quen thuộc thường được sử dụng trong việc trị tiêu chảy và các vấn đề rối loạn tiêu hóa ở trẻ em.

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