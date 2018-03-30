Trẻ hết ngay cơn tiêu chảy chỉ với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà

Chăm sóc con 30/03/2018 11:49

Trứng gà lá mơ là món ăn bài thuốc quen thuộc thường được sử dụng trong việc trị tiêu chảy và các vấn đề rối loạn tiêu hóa ở trẻ em.

Trứng gà là món ăn yêu thích của rất nhiều trẻ em. Trứng gà giàu sắt, folate giúp sản sinh và duy trì số lượng hồng cầu, vận chuyển oxy đến từng tế bào cơ thể. Các dưỡng chất lutein, zeaxanthin, niacin, omega-3, kẽm… và các vitamin A, B12, D, E giúp các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng.

Mặt khác, theo Đông y, lá mơ lông vị đắng, hơi mặn, tính mát có công dụng thanh nhiệt, sát khuẩn, trị dứt điểm các bệnh về đường tiêu hóa.

Mẹ kết hợp trứng gà và lá mơ trong các món ăn hàng ngày sẽ giúp bé trị tiêu chảy, hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả. 

Trẻ hết ngay cơn tiêu chảy chỉ với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà - Ảnh 1
Lá mơ trứng gà là món ăn bài thuốc quen thuộc trị tiêu chảy cho trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ trứng gà trị tiêu chảy cho trẻ

Lá mơ chưng trứng gà

Chuẩn bị:

Trẻ hết ngay cơn tiêu chảy chỉ với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà - Ảnh 2
Mẹ có thể chưng lá mơ và trứng gà cho trẻ ăn, cắt cơn tiêu chảy -  Ảnh minh họa: Internet

- Trứng gà ta: 3 quả

- Lá mơ: 1 nắm

- Hạt nêm, dầu ăn, muối, bột ngọt

Thực hiện:

Bước 1: Đập trứng gà vào chén, đánh đều.

Bước 2: Lá mơ lông rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Cho lá mơ vào trứng gà, đánh bông, nêm gia vị vừa ăn với trẻ.

Bước 4: Tráng đều 1 lớp dầu ăn vào chén dùng để chưng trứng, tiếp đến cho hỗn hợp trứng vào. Cho chén trứng vào nồi hấp cách thủy đến khi trứng chín thì cho trẻ dùng nóng.

Trứng gà rán lá mơ

Trẻ hết ngay cơn tiêu chảy chỉ với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà - Ảnh 3
Trứng gà rán lá mơ có vị hơi đắng nhưng rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Trứng gà: 3 quả

- Lá mơ: 1 nắm

- Gia vị

Chuẩn bị:

Bước 1: Đập trứng gà vào chén, đánh đều, cho lá mơ lông đã rửa sạch, thái nhỏ vào chén, thêm gia vị vừa ăn.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo đến khi chín già thì cho hỗn hợp trứng gà lá mơ vào, để lửa nhỏ, đậy kín vung từ 2 – 3 phút. Tiếp tục lật mặt trứng để món ăn chín đều. Trứng chín tắt bếp và dùng ăn nóng.

Hỗn hợp lá mơ trứng gà nướng lá chuối

Lá mơ trộn trứng gà cuộn lá chuối nướng trên bếp than có mùi thơm, vị bùi, béo ngậy sẽ kích thích trẻ thưởng thức món ăn có vị hơi đắng này.

Trẻ hết ngay cơn tiêu chảy chỉ với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà - Ảnh 4
Trứng gà lá mơ nướng trên bếp than là món ăn lạ miệng, hấp dẫn trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Lá mơ: 1 nắm

- Trứng gà: 3 quả

- Lá chuối

- Gia vị

- Bếp than

Thực hiện:

Bước 1: Đập trứng gà vào chén, đánh đều tay.

Bước 2: Lá mơ rửa sạch, thái nhỏ, cho vào trứng đánh đều, nêm gia vị vừa ăn.

Bước 3: Hơ nhẹ lá chuối trên bếp than, lau sạch bề mặt lá.

Bước 4: Đổ từ từ hỗn hợp trứng gà lá mơ vào giữa tàu lá chuối, nhẹ tay gói lá thành hình vuông.

Bước 5: Nướng gói lá chuối trên bếp than nóng trong vòng 10 phút, liên tục lật mặt để trứng và lá mơ chín đều.

Chúc các mẹ thành công với món ăn bài thuốc lá mơ trứng gà trị tiêu chảy cho bé!

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